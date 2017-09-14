RSS
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:23

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.


Трампа треба писати з Великої літери

Не забудь помолитись на найвеличнішого Трампонія )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:25

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.


Трампа треба писати з Великої літери

Тоді вже хай буде Довбойоб.
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:25

  _hunter написав:Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...


Вы отстали от жизни,пан Хантер.
Искренне рекомендую вам Тредс. Там вы узнаете и про неделю без света и отопления, в локальных случаях, посмотрите фото разорванных труб,замерзших унитазов, халабуд с одеяла возле батарей и не будете писать про 10-12 часов без света.
Как любят там писать- "это роскошный максимум" :mrgreen: я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать" :mrgreen:
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:27

  sashaqbl написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.


Трампа треба писати з Великої літери

Тоді вже хай буде Довбойоб.


ось тому так і все в Україні
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:27

  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто. Трамп не зря їх шантажував гренландією.

Щоб щось зірвати, це має місце бути
а домовленостей між путіним и трампом - немає
Тож і зривати нічого

Почни вже, доросла дитинка, дивитись на цей світ реально, а не скрізь рожеві окуляри, або скрізь кагор, або скрізь світогляд якось священника
Почни жити своїм розумом, а не розумом інших
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:30

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...

......
Как любят там писать- "это роскошный максимум" :mrgreen: я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
......

Это то, что ЖК-шный бот написал буквально вчера...
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:31

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...


Вы отстали от жизни,пан Хантер.
Искренне рекомендую вам Тредс. Там вы узнаете и про неделю без света и отопления, в локальных случаях, посмотрите фото разорванных труб,замерзших унитазов, халабуд с одеяла возле батарей и не будете писать про 10-12 часов без света.
Как любят там писать- "это роскошный максимум" :mrgreen: я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать" :mrgreen:


відчули козацького драйву
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:32

  sashaqbl написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто.


Трампа треба писати з Великої літери

Тоді вже хай буде ......

Как там в анекдоте было? - "Дура не дура, а свою <сделку по Гренландии> имею." (c) :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:35

ЛАД

Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.


Ще раз питаю. Війну цю, як будь яку іншу, в школі кацапи вчити будуть? Однозначно. Фільми вже знімають і будуть знімати. Лінія там однозначна: хохли погані, визволителі ванюші гарні.
Умовно завтра підписують мир . Не суть важливі територіальні моменти, але влада ця як мінімум до перевиборів, ми від своєї історії і трактовок війни не відмовляємось , для нас це війна і далі оборонна і справедлива, кацапам ми приписуємо і далі роль агресорів і сволоти . (чи треба переписати? Ви як вважаєте?)
То що, кацапи раптом через 10 років назвуть цю агресію помилкою? З чого б це без наприклад радикальної зміни всієї кацапії: влади, устрою. Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити. Без притомних аргументів,
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:38

  Господар Вельзевула написав:Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать" :mrgreen:


И тут ... возникают нюансы, чтобы носить дрова в камин ведрами - эти дрова должны быть заранее заготовлены, в достаточном количестве для ведер )
pesikot
