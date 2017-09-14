RSS
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что-то я сомневаюсь, что волонтёры поставили больше 3 млн.
Но, повторю, спорить не могу и не буду.

В цифрах ви праві. Диявол в деталях.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ты жидопидорас или их малоросский щобесгой
сашкакбл тоже касается

ну кацапську хню ти тягнеш.
На рахунок русинів - в Речі Посполитій та пізніше в імперії Габрсбургів так називали українців.
Кого так зараз називають... Ти на Закарпатті з початку війни. Я там народився і виріс. І всіх русинів поіменно знаю. А декогно навіть особисто.
Самі активні на півкормці в ФСБ. Решта - корисні ідіоти.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Стало намного больше?
Вы учитываете разницу - тогда мы пытались наступать и иногда удавалось, сейчас мы почти всё время отступаем (жотя и очень медленно)?

Не набагато, але більше. І це важливий нюанс - в наступі люди менш схильні здаватися в полон.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:05

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
тобто це чітко показує що вся ця ракетна страшилка - це вундервафля тільки тоді коли в неї вірити.
ПС
Є ще Закарпаття... там взагалі 2 удари за всю війну.
Можно не верить.
Когда сидишь в тёплом доме в 1000 км от фронта.
Вот только почему-то в стране не хватает электроэнергии, действуют графики отключения. А часть людей сидит без отопления.
Ти москальську використовуєш
То чого жалієшся що вони вирішили тебе визволити?
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
......
як тільки дійде про що я - може кількість бомб на твою голову і зменшиться.

Про эффект неуловимого Джо? 🤔 - ведь речь о том, что что Киев 2026 что Харьков 2026 - и какой-то мелкий городок на ЗУ - вообще по разному "оприходовают"...
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:12

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука

Хрен с ним, с супермаркетом. Поставят новый генератор.
Но народ чомусь думає, что на генераторы можно перевести всю страну.

А до чого тут нарот?
Якось на базарі без світла торгували.
В світі є приклади автономного живлення в супермаркетах США, Японії, ПАР, Індії.

ВВП страны в те времена - какой был? Так-то люди и в пещерах/земляниках жили вполне успешно...

Это про что сейчас? - про постоянное электропитание на протяжении нескольких лет? :shock:
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:21

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
Меня по-настоящему радует и даже бодрит не сам факт появления Трампа в Давосе, а то удовольствие, с которым он там [u]крошит европейскую глупость в фарш...

......
Ви вірите, що він завершить нашу війну і провчить погану Європу, яка заважає нам жити?
По факту, він просто прагне домовитися з х.... А ми і Європа йому заважаємо. Він би з задоволенням закатав усіх вас в бетон і забув.
......

Вы как-то умудрились в одном предложении _вообще_ несвязанные вещи собрать... - я не уверен, что он знает, где "эта страна" - в другом полушарии-то - находится.
А если так попробовать: он хочет MAGA, а мелкий региональный конфликт - ему мешает? И прямо так "наказывать" Европу ему _нафига_? - он просто хочет, что бы _его_ страна начала получать справедливую оплату - халява закончилась...
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:21

fox767676

Что ты вы выкручиваешься,


Тобто ти нагло брешеш, а викручуюсь я?) :D
Кто-то будет спорить

Ти :lol:
Але доказів крім протухлих з російської помийки , які не знайшли підтвердження, не можеш дати. :mrgreen:
  sashaqbl написав:
  fox767676 написав:В 2005 ВВП Германии был больше китайского, а сейчас в 4 раза меньше
Точно также воуки хотели сделать с Америкой, чтобы потом героически отбиваться лопатами от мексиканских танков и китайских ракет.

Воуки, чи баба ангела за російсько китайські бабки?

так а к власти-то она как пришла? - фальсификации? ;)
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:26

  Hotab написав:fox767676

Что ты вы выкручиваешься,


Тобто ти нагло брешеш, а викручуюсь я?) :D
Кто-то будет спорить

Ти :lol:
Але доказів крім протухлих з російської помийки , які не знайшли підтвердження, не можеш дати. :mrgreen:

ты прицепился к слову "оффшор" как за спасательную соломку игнорируя слово российский
Я же тебя не за офшорность журил. а за небрезгливость
Черногория не является классическим оффшором, но является серой налоговой зоной очень популярной среди русских, в первую очередь срели русских, именно что "российской помойкой", и ты ее выбрал, не кликом мышки, а серьезным, дорогим решением
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:бо не знають коріння, бо "малороси", хоч зараз кинулися імітувати бурну русофобію з диванів.

Таких випадків в історії багато. Хоч сперечатися з х... про пєчєнєгів - прапор тобі в руки. От тільки це нічого не міняє.
