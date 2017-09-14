|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:19
Hotab написав:fox767676
укураинцев
мельчаете
придираться к явным опискам в многострочном тексте
я же не подсвечиваю ваши орфографические ошибки, которые куда более вредные для читающего
это как раз иллюстрирует снижение уровня дискуссии, да и личности, неизбежное при впадании в этнорессентимент.
берегитесь
fox767676
Повідомлень: 5149
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:20
ЛАД написав:trololo
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
Угадал с дронами - и слава богу.
Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют.
Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).
Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
Дивно, що у вас не виникає питань до новоспеченого міністра оборони "питання безпеки сильно перебільшене" федорова.
Стерненка не на посаду міністра взяли, не в генштаб, а радником. Це якраз ідеальна позиція для цивільного, що має експертизу в конкретному, корисному для армії, питанні. До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37260
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
4
9
3
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:28
Hotab написав:
WWII
там ссср отримав сатисфакцію
Я снова напоминаю, что на шарике "чуть" больше двух стран
- всякие Германии/Японии. Да теже фины с латышами...
_hunter
Повідомлень: 11338
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:30
Hotab написав:
Шуфрич з Закарпаття. Анна Герман з Львівщини. Так собі потужний аргумент
а что не так с Герман ?
чем она хуже черниговского "малоросса" который не использовал возможности поганять московитов на пляжах черногории? лучше интокcицироваться собственным рессентиментом, отравляя дальше общественный климат в остатке Украины? Вы по линии ООН же работаете, а там московиты заправляют. коллаборационизм пострашнее шуфрича
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 23 січ, 2026 10:32, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Повідомлень: 5149
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:31
Faceless написав:
ЛАД написав:
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
Дивно, що у вас не виникає питань до новоспеченого міністра оборони "питання безпеки сильно перебільшене" федорова.
Стерненка не на посаду міністра взяли, не в генштаб, а радником. Це якраз ідеальна позиція для цивільного, що має експертизу в конкретному, корисному для армії, питанні. До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?
Я думаю його взяли чисто через популізм та гонитву за трендами та успішними успіхами.
Прийшов на посаду міноборони молодий, розкручений, діджіталізований, кого ж йому взяти як не стерненка? Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
Letusrock
Повідомлень: 2961
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:41
Letusrock написав:
Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
10 летний по дронам ? ну ну... У стерненка огромный практический фид бек от его волонтерской деятельности. По дронам, а точнее по потребностях в дронах, который формируется от запросов его фонду огромная статистика и личные связи, за которые его и взяли на должность.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в П'ят 23 січ, 2026 10:43, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1292
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:42
Shaman написав:
я ж не сперечаюсь, терор доволі ефективний метод вимагати виконання своїх умов. є мінуси, чому більшість країн не хоче вести перемовини з терористами. Раша одна з перших - там вб'ють сотні заручників, ніж відпустять одного терориста.
зміна формату війни пройшла саме після 2СВ, коли оцінили масштаби втрат. чому цивілізований світ - "ніколи знову", й лише окремі де*** - "можем повторить".
так, ми теж можемо спробувати знищити енергетику в Раші - але в нас немає такої мети, це спосіб утримати їх від цього. бо якщо зараз вдасться блекаут - це десятки тисяч загиблих й мільйони біженців - черговий геноцид.
вони можуть теж ядерну бомбу скинути. теж будуть про США розповідати в 1945? але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна. а тепловий геноцид, де кількість жертв буде співставна - поки що прокатує... точніше вони пробують, але мети не досягли...
зміни формату війни не було і в вєтнамі і в кореї і в іраку і в югославії били по енергетиці і по цивільним
і ми теж бєм по енергетиці.
тебе теж це ніяк не напрягає, даж те що страдають громадяни України на окупованих територіях? Вимушені міри.
З ситуаціацією на фронті це не повязане, ракети призначені для ударів на стратегічну глибину оборони.
Да, можуть кинути ядерну бомбу і будуть розповідати про бомбардування штатами японії.
До чого ти ведеш ? Шо я мав б обуритись, що ракетами гасять енергетику в києві а не тільки прифронтові території?
Не певен що це краще. Раніше вони після 22 не били по енергетиці києва не тому що були гуманними а тому що були між зеленським і путіном домовленості не бити по енергетиці морським перевозкам та по керівництву держав.
Чи я б хотів енергетичного перемирря ? Ні.
Я за те щоб був ракетний удар по москві і по путіну.
Шо там з фламінгами? Готово?
Banderlog
Повідомлень: 4507
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
2
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:44
alex_dvornichenko написав: Letusrock написав:
Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
10 летний по дронам ? ну ну...
Наприклад поборниця "останньої верби" Берлінська по її словам має досвід по дронах з 2014, тобто вже пішов 12-й рік
Letusrock
Повідомлень: 2961
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:46
fox767676
ООН же работаете, а там московиты заправляют.
Майже повністю видавили. Одиночний персонал лишився. Техніку (авіакомпанії) прогнали.
мельчаете
придираться к явным опискам
От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили
А квест «нє умєєшь пісать» почали ви, шановний фокс.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 23 січ, 2026 10:48, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17670
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
6
6
4
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:46
alex_dvornichenko написав: Letusrock написав:
Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
10 летний по дронам ? ну ну... У стерненка огромный практический фид бек от его волонтерской деятельности. По дронам, а точнее по потребностях в дронах, который формируется от запросов его фонду огромная статистика и личные связи, за которые его и взяли на должность.
який його почне грузити термінами, графіками, аналізом - думаю такие люди тоже есть в команде, чистые технари, стерненко же радник, а не единственный радник.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1292
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
