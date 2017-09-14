RSS
  #<1 ... 16539165401654116542>
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:10

  Hotab написав:
  ЛАД написав:............
Если будет продолжаться, то останемся врагами.
Но, думаю, после войны это относительно быстро прекратится. Скорость в зависимости от результатов и времени царствования Путина (точнее, его режима).
Румыны, итальянцы, венгры, финны не особо каялись и не особо "роздавали світу гроші за агресію" (как и японцы), но отношение к ним уже очень быстро стало вполне лояльным.

Ну тобто в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх биди-мочили, жаль що трохи не до кінця, а народи будуть дружити?
Румуни і фіни також в своїй політиці і історії розказують про гарну войнушку, як ламали через коліно східняків?
Я непонятно написал?
Сейчас выделил.
ЛАД
2
 




 

 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:14

ЛАД
Да непонятно
Вам відомо що зараз розказують дітям в Росії і на окупованих про цю війну?
Без «денацифікаці» кацапів (яка не очікується) є шанс що підручник перепишуть? І коли?
Hotab

 




 

 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:16

  Banderlog написав:........
тут трохи не то, в клієнта з бандітом "1" був совмєстний бізнес. Клієнт вирішив перейти під кришу іншого бандита "2" .
Але замість обіцяної криші йому дають зброю, частиною в кредит і пропонують відбиватись від бандита "2" самотужки.
При чому клієнт чомусь думає що гроші бандиту "2" віддавати не треба буде, і що той іще й бєзвозмєздно зробить ремонт. :lol: а тим часом бандити домовились що прийдеться частину квартири відписати.
Інші ж клієнти бандита "2" стурбовані і хотять щоб клієнт війну продовжував бо розуміють, що наступними по цій ж схемі розкатають їх.

Исправьте опечатку "2" на "1".
ЛАД

 




 

 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:20

  Hotab написав:fox767676


термін "Питома вага"


Термін «питома вага» знайомий, але у визначенні «офшор» його нема. Фокс точно знає що таке офшор?

Там ще трохи було питань про зароблені «цим» гроші. Так чим «цим», пане?

Я так розумію про працю на російську пропаганду теж язичок в дупці?


я знаю . а ви?

Теперь российские предприниматели смогут воспользоваться еще одним финансовым оффшором — расположенным в Черногории. Уникальность его состоит в том, что свободную экономическую зону под названием «Царьград» учредили российские инвесторы. В прошлом году ими были выкуплены 96 Га земли в Никшиче, втором по населенности городе республики. 2 февраля был учрежден наблюдательный совет, который возглавил А. Баков.

Основатели СЭЗ строят амбициозные планы, называя оффшор в Черногории новым Гонконгом. Вообще это первая пророссийская оффшорная юрисдикция на территории ЕС. Практика создания «личных» СЭЗ достаточно распространена в мире: например, владениями Великобритании являются Кайманы, Нормандские острова, Мэн, Виргинские острова, Швейцарии – Лихтенштейн и т.д.


сіра компашка
Отмечается, что еврокомиссары составили и серый список тех стран, которым следует улучшить свое налогообложение. В так называемый серый список попали Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие.
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:20

  Hotab написав:ЛАД
Да непонятно
Вам відомо що зараз розказують дітям в Росії і на окупованих про цю війну?
Без «денацифікаці» кацапів (яка не очікується) є шанс що підручник перепишуть? І коли?

Ещё раз.
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.

Кстати, насчёт опечаток - "биди" на "били" у вас я исправил только здесь.
И у меня много отредактированных постов именно исправление опечаток. Чтобы из-за этого мне не приписали невесть что.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 23 січ, 2026 15:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД

 




 

 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:23

  Xenon написав:
  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

А який сенс у цих виборах і референдумі?

Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас

Ііі? Що тоді далі робити?

голосування має бути в Дії і хто проголосував іде і не віддає на ділі
flyman

 




 

 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:30

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Да непонятно
Вам відомо що зараз розказують дітям в Росії і на окупованих про цю війну?
Без «денацифікаці» кацапів (яка не очікується) є шанс що підручник перепишуть? І коли?

Ещё раз.
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх биди-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.

Это да. Кремль легко переобувается. До 39 - фашистский агрессор и угроза мир, 39-41 партнеры и дружба скрепленная кровью, 41 - снова бей фашисткую гадину.
или свеженький пример: 2015 Турция пособник терроризма, НАТОвская подстилка, 2016 друг и партнёр.
Про Трампнаш вообще не заикаюсь, там эмоциональные качели как у 15 летнего подростка.
alex_dvornichenko
 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:32

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Да непонятно
Вам відомо що зараз розказують дітям в Росії і на окупованих про цю війну?
Без «денацифікаці» кацапів (яка не очікується) є шанс що підручник перепишуть? І коли?

Ещё раз.
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх биди-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.

Это да. Кремль легко переобувается. До 39 - фашистский агрессор и угроза мир, 39-41 партнеры и дружба скрепленная кровью, 41 - снова бей фашисткую гадину.
или свеженький пример: 2015 Турция пособник терроризма, НАТОвская подстилка, 2016 друг и партнёр.


переобуваться (частично, как на 20м Сьезде КПСС)у них будет стимул если Запад сохранит за собой лидирующие позиции. А если нет то "победителей не судят"
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 січ, 2026 15:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:32

тобто мова про вихід кацапів з Харківськой, Сумської, Дніпропетровської обл мова навіть не йде.

шось сумниваюсь що хтось на таке погодиться

❗️путін і Трамп домовилися про завершення війни в Україні після виведення ЗСУ з Донбасу ще на Алясці в серпні, — Reuters.

Питання територій сьогодні буде основним на переговорах в Абу-Дабі. У решті областей рф згодна на заморозку по лінії фронту.

https://www.reuters.com/world/zelenskiy ... 026-01-23/
Xenon
 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:37

  pesikot написав:Кто против - выход в левую дверь и сразу оформляет передачу всего своего имущества в пользу государства

ти давно вже своє майно якимсь міндічам переписав і живеш в будці?
sergey_stasyuk555

 




 

 
  #<1 ... 16539165401654116542>
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

