Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:27

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:з часу від коли піаніста викликали в давос ніби ракетні обстріли міст припинились...

Це тільки в твоій параллельній реальності ...

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є постраждалі, зокрема троє дітей – фото
ОНОВЛЕНО ОБ 13:35. Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата восьми й 10 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що сильно постраждав двоповерховий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів.


Мопеди і не припинялись
Росіяни частково зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі, є постраждалі – відео, фото
Росіяни атакували Дніпро безпілотниками – є руйнування у багатоповерхівці, постраждали люди. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, частково зруйновано житлову 16-поверхівку, у двох квартирах зайнялись пожежі загальною площею 200 метрів квадратних. Мер міста Борис Філатов написав про влучання у будинок.
ну пару ракет ро дніпру це не обстріли... явно притихло.але якщо зеля зара знову взбрикне то да знову путін вдарить по енергетиці.

Ти спершу накинув і попри факти, намагаешься свою уявну сову натягнути на реальність
Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла

До Давосу нічого не заважало путіну гатити по енергетиці
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:34

  Banderlog написав:В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять :lol:

Ти ж скоро повернешься в мирне життя, то правда ж, ти приїдешь в село і голові сільради за це пику начистиш ?

Чи ні ? Підеш з ним в баню паритись ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:40

  pesikot написав:
  Banderlog написав:В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять :lol:

Ти ж скоро повернешься в мирне життя, то правда ж, ти приїдешь в село і голові сільради за це пику начистиш ?

Чи ні ? Підеш з ним в баню паритись ? )

Я шо схожий на дон кіхота- борця з вітряними генераторами ахметова в полтавській області? :lol:
взагалі голова сільради жінка, а він мій ровесник так що паритись піду хіба з внучкою :lol:
Я в хороших відносинах з ними. ) і скажу тобі більше, там я б на цю тему нізким і говорити не став.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:51

дезігн

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.........
UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.

Це можнв назывти "наші"?

дезігн наш
flyman
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:51

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять :lol:

Ти ж скоро повернешься в мирне життя, то правда ж, ти приїдешь в село і голові сільради за це пику начистиш ?

Чи ні ? Підеш з ним в баню паритись ? )

Я шо схожий на дон кіхота- борця з вітряними генераторами ахметова в полтавській області? :lol:
взагалі голова сільради жінка, а він мій ровесник так що паритись піду хіба з внучкою :lol:
Я в хороших відносинах з ними. ) і скажу тобі більше, там я б на цю тему нізким і говорити не став.


Так і запишемо "своїм - все, не своїм - закон"

стоп, десь я це вже чув )))
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:55

морально-вольові якості

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили.
Священників теж, хай би трохи тіла потаскали.
Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт.

Ходять слухи, що є кількасот тисяч студентів 25+.

Який відсоток доставиться до умовного пункту призначення?
Які їх морально-вольові якості в плані "відсвічувати в теплік" та "ходити в контратаки"?
На скільки часу їх вистачить?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 17:55

  pesikot написав:
Ти спершу накинув і попри факти, намагаешься свою уявну сову натягнути на реальність
Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла

До Давосу нічого не заважало путіну гатити по енергетиці
та кому є діло до того чорноморська?)
Це мєлочі. В мене он по селу камишуваха впало годину тому 10 каб і нічо ніхто жужжить :lol:
це при довоєнному населенню 5200 чоловік ,
а скільки вдарило шахедів по 3,5 млн києві за минулу добу? Думаю цифри ніпрошо.
Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.
Banderlog
