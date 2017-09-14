RSS
  #<1 ... 16539165401654116542
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:41

покращення перпоозицій

  Xenon написав:тобто мова про вихід кацапів з Харківськой, Сумської, Дніпропетровської обл мова навіть не йде.

шось сумниваюсь що хтось на таке погодиться

❗️путін і Трамп домовилися про завершення війни в Україні після виведення ЗСУ з Донбасу ще на Алясці в серпні, — Reuters.

Питання територій сьогодні буде основним на переговорах в Абу-Дабі. У решті областей рф згодна на заморозку по лінії фронту.

https://www.reuters.com/world/zelenskiy ... 026-01-23/

покращення перпоозицій і розігрування карт
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я так розумію про працю на російську пропаганду теж язичок в дупці?


тобі відніше де твій язичок був коли ти ляпав про "скабєєву адіннарот наративи"
дитсадок
давай закругляємся з офтопом, тим більше повідомлення непропорційно труть
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:42

Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил журналистам, что переговоры, начавшиеся незадолго до полуночи и продолжавшиеся около четырех часов, были «содержательными, конструктивными и очень откровенными».
Он сказал, что представитель России на трехсторонних переговорах по вопросам безопасности возглавит российский адмирал Игорь Костюков, а специальный посланник по инвестициям Кирилл Дмитриев проведет отдельную встречу по экономическим вопросам со Стивом Виткоффом, представителем президента Дональда Трампа.
Однако, излагая дальнейшие шаги, Ушаков воздержался от объявления какого-либо крупного прорыва.
«Самое важное, что в ходе этих переговоров между нашим президентом и американцами было вновь подчеркнуто, что без решения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной в Анкоридже, нет никакой надежды на достижение долгосрочного урегулирования», — сказал он, имея в виду прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске.
https://www.reuters.com/world/europe/putin-meets-us-envoys-late-night-talks-ukraine-2026-01-22/
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.

С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.

Через 25 років! В 1970 почали будувати газопровід в ФРГ.
А з іншими німцями(ті що ГДР) друзі фактично відразу після війни.
Але по ТБ продовжували кричати про нацистів, фашистів і нелюдів.


які 300 років,
ВЖЕ зараз повертається масово кацапська мова, у т.ч. серед молоді.
в 2022 слово кацапське хєр де почуєш, а зараз в любому ТЦ чи людному місці навкруги "сплошной язик".
а масово торгувати з рф почнуть набагато раніше ніж повністю відновлять трипільську тес.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:45

ДАВОС, Швейцария, 23 января (Reuters) - Хотя Европа и сплотилась, чтобы отбить атаку президента Дональда Трампа из-за Гренландии, ее лидеры признают, что это противостояние вряд ли станет последним в отношениях с его все более резкой версией Соединенных Штатов.
Ставки невероятно высоки, учитывая торговые отношения между Европейским союзом и США на сумму 2 триллиона долларов и доминирующую роль, которую Вашингтон продолжает играть в альянсе НАТО и в поддержке Украины в противостоянии России.
........«Несмотря на все разочарования и гнев последних месяцев, давайте не будем слишком поспешно списывать со счетов трансатлантическое партнерство», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Давосе накануне заседания
https://www.reuters.com/business/davos/greenland-galvanizes-europe-confront-new-us-reality-2026-01-23/
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:46

я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

и никакие мифические "гарантии безопасности" и 100500 подписаных бумажек не спасут.
Ведь Херсонская и Запорожская области так и останутся в кацапской конституции, и они потом найдут предлог пойти спасать СВОИХ граждан в эти области под любым предлогом
попутно оттяпавая Одесскую, Николаевскую и т.п и т.д
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:47

  Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

а що буде через 7 років продовження війни і з якою ймовірністю?
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:52

Краткое содержание
- На трехсторонних переговорах в ОАЭ будет обсуждаться ключевой вопрос о территории Донецка на востоке Украины.
- По словам помощника Зелен- ского, переговоры должны начаться в пятницу вечером.
- Зеленский сопротивляется требованию России уступить Донецкую область.
- Украина заявляет, что соглашение о гарантиях безопасности со стороны США готово, осталось только подписать его с Трампом.
...... Переговоры в Персидском заливе должны были начаться в пятницу вечером, сообщил помощник Зеленского, и возобновиться в субботу утром.
Требование президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина уступила оставшиеся 20% Донецкой области Донбасса — около 5000 кв. км (1900 кв. миль) — стало серьезным препятствием на пути к прорывному соглашению. Зеленский отказывается отдавать земли, которые Россия не смогла захватить за четыре года изнурительной войны на истощение.
https://www.reuters.com/world/zelenskiy-says-territorial-issue-be-discussed-trilateral-talks-uae-2026-01-23/
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:52

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

а що буде через 7 років продовження війни і з якою ймовірністю?

кацапи підуть звільняти "свої ЗАКОННІ конституційні землі". а привід вони вигадають любий
і ніщо і ніхто їм не завадить


90 років тому вже 2 ідіоти ділили Польщу, і чим все закінчилося?
тепер знову 2 ідіоти ділять - Україну тільки
