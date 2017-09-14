|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:55
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.
Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
Andrey2512
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:01
Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.
Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде
d44
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:02
fox767676 написав: Hotab написав:
От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили
это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются
Подібні одруки пропускають ваші гаджети, а час проводжу я 😅
Hotab
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:03
d44 написав:
Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде
кличте штайнмаєра, будемо писати формули
fox767676
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:03
Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.
Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
Думаю цього року дожмуть. Вже всі будуть знати що(ще гірше) нас чекає наступної зими.
Але я думаю буде компромісний варіант. Щось типу сірої(нейтральної) зони.
andrijk777
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:03
Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.
Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
Нас це кого?
ЗСУ там вже давно немає, є російськомовні шахтарі, комбайнери, металурги, які захищають власну землю від москальської наволочі.
Так уйлу й передайте.
Water
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:06
d44 написав:
[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде
А який сенс у цих виборах і референдумі?
Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас
Ііі? Що тоді далі робити?
Xenon
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:08
Hotab написав: fox767676 написав: Hotab написав:
От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили
это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются
Подібні одруки пропускають ваші гаджети, а час проводжу я 😅
з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,
навпаки проти етнофолізмів які зачіпають і українців у т.ч.
навіть просто "русские" у негативній конотації менш шкідливо, хоча б не чіпають пра-пра-..-пращурів
а у вас що за гаджети, що дефіси не виправляють ?
fox767676
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:13
Xenon написав: d44 написав:
[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде
А який сенс у цих виборах і референдумі?
Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас
Ііі? Що тоді далі робити?
просто зробити голосування не таємним
якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився
fox767676
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:20
Xenon написав: d44 написав:
[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде
......
Ііі? Що тоді далі робити?
А с Крымом - что сделали?
_hunter
