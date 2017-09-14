ЛАД написав:............ Если будет продолжаться, то останемся врагами. Но, думаю, после войны это относительно быстро прекратится. Скорость в зависимости от результатов и времени царствования Путина (точнее, его режима). Румыны, итальянцы, венгры, финны не особо каялись и не особо "роздавали світу гроші за агресію" (как и японцы), но отношение к ним уже очень быстро стало вполне лояльным.
Ну тобто в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх биди-мочили, жаль що трохи не до кінця, а народи будуть дружити? Румуни і фіни також в своїй політиці і історії розказують про гарну войнушку, як ламали через коліно східняків?
Banderlog написав:........ тут трохи не то, в клієнта з бандітом "1" був совмєстний бізнес. Клієнт вирішив перейти під кришу іншого бандита "2" . Але замість обіцяної криші йому дають зброю, частиною в кредит і пропонують відбиватись від бандита "2" самотужки. При чому клієнт чомусь думає що гроші бандиту "2" віддавати не треба буде, і що той іще й бєзвозмєздно зробить ремонт. а тим часом бандити домовились що прийдеться частину квартири відписати. Інші ж клієнти бандита "2" стурбовані і хотять щоб клієнт війну продовжував бо розуміють, що наступними по цій ж схемі розкатають їх.
Термін «питома вага» знайомий, але у визначенні «офшор» його нема. Фокс точно знає що таке офшор?
Там ще трохи було питань про зароблені «цим» гроші. Так чим «цим», пане?
Я так розумію про працю на російську пропаганду теж язичок в дупці?
я знаю . а ви?
Теперь российские предприниматели смогут воспользоваться еще одним финансовым оффшором — расположенным в Черногории. Уникальность его состоит в том, что свободную экономическую зону под названием «Царьград» учредили российские инвесторы. В прошлом году ими были выкуплены 96 Га земли в Никшиче, втором по населенности городе республики. 2 февраля был учрежден наблюдательный совет, который возглавил А. Баков.
Основатели СЭЗ строят амбициозные планы, называя оффшор в Черногории новым Гонконгом. Вообще это первая пророссийская оффшорная юрисдикция на территории ЕС. Практика создания «личных» СЭЗ достаточно распространена в мире: например, владениями Великобритании являются Кайманы, Нормандские острова, Мэн, Виргинские острова, Швейцарии – Лихтенштейн и т.д.
сіра компашка Отмечается, что еврокомиссары составили и серый список тех стран, которым следует улучшить свое налогообложение. В так называемый серый список попали Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие.
Hotab написав:ЛАД Да непонятно Вам відомо що зараз розказують дітям в Росії і на окупованих про цю війну? Без «денацифікаці» кацапів (яка не очікується) є шанс що підручник перепишуть? І коли?
Ещё раз. Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.
Кстати, насчёт опечаток - "биди" на "били" у вас я исправил только здесь. И у меня много отредактированных постов именно исправление опечаток. Чтобы из-за этого мне не приписали невесть что.
Это да. Кремль легко переобувается. До 39 - фашистский агрессор и угроза мир, 39-41 партнеры и дружба скрепленная кровью, 41 - снова бей фашисткую гадину. или свеженький пример: 2015 Турция пособник терроризма, НАТОвская подстилка, 2016 друг и партнёр. Про Трампнаш вообще не заикаюсь, там эмоциональные качели как у 15 летнего подростка.
переобуваться (частично, как на 20м Сьезде КПСС)у них будет стимул если Запад сохранит за собой лидирующие позиции. А если нет то "победителей не судят"
