Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:46
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками
не буде років 300 ще.
С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.
Через 25 років! В 1970 почали будувати газопровід в ФРГ.
А з іншими німцями(ті що ГДР) друзі фактично відразу після війни.
Але по ТБ продовжували кричати про нацистів, фашистів і нелюдів.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:47
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.
С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.
Так а німці в школах продовжують діткам розказувати «хохлов душілі-душілі, душілі-душілі, жаль чуток не додушілі, але повторім» і героїв нацистів запрошують в школи на уроки отєчєства?
Чи все ж німці покаялись, потімроздавали світу гроші за агресію, і стидаються цієї сторінки своєї історії? Ви дійсно не розумієте різницю?
Если будет продолжаться, то останемся вранами.
Но, думаю, после войны это относительно быстро прекратится. Скорость в зависимости от результатов и времени царствования Путина (точнее, его режима).
Румыны, итальянцы, венгры, финны не особо каялись и не особо "роздавали світу гроші за агресію" (как и японцы), но отношение к ним уже очень быстро стало вполне лояльным.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:47
Xenon написав:
Вообще нормальный ход
Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать
По-вашому краще здохнути, але квартиру не віддати?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:48
Hotab написав:
В Іспанії статистика дає 30-35 тисяч обʼєктів нерухомості належить кацапам, в основному це узбережжя
В ЧГ 18-20 тис. Теж переважно узбережжя.
Туреччина 45-55 тис , в основному узбережжя.
Чому «російський офшор» саме ЧГ?
ви ж призер математичної олімпіади села Веселого
термін "Питома вага" вам знайомий?
Іспанія більше ЧГ у 80 разів, Туреччина десь 120
узбережжя не узбережжя (хоча в ЧГ воно значно коротше), але вплив на економіку не співставний
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:51
ЛАД написав: fox767676 написав:
просто зробити голосування не таємним
якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився
Можно проще.
Никаких бюллетеней.
Из комнаты для голосования 2 двери.
Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку.
Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь.
Кто против - выход в левую дверь и сразу оформляет передачу всего своего имущества в пользу государства
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:54
andrijk777 написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками
не буде років 300 ще.
С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.
Через 25 років! В 1970 почали будувати газопровід в ФРГ.
А з іншими німцями(ті що ГДР) друзі фактично відразу після війни.
Але по ТБ продовжували кричати про нацистів, фашистів і нелюдів.
з фінами взагалі ніхто не розбирався хто перший почав
виставили на репарації, і ніяких планів маршала
а їх міністри з радянськими на лижах ходили по окупованій карелії
американці мексику вдвічі обкарнали у 19 ст.
ну і шо з того що частина мексів зубами від люті скрегоче, американці не дуже переймаються, все одно це мекси через забор перепригують щоб до США потрапити, а американці як білі люди до них їздять
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:04
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Скорее всего.
Но зачем он там вообще нужен?
В мене є два варіанти.
Оптимістичний: людина яка має звязки серед виробників дронів, орієнтується в темі і здатна організувати закупівлі, виробництво та НДКР.
Реалістичний, обєктивно оцінюючи зелене кодло: популярна людина, яка своїм авторитетом якийсь час прикриватиме корупцію і непрофесіоналізм.
Знаючи зелене кодло, я схиляюся до другого варіанту.
По поводу "зелене кодло" у меня несколько другие взгляды - не вижу, чем принципиально оно отличается от предыдущих "кодл".
Но считаю реальным именно ваш второй вариант - просто использовать его популярность. На мой взгляд, не очень заслуженную. Так же, как и многих других популярных сегодня личностей.
ІМХО, Стерненко таки спеціаліст в дронах і їх виробництві.
Очень сильно сомневаюсь. Не тот уровень развития. В отличие от, например, будивельника, он вряд ли сообразит, какой провод куда подсоединить, чтобы прибор заработал.
А "звязки серед виробників дронів", думаю, имеет не он один. Тем более, что госпоставки дронов в армию идут уже давно.
P.s. Я уже дважды интересовался вашим мнением по поводу окончания войны, как вы
себе это представляете?
Не для спора, действительно интересно.
Вы не видели или просто не хотите писать? Если не хотите, ответьте обтекаемо, типа: "Видно будет" или "Посмотрим". Я пойму.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:07
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
[
С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.
Так а німці в школах продовжують діткам розказувати «хохлов душілі-душілі, душілі-душілі, жаль чуток не додушілі, але повторім» і героїв нацистів запрошують в школи на уроки отєчєства?
Чи все ж німці покаялись, потімроздавали світу гроші за агресію, і стидаються цієї сторінки своєї історії? Ви дійсно не розумієте різницю?
Если будет продолжаться, то останемся вранами.
Но, думаю, после войны это относительно быстро прекратится. Скорость в зависимости от результатов и времени царствования Путина (точнее, его режима).
Румыны, итальянцы, венгры, финны не особо каялись и не особо "роздавали світу гроші за агресію" (как и японцы), но отношение к ним уже очень быстро стало вполне лояльным.
Ну тобто в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх биди-мочили, жаль що трохи не до кінця, а народи будуть дружити?
Румуни і фіни також в своїй політиці і історії розказують про гарну войнушку, як ламали через коліно східняків?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:08
Xenon написав:
Вообще нормальный ход
Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать
тут трохи не то, в клієнта з бандітом "1" був совмєстний бізнес. Клієнт вирішив перейти під кришу іншого бандита "2" .
Але замість обіцяної криші йому дають зброю, частиною в кредит і пропонують відбиватись від бандита "1" самотужки.
При чому клієнт чомусь думає що гроші бандиту "2" віддавати не треба буде, і що той іще й бєзвозмєздно зробить ремонт.
а тим часом бандити домовились що прийдеться частину квартири відписати.
Інші ж клієнти бандита "2" стурбовані і хотять щоб клієнт війну продовжував бо розуміють, що наступними по цій ж схемі розкатають їх.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:09
fox767676
термін "Питома вага"
Термін «питома вага» знайомий, але у визначенні «офшор» його нема. Фокс точно знає що таке офшор?
Там ще трохи було питань про зароблені «цим» гроші. Так чим «цим», пане?
Я так розумію про працю на російську пропаганду теж язичок в дупці?
Додати
тему
