И ещё о результатах встречи в Давосе по мнению той же Financial Times:
Президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности Украине на встрече с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Давосе. Об этом сообщила газета Financial Times, назвав произошедшее неудачей украинского лидера.
Отмечается, что документы, которые Зеленский надеялся согласовать, были согласованы с американскими чиновниками перед саммитом в Давосе. Однако их обсуждение не было завершено, и они не были подписаны.
И очередная демонстрация потужности (по крайней мере, на словах):
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе раскритиковал Европу за их попытки защитить Гренландию от РФ и Китая.
"Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы. Либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина знает, как решить эту проблему. По словам президента, если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии - Украина может помочь.
"У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут затонуть у Гренландии точно так же, как тонут у Крыма. Нет проблем - у нас есть инструменты и люди. Для моря - это не первая линия обороны и мы можем действовать. И мы знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО", - добавил Зеленский.
ЛАД написав:Но мне просто интересно. У него нет никакого военного образования (и в армии вообще не служил). Образование у него по специальности "Право". Более подходящего по квалификации советника в Украине не нашлось?
не інетересно вам, кацапська пропаганда проти стерненка міцно закріпилась в голові і її вже не вибити ніякими аргументами.
я ж писав вам колись, в чому його експертиза - що він один із перших хто побачив перспективу в фпв дронах як засобах ураження, а потім і в якості ППО. він організував поставки більше 250 тисяч дронів у понад 100 підрозділів. він перший збирав на 500 дронів, коли кацапи ще не вміли це слово вимовляти. він сприяв тому, що держава почала закупати дрони мільйонами, коли не вистачало артснарядів. він один із перших (разом із ПЖ) почав просувати ідею дешевого знищення розвід крил а потім і шахедів на цій базі. він (його фонд) проводить власні дослідження та аналітику із питань ефективності дронів які поставляються у війська державою.
скажіть, хто із цивільних краще розбирається в темі дронів? чи яку і де кафедру по дронам треба було закінчити, щоб ви таку людину вважали спеціалістом достойним такої потужної і відповідальної посади як радник міністра?
якби його позицію по дронам почули раніше, і тихенько масштабували це діло за кошт держави, а не через постійні відео і прохання донатів на 500 штук - Україна мала би фору і могла би провернути ще декілька таких контрнаступів, як харківський. але кацапи прислухались до нього більше, ніж наші.
ну і русня кидає величезний ресурс своєї пропаганди на дискредитацію всіх ефективних волонтерських ініціатив, не тільки стерненка. тому поливають його *г**** і навіть намагались убити, але самі виконують його заклики і повторюють його роботу - масштабування виробництва.
ДАВОС, 22 января (Reuters) - Президент Владимир Зеленский заявил в четверг после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, что условия гарантий безопасности для Украины были окончательно согласованы, но важнейший вопрос о территории в войне с Россией остается нерешенным. Зеленский заявил, что, по его словам, это позитивный признак прогресса в затянувшихся мирных переговорах по прекращению четырехлетнего конфликта. Он также сообщил, что в пятницу и субботу в Абу-Даби впервые пройдут трехсторонние встречи переговорщиков из России, Украины и США.
Зеленский, который не указал, что обсуждал с Трампом территориальные вопросы в четверг, ранее на этой неделе заявил, что поедет в Давос только в том случае, если сможет подписать с Трампом соглашения о гарантиях безопасности США и финансировании послевоенного восстановления Украины.
Тем не менее поехал.
думаю, що це був натяк європейцям на американські кораблі не дарма згадав про сприйняття данією (а не США) безпонтової відправки 50 солдат у гренландію. ХОЧЕТЕ ЗАХИЩАТИ ОСТРІВ - КУПІТЬ КРАЩЕ НАШІ ДРОНИ ну і про витирання ніг об європу, це ж не тільки росія, але і сша)
trololo Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко". Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается. Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике. Угадал с дронами - и слава богу.
Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют. Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).
Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно. И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут. Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?