Banderlog написав: Раніше вони після 22 не били по енергетиці києва не тому що були гуманними а тому що були між зеленським і путіном домовленості не бити по енергетиці морським перевозкам та по керівництву держав. Чи я б хотів енергетичного перемирря ? Ні. Я за те щоб був ракетний удар по москві і по путіну. Шо там з фламінгами? Готово?
Також думаю що були якісь домовленості. Не бити по керівництву держав - тут і домовленостей не потрібно, це очевидно і без домовленостей. Путін міг вбити Зеленського в перший день війни, Зе ночував у себе вдома - одна ракета і Зе немає. Але не зробив це.
Я також проти енергетичного перемир'я. Путін такий жук що все-рівно зробить тільки те, що йому вигідно.
ЛАД написав:trololo Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко". Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается. Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике. Угадал с дронами - и слава богу.
Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют. Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).
Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно. И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут. Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
долярчик валютний експерт крутіше Охрименка, якщо так і його би радником з валютної позиції курсу