RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16551165521655316554>
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:32

  Water написав:
  Banderlog написав:Добре хоть електрики ішачать за зарплати мирного часу.

То ти давно на роботі не був. :lol:
Готують списки "ліквідаторів" на 20 тисяч НЕумовних одиниць в місяць, обіцяють з лютого, якщо в січні був на ліквідації.
Ликвидаторам чего?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:36

  tumos написав:
  budivelnik написав:Підсумуємо
1 Бухгалтерських знань у Вас немає
2 Податковим законодавством Ви не займались
3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...

В мене запитання
А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?
Просте пояснення для таких як ви
1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%
2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році
ВВП________ - 7 658 659 млн грн
Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП
3 Поясніть тоді
Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?
4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%
5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ?
Согласен. Подведем итог. Знание или незнание кто фактически оплачивает ПДВ на потребление вероятно имеет нулевое влияние
на вашу 35-летнюю предпринимательскую деятельность.
Нафантазував теоретик-практику, який відкриваючи інші бізнеси -відразу організовував їх таким чином щоб не потрапляти під вплив ПДВ
Наприклад
Можна єдиний на 3-тій групі - 5% і без ПДВ
а можна 3% і з ПДВ
От чому ті хто на 3-тій групі такі дурники що всі поголовно відкривають і платять 5%.. а могли ж платити 3% -а ПДВ за них хай би платили споживачі їх послуг

  tumos написав: Какое отношение имеет Гетманцев к вопросу кто фактически оплачивает
ПДВ на потребление пояснить не можете. Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.
Звичайно що ніякого..
Так просто від нєфіг робити розвиступався що треба побороти тих хто дробить бізнеси і таким чином не потрапляє під ПДВ - шляхом зменшення обороту який автоматично потрапляє під ПДВ
А такі самі як ти перукарі і манікюрщики яких лідер привів у Верховну Раду - не в змозі второпати що з ради їх попруть от тоді вони на своїй шкірі і взнають є ПДВ податком на виробника чи ні.

ПС
Модераторам
Якщо не важко перенесіть ці дописи з поясненнями про ПДВ в якусь гілку з назвою хто платить ПДВ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27819
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:49

  Shaman написав:
  tumos написав:...
Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.

а ви готові до такого обговорення? ;)
Він теоретик, ще й поганенький...
В ПДВ кожен платить ПДВ з того що САМ створив, а те що в когось купив вже оплачене тим хто купив, томугрубо ПДВ це податок на те що ти сам зробив
Податок з обороту - постійно наростає і той хто далі від початку ланцюжка-той більше платить...
Уявіть собі що кожен на своїй сходинці створює доданої вартості на 10 одиниць і платить 5% з обороту
Перший -створив 10 - продав за 10 - сплатив 5% від 10=0,5 собі залишив 9,5
Другий купив 10+ створив 10 -продав за 20 - сплатив 5%=1 собі залишив 9
Третій купив 20+створив 10- продав за 30 - сплатив 5%=1,5 собі залишив 8,5
Четвертий_______________________________________________________залишив 8
Пятий_______________________________________________________залишив 7,5
Шостий_______________________________________________________залишив 7
Сьомий_______________________________________________________залишив 6,5
Восьмий_______________________________________________________залишив 6
Девятий_______________________________________________________залишив 5,5
Десятий_______________________________________________________залишив 5

Як бачите - при податку з обороту економічно доцільно продавати виключно товари з низьким ступенем переробки , або створювати вертикально інтегровані компанії в яких відсутня продаж створеного іншій юридичній одиниці.
Тобто при такому податку мріяти що колись перейдемо до чогось складнішого ніж мука чи дошка - не реально

ПС
модератори
і це туди ж в окрему гілку
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27819
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Война на нашей территории. Уничтожаются наши эл-станции, предприятия, города, дома. Гибнут и калечатся наши люди. Да, враги тоже. Но, честно говоря, на росс. наёмников мне плевать с высокой колокольни.
Це ми напали і тепер не хочемо здаватись? і вас це бісить
чи на нас напали і наші ЗСУ роблять все можливе щоб нам не влаштовували Бучу по всій Україні?

ПС
а шахти/електростанції теплові - їх вік вже минув, обійдемось після війни і без них , так само як це зараз демонструють китайці, яких в 40 разів більше ніж нас, а вони експорт педераційного вугілля постійно скорочують ( до речі і експорт газу збільшувати не збираються блокуючи силу сибіру 2)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27819
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:58

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Добре хоть електрики ішачать за зарплати мирного часу.

То ти давно на роботі не був. :lol:
Готують списки "ліквідаторів" на 20 тисяч НЕумовних одиниць в місяць, обіцяють з лютого, якщо в січні був на ліквідації.
Ликвидаторам чего?

для працівників ремонтних бригад, які працюють у зонах ліквідації наслідків атак
https://zn.ua/ukr/energetics/enerhetika ... ovakh.html
Water
 
Повідомлень: 3807
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:00

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
тобто це чітко показує що вся ця ракетна страшилка - це вундервафля тільки тоді коли в неї вірити.
ПС
Є ще Закарпаття... там взагалі 2 удари за всю війну.
Можно не верить.
Когда сидишь в тёплом доме в 1000 км от фронта.
Вот только почему-то в стране не хватает электроэнергии, действуют графики отключения. А часть людей сидит без отопления.
Ти москальську використовуєш
То чого жалієшся що вони вирішили тебе визволити?
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
І чим більше ти вимагаєш капітулювати - тим більше тобі на голову прилетить..
Парторги звичайно не знають народних приказок..
Ось тобі на ніч одна
Приходить збирач податків до володаря,
володар і питає
Що роблять люди - плачуть відповідає збирач...
володар
йди збирай далі
проходить час , та сама сцена
володар
що роблять люди
збирач
плачуть
Збирай далі
......

володар
що роблять люди
сміються-відповідає збирач
Переставай збирати , ти вже все зібрав

ПС
як тільки дійде про що я - може кількість бомб на твою голову і зменшиться.
ППС
Ти в Харкові чого?
Робітник ти вже давно аховий
Живеш без електрики і води
може приїзжай у Львів... я тобі влаштую хатинку з вишневим садом... от тільки з москальською буде важко, якщо будеш і далі просувати
нє всЬО тАк Адназначна - то спалять і хатинку і тебе в хатинці....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27819
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:25

Адіннарот

Пишуть на Харків групами заходять «дружити» Шахеди..
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17685
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:37

  Hotab написав:Пишуть на Харків групами заходять «дружити» Шахеди..

Ну значить не договорились в абудабі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:40

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Пишуть на Харків групами заходять «дружити» Шахеди..

Ну значить не договорились в абудабі.

Та я взагалі паузи в обстрілах не помітив
Вчора , ну в сенсі в четвер, над Києвом кружляли Шахеди годині об 11 дня десь . Кулемети по ним строчили всюди на соломі.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17685
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:40

budivelnik
лайном через монітор несе от ваших рассуждений и высказываний.
Мне как-то всё равно, что прилетает - ракеты, шахеды, КАБы, Торнадо или что ещё.
Разница только в мощности единичного заряда.
Я считаю всё это вместе. И пока что их количество не уменьшается.
Если до Львова КАБы и Торнадо не долетают, то живите и радуйтесь. До Харькова долетают.
втрати від ударів дронів в рази сильніші ніж ракетні удару.
Что вы можете знать о силе ударов при ваших 13 прилётах за год.
Чим ближче до лінії фронту - тим менше населення живе в багатоповерхівках
Интересно, это вы с какого потолка взяли? И куда ж это делись люди из багатоповерхівок? Или вы думаете, что у каждого из них была запасная квартира в малоэтажке?
Вы уже надоели со своей генерацией сонячними панелями. Вы любите арифметику, так возьмите и посчитайте. По опыту, например, Германии солнечная генерация даёт 8-9% в среднем за год от максимально возможной выработки, исходя из установленной мощности. При этом в зимние месяцы генерация резко падает. В разы. Т.е. в лучшем случае даст 4-5%. По итогу ваши 3 ГВт превращаются в 159 МВт. Немало. Но для страны это копейки.
Перевод на генераторы даже не хочу обсуждать.
80% львівських підприємств забезпечили себе автономними джерелами генерації
Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.
тепло це проблема 60-ти днів в році (гостра проблема 20-ти днів в році)
Вообще-то, не 60, а, как минимум, 150 дней - с 1 ноября по 31 марта (это так, скромно, по-хорошему на месяц больше). Нет, конечно, можно прожить и без отопления. Северные народы как-то жили в иглу.
Можно и в пещеры переселиться.
Вам, похоже, глубоко насрать на украинцев и их жизни.
Сколько ещё сотен тысяч или миллионов вы готовы положить за то, чтобы быть "подалі від раші"?

Вы там писали: "подекуди й хамлю". Хамите вы не подекуди, а постоянно. Похоже, вы на форум только для этого и приходите. Видимо, оффлайн не удаётся, приходите сюда разрядиться. За хамство здесь банить перестали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16551165521655316554>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195077
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397025
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1103146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15445)
23.01.2026 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.