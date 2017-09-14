|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 січ, 2026 17:51
ЛАД написав: sashaqbl написав:
UPD.: плати ініціації наші)))) хоча роблять теж в Китаї.
Це можнв назывти "наші"?
дезігн наш
flyman
Додано: Чет 22 січ, 2026 17:51
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять
Ти ж скоро повернешься в мирне життя, то правда ж, ти приїдешь в село і голові сільради за це пику начистиш ?
Чи ні ? Підеш з ним в баню паритись ? )
Я шо схожий на дон кіхота- борця з вітряними генераторами ахметова в полтавській області?
взагалі голова сільради жінка, а він мій ровесник так що паритись піду хіба з внучкою
Я в хороших відносинах з ними. ) і скажу тобі більше, там я б на цю тему нізким і говорити не став.
Так і запишемо "своїм - все, не своїм - закон"
стоп, десь я це вже чув )))
pesikot
Додано: Чет 22 січ, 2026 17:55
pesikot написав:
Ти спершу накинув і попри факти, намагаешься свою уявну сову натягнути на реальність
Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла
До Давосу нічого не заважало путіну гатити по енергетиці
та кому є діло до того чорноморська?)
Це мєлочі. В мене он по селу камишуваха впало годину тому 10 каб і нічо ніхто жужжить
це при довоєнному населенню 5200 чоловік ,
а скільки вдарило шахедів по 3,5 млн києві за минулу добу? Думаю цифри ніпрошо.
Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.
Banderlog
Додано: Чет 22 січ, 2026 18:20
Banderlog написав: pesikot написав:
Ти спершу накинув і попри факти, намагаешься свою уявну сову натягнути на реальність
Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла
До Давосу нічого не заважало путіну гатити по енергетиці
та кому є діло до того чорноморська?)
Коли я тобі пишу, то таке відчуття, що ти не пам"ятаєш, що ти писав годину тому назад, чи робиш такий вигляд
До Давосу по енергетиці били ? били
Ракетні удари по містам були, коли вже Бубочка в Давосі ? були
Banderlog написав:
Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.
Тобто, потрібно улестити путіна, я правильно розумію ?
Щоб він не бив по енергетиці
Ти ж чудово розумієш, як це називается )
pesikot
Додано: Чет 22 січ, 2026 18:37
Banderlog написав:
Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.
У мене вже немає жодних очікувань. Особливо від слів Зеленського.
Вже десятки разів говорились гучні слова про "завершення", про домовленості, по факту НІЧОГО не змінилось.
andrijk777
Додано: Чет 22 січ, 2026 18:43
andrijk777 написав: Banderlog написав:
Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.
У мене вже немає жодних очікувань. Особливо від слів Зеленського.
Вже десятки разів говорились гучні слова про "завершення", про домовленості, по факту НІЧОГО не змінилось.
Як там рік назад казали - для танго потрібно двоє ...
Якщо путін не хоче зупинятись і ти це чудово знаеш, то які претензії до Зеленського ?
pesikot
Додано: Чет 22 січ, 2026 18:46
andrijk777 написав: Banderlog написав:
Тепер цікаво, що там потужний договорився з трампом. Бо якщо опять почав тягати тигра за вуса, ракетні удари вже будуть найближчим часом.
У мене вже немає жодних очікувань. Особливо від слів Зеленського.
Вже десятки разів говорились гучні слова про "завершення", про домовленості, по факту НІЧОГО не змінилось.
Это зря: уже прогрев пошел
Росіяни не виграють війну, бо підуть на компроміс, — З
все - они проиграли.
_hunter
Додано: Чет 22 січ, 2026 18:54
_hunter написав:
Это зря: уже прогрев пошел
Росіяни не виграють війну, бо підуть на компроміс, — З
все - они проиграли.
І про "прогрев росіян" я вже чув і не раз.
Ось про "прогрев українців" не чув по-моєму ні разу.
Думаю українців вже достатньо "прогріли" відключенням електроенергії.
andrijk777
Додано: Чет 22 січ, 2026 18:56
andrijk777 написав:
Думаю українців вже достатньо "прогріли" відключенням електроенергії.
Казати за всіх - це ознака психічного розладу, у тебе
pesikot
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:03
andrijk777 написав: _hunter написав:
Это зря: уже прогрев пошел
Росіяни не виграють війну, бо підуть на компроміс, — З
все - они проиграли.
......
Ось про "прогрев українців" не чув по-моєму ні разу. ......
Я ровно про это же: очень похоже на то, что на выходных таки подпишут РПО...
_hunter
