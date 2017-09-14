RSS
  #<1 ... 16524165251652616527
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили.
Священників теж, хай би трохи тіла потаскали.
Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.

Ходять слухи, що є кількасот тисяч студентів 25+.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:09

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.........
UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.

Це можнв назывти "наші"?

Насправді так.
І плати ініціації і більшість політників наші, бо дизайн наш.
Китай штампує електроніку на півсвіту, і перекрити виготовлення плат по контракту він не зможе.
Якщо і зможе, то перенести виробництво в інше місце - проблем не буде, крім певного здорощання.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:15

  pesikot написав:
  Banderlog написав:з часу від коли піаніста викликали в давос ніби ракетні обстріли міст припинились...

Це тільки в твоій параллельній реальності ...

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є постраждалі, зокрема троє дітей – фото
ОНОВЛЕНО ОБ 13:35. Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата восьми й 10 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що сильно постраждав двоповерховий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів.


Мопеди і не припинялись
Росіяни частково зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі, є постраждалі – відео, фото
Росіяни атакували Дніпро безпілотниками – є руйнування у багатоповерхівці, постраждали люди. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, частково зруйновано житлову 16-поверхівку, у двох квартирах зайнялись пожежі загальною площею 200 метрів квадратних. Мер міста Борис Філатов написав про влучання у будинок.
ну пару ракет ро дніпру це не обстріли... явно притихло.але якщо зеля зара знову взбрикне то да знову путін вдарить по енергетиці.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ну пару ракет ро дніпру це не обстріли... явно притихло.але якщо зеля зара знову взбрикне то да знову путін вдарить по енергетиці.

Може вдарить, а може й ні. В них теж далеко не необмежені можливості для ударів.
Там далі потепління. Тому не факт що будуть витрачати далі ракети на трансформатори.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:22

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Не може такого бути! Вчора Хантер зуб давав, що 600 тисяч киян виїхали

Вы, как обычно все перепутали - давайте объясню:
во-первых: не Хантер, а Кличко (вам там вчера об этом писали)

Нічо не знаю, на форумі писав Хантер без посилання на Кличка. Це по-перше.
У новинах КМДА спростувала цю цифру.
  _hunter написав: во-вторых: от 3.6 лямов - процент прикините? ;)
ну и в третьих: все те три 3 ляма оставшихся - вынуждены больше маневрировать - в поисках тепла и света :(

Прям всі три лями маневрують?))) Шось я перебуваючи в Києві не побачила ніякого такого двіжу, а ви з Німеччини розгледіли :shock: Чи ВСІ ваші друзі з родичами такі маневрують?))
На форумі теж щось ніхто з киян не пише про маневри в пошуку тепла і світла. Невже соромляться?)))

Т.е. "спростування" говорящей головы из МДА - вы найти спромоглысь, а интервью Кличко - нет? :lol:

>>> Шось я перебуваючи в Києві не побачила ніякого такого двіжу
Ну т.е. 0.6 ляма народу из города таки выехало? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11328
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:22

  tumos написав:
  budivelnik написав:1 Є реальне життя..
В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....
2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....

Вас особисто що цікавить?
оповідання чиновника - тоді ви праві
чи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....

Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...
Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..
Створив продукт продажною ціною в 120 грн...
Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.
Покроково
Спочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )
В нього залишилось 100 грн
Тоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...
Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?
Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?
І залишилось 63 грн...
В мене питання
Ви заявляєте що заплатили 20 грн ПДВ
а чим відрізняються від 20 грн пдв
18 грн єсв
19 грн пдфо+вз
63 грн зарпалта на руки

Вмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?
А по суті
Людина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.
Все
Ніяких прямих , не прямих ,
ще раз
щоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдв
Якби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платить
але вона не може не сплатити
63 на руки = 12,6 ПДВ
18 Єсв = ____3,6 пдв
19 пдвфо+вс=3,8пдв
Всього________20 грн пдв
Дійшло
чи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити?
Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник.
Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента.
Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдота
на эти 2% и живу.
Моє життєве кредо
Виступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....
Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.
Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....
Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Вас
уявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботу
Знайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємо
На дверях кожної один і той самий напис
Зарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податків
Тільки одна перукарня-Платник ПДВ
а інша - ні...
Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВ
я йду в іншу.
Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн
___Ваша пеуркарня__________________________________________моя
____________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________
20 ПДВ___________________________________________0 ПДВ
18 ЄСВ__________________________________________21,7 ЄСВ
19 ПДФО+ВЗ______________________________________22,6 ПДФО+ВЗ
63 Вам на руки__________________________________75,7 мені на руки...
Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...

Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..
Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....
Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВ
Тому
чим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..
І от тут виникає кілька питань
Виходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?
Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)
Тепер розумієте
що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:24

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили.
Священників теж, хай би трохи тіла потаскали.
Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.

Ходять слухи, що є кількасот тисяч студентів 25+.
та я знаю. В мене з навчального взводу з кафедри з 30 чоловік я 1, а потоку тих що були на артилерії 150 чолові нас було 3, всі з 22 го. Один з 3 вже комісувався бо стопу відірвало... а решту всі з документами. Відсоток бажаючих поучаствувати трохи заставляє задуматись, та й так.
Ладно мої Чернівці. Поїду в запоріжжя там народ під бомбами, но живе мирним життям і це при тому що росіяни виходять на відстань артобстрілу, 20-30 тисяч могли б те просування зупинити но 700 тисячне місто не здатне зараз виставити їх.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:27

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили.
Священників теж, хай би трохи тіла потаскали.
Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.

Ходять слухи, що є кількасот тисяч студентів 25+.
та я знаю. В мене з навчального взводу з кафедри з 30 чоловік я 1, а потоку тих що були на артилерії 150 чолові нас було 3, всі з 22 го. Один з 3 вже комісувався бо стопу відірвало... а решту всі з документами. Відсоток бажаючих поучаствувати трохи заставляє задуматись, та й так.
Ладно мої Чернівці. Поїду в запоріжжя там народ під бомбами, но живе мирним життям і це при тому що росіяни виходять на відстань артобстрілу, 20-30 тисяч могли б те просування зупинити но 700 тисячне місто не здатне зараз виставити їх.


Подивіться на аватарку запоріжця Galeon
Стубб з фінляндії сказав що все путьом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:33

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:ну пару ракет ро дніпру це не обстріли... явно притихло.але якщо зеля зара знову взбрикне то да знову путін вдарить по енергетиці.

Може вдарить, а може й ні. В них теж далеко не необмежені можливості для ударів.
Там далі потепління. Тому не факт що будуть витрачати далі ракети на трансформатори.
будуть їм більше нема на що ракети витрачати, потепління це так, але не думаю що різниця в споживанню між 15 градусами морозу і 5 така вже суттєва може відсотків 30 добавиться а це значить що там де 16 годин нема електрики її не буде 10 -12 годин. Все одно гра вартує свічок. Київ при населенні в 10 процентів України займає десь третину економіки України... отже логіка в продовженні ударів є.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:33

  fler написав:
  Banderlog написав:Так шо надіятись на підмогу нема смислу, тільки на переговори, доречі ніби щось там намічається...

Звідки ви отримали цю інформацію? Часом не по релігійній лінії?

Что, инсайды закончились? :lol:
Документи про завершення війни майже готові, — З
_hunter
 
Повідомлень: 11328
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Powered by phpBB.