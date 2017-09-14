On 22 January 2026, the French Navy conducted a high-seas operation aboard the GRINCH, a cargo tanker which had departed from Murmansk, Russia, in the Alboran Sea.
Carried out under Article 110 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, the operation aimed to verify the nationality of a vessel suspected of flying a false flag.
After boarding the vessel, the examination of the documents confirmed suspicions regarding the legitimacy of the flag being flown. A report was filed with the Public Prosecutor in Marseille, who has jurisdiction over maritime matters.
In accordance with international law, and at the Public Prosecutor’s request, the GRINCH was diverted on 22 January and is currently being escorted by French Navy vessels to an anchorage for further verification.
Черногория не является классическим оффшором, но является серой налоговой зоной очень популярной среди русских, в первую очередь срели русских
Я ні до чого не чіпляюсь, я лише коментую що пишеш ти Тобто вже не «офшор», тут ти все зрозумів. Що там нове? Ага, «люблять росіяни». Ну давай це розберемо.
Я так розумію читати закон ЧГ про іноземців 2026 ти не будеш, це не твоє, ти живеш 2015 роком і не знаєш як ЧГ синхронізує своє законодавство з ЕС бо семимільними кроками йде туди. Ну тоді хай тобі ШІ пояснює
Коротко: для россиян условия релокации в Черногорию стали заметно жёстче, даже если речь идёт об IT-сфере. Массовый «коридор 2022 года» фактически закрыт. Ниже — по пунктам, что именно изменилось после обновлений Закона об иностранцах и сопутствующей практики.
1️⃣ Общий вектор закона
Черногория синхронизируется с ЕС → больше контроля, меньше автоматизма, особенно для граждан РФ.
Формально закон не запрещает россиянам жить и работать, но: • выросло количество отказов и непредсказуемых решений, • усилилась роль проверок безопасности и источников дохода.
2️⃣ ВНЖ по работе (ключевой для IT)
Было (2022 – начало 2023) • Быстрое открытие DOO (аналог ООО) • ВНЖ «директор/сотрудник» почти автоматом • Минимальные проверки • Банки и налоговая относились лояльно
Стало
🔴 Рабочий ВНЖ для россиян — под усиленным контролем
Основные изменения: • обязательная проверка на санкционные списки (ЕС + США), • анализ реального бизнеса, а не «фирма ради ВНЖ», • налоговая и полиция проверяют: • есть ли контракты, • реальная ли деятельность, • откуда деньги, • фиктивные IT-компании → частая причина отказа или непродления.
📌 IT-компаниям теперь нужно доказывать экономическую пользу, а не просто «мы айти».
3️⃣ Релокация сотрудников российских компаний
⚠️ Самый чувствительный пункт.
Если: • компания юридически или фактически связана с РФ, • бенефициары — граждане РФ, • доход идёт из России,
то: • ВНЖ часто не продлевают, • могут отказать без подробной мотивации, • банки отказывают в обслуживании счетов.
📌 На практике: • лучше проходят кейсы, где: • компания перерегистрирована в ЕС/США, • нет российских бенефициаров, • расчёты — не через РФ.
4️⃣ Digital Nomad (ожидания vs реальность)
Закон о «цифровых кочевниках» формально есть, но: • применяется ограниченно, • россиянам получить статус сложнее, чем гражданам ЕС/США, • банки часто отказывают в счетах, даже при одобренном ВНЖ.
👉 Пока это не рабочая массовая схема именно для россиян.
5️⃣ Банки — узкое горлышко
Даже при легальном ВНЖ: • счета россиянам открывают выборочно, • часто: • требуют ВНЖ + долгую проверку, • закрывают счета без объяснений, • переводы из РФ — практически невозможны.
📌 Многие IT-релоканты используют счета: • в Сербии, • ЕС (если есть), • финтех (Wise, Paysera — тоже нестабильно).
6️⃣ Продление ВНЖ — главный риск
Если первый ВНЖ ещё можно получить, то: • продление — самый проблемный этап, • с 2024–2025 гг. именно на продлениях идёт «фильтрация».
Частые причины отказа: • «не доказана экономическая целесообразность», • «недостаточная интеграция», • «риски для общественного порядка» (формулировка расплывчатая).
7️⃣ Итог по россиянам и IT-релокации
Что реально изменилось: • ❌ Черногория больше не «тихий хаб» для россиян • ❌ ВНЖ ≠ гарант продления • ⚠️ РФ-происхождение бизнеса — минус • ⚠️ Банковские риски постоянные
Кто ещё проходит: • IT-специалисты с: • нероссийским работодателем, • контрактами в ЕС/США, • прозрачным доходом, • компании с реальной деятельностью в Черногории.
fox767676 написав:бо не знають коріння, бо "малороси", хоч зараз кинулися імітувати бурну русофобію з диванів.
Таких випадків в історії багато. Хоч сперечатися з х... про пєчєнєгів - прапор тобі в руки. От тільки це нічого не міняє.
принесли угрофінам православну віру - відмовились, навчили їх руської мови і письма - канцельнули, були переможцями у ВВВ та 2СВ - захейтили, мали індустріальний спадок від СРСР - декомунізували, був ВПК та армія - розтягнули.
понадусе
ЛАД написав:Можно не верить. Когда сидишь в тёплом доме в 1000 км от фронта. Вот только почему-то в стране не хватает электроэнергии, действуют графики отключения. А часть людей сидит без отопления.
Ти москальську використовуєш То чого жалієшся що вони вирішили тебе визволити? а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026... І чим більше ти вимагаєш капітулювати - тим більше тобі на голову прилетить.. Парторги звичайно не знають народних приказок.. Ось тобі на ніч одна Приходить збирач податків до володаря, володар і питає Що роблять люди - плачуть відповідає збирач... володар йди збирай далі проходить час , та сама сцена володар що роблять люди збирач плачуть Збирай далі ......
володар що роблять люди сміються-відповідає збирач Переставай збирати , ти вже все зібрав
ПС як тільки дійде про що я - може кількість бомб на твою голову і зменшиться. ППС Ти в Харкові чого? Робітник ти вже давно аховий Живеш без електрики і води може приїзжай у Львів... я тобі влаштую хатинку з вишневим садом... от тільки з москальською буде важко, якщо будеш і далі просувати нє всЬО тАк Адназначна - то спалять і хатинку і тебе в хатинці....
Что можно сказать кроме чудак на букву "м". Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше. На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
Хто у нас на букву М - покаже час.... Але право не отримувати на голови каби і так далі наприклад від поляків - українці заслужили.... Правда це було важко. Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні.. І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче... А тепер сам собі дай відповідь Москалі Вас різали і дусили голодом.... чи є в них в голові запобіжник що і їх можуть? Немає Тому вони ЗАРАЗ спокійно бомблять Харків розуміючи що внуки парторгів на букву М після Війни не повторять москалям Бучу в Курську... Зтерпилами а-ля ти , так і поводяться і чим більше ви плачете тис сильніше бажання психопатів в яких вавка в голові цілої нації над вами познущатись...
Меня по-настоящему радует и даже бодрит не сам факт появления Трампа в Давосе, а то удовольствие, с которым он там [u]крошит европейскую глупость в фарш...
Мене дивує, що людина, яка вважає себе циніком і реалістом, одягає рожеві окуляри, щойно чує, те, що їй хочеться чути. Трам звісно, красавчик. А по факту просто старий маразматичний нарцис, який втратив береги. З великою ймовірністю він рідкісний корупціонер, такий, що з наших можна зрівняти хіба що з федоровичем. Або бабаюля. Він постійно бреше, але через маразм з часом сам починає вірити в свою брехню. Він тупий. І він не прикидаєтсья, він реально тупий, ви просто послухайте його виступи. Ви вірите, що він завершить нашу війну і провчить погану Європу, яка заважає нам жити? По факту, він просто прагне домовитися з х.... А ми і Європа йому заважаємо. Він би з задоволенням закатав усіх вас в бетон і забув.
Меня по-настоящему радует и даже бодрит
ти не перший раз робиш камінгаут, тут цим вже нікого не здивуєш
В нього нема ідеології. Так, він більше консерватор, але тільки тому що він расист, шовініст і сексист. Якби woke ідеологія включала сильну президентську владу, він би вже давно пофарбував свою чуприну в кольори веселки і чмудив Венса на дивані. Він вже розказував, що завершить війну за 24 години. Пройшло більше року. Звісно, винен Зеленський, що Трамп п***. Він хотів нобелівську премію миру, бо її отримав Обама. Тому й "завершив" 8 воєн, а по факту завершилась тільки вірмено-азербаджанська, і то тільки тому, що Азербайджан переміг. Він образився, що йому не дали нобелівської премії. Зараз в Трампа нова іграшка - Гренландія. Ви можете тішитись, як він строїть мякозадих європейців, але по факту, нам від цього тільки гірше. І США гірше - бо бути гегемоном вони самостійно вже не в стані, а з Європою Трамп вирішив побити склянки. Ще цікавий момент, Трамп влаштував особисту армію, грозиться всьому світу. Але більше половини американських військовослужбовців - це мігранти або їх потомки.
Він тупий. І він не прикидаєтсья, він реально тупий, ви просто послухайте його виступи.
вчора намагався додати пруф цього, але зникла енергія, ось пруф
Трам відповідаючи на просте питання: що таке Декларація незалежності? він каже що це unity-love-and respect, то як сказали потім політики- ніякого єднання (unity)(з Британією), скоріше це можна назвати Свідоцтвом про розірвання шлюбу? тобто Трамп невіглас, чи стає ним (при причині деменції), він не орієнтуються в Географічних назвах і географії взагалі, в економіці також (про його результат тарифів (14% порівняно з Байденовськими 5-10%) вже згадував його 8 війн, ви написали
Hotab написав:Я ні до чого не чіпляюсь, я лише коментую що пишеш ти Тобто вже не «офшор», тут ти все зрозумів. Що там нове? Ага, «люблять росіяни». Ну давай це розберемо.
Якщо чесно, така собі історія. Особисто я за те, щоб максимально спростити вивід людей і грошей з РФ. Хай уйобують. І максимально прикрутити введення грощей назад в РФ.
Це окрема історія. Але її жувати нема сенсу, бо у фокса потужна шора, і пояснювати ще і те, що в Європи тікають в більшості саме ті, хто не згоден з політикою пітуна - то марна справа.
Але я підтримую політику Європи і нових кандидатів в ЄС не пускати росіян. Менше цієї сволоти в світі, всім спокійніше. В ЧГ пабліках кацапи виють , куди далі ? В Сербію? Так і вона планує в ЄС і теж почне синхронізувати законодавство.
