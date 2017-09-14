RSS
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:36

fox767676

Черногория не является классическим оффшором, но является серой налоговой зоной очень популярной среди русских, в первую очередь срели русских


Я ні до чого не чіпляюсь, я лише коментую що пишеш ти :lol:
Тобто вже не «офшор», тут ти все зрозумів.
Що там нове? Ага, «люблять росіяни».
Ну давай це розберемо.

Я так розумію читати закон ЧГ про іноземців 2026 ти не будеш, це не твоє, ти живеш 2015 роком і не знаєш як ЧГ синхронізує своє законодавство з ЕС бо семимільними кроками йде туди.
Ну тоді хай тобі ШІ пояснює :lol:


Коротко: для россиян условия релокации в Черногорию стали заметно жёстче, даже если речь идёт об IT-сфере. Массовый «коридор 2022 года» фактически закрыт. Ниже — по пунктам, что именно изменилось после обновлений Закона об иностранцах и сопутствующей практики.



1️⃣ Общий вектор закона

Черногория синхронизируется с ЕС →
больше контроля, меньше автоматизма, особенно для граждан РФ.

Формально закон не запрещает россиянам жить и работать, но:
• выросло количество отказов и непредсказуемых решений,
• усилилась роль проверок безопасности и источников дохода.



2️⃣ ВНЖ по работе (ключевой для IT)

Было (2022 – начало 2023)
• Быстрое открытие DOO (аналог ООО)
• ВНЖ «директор/сотрудник» почти автоматом
• Минимальные проверки
• Банки и налоговая относились лояльно

Стало

🔴 Рабочий ВНЖ для россиян — под усиленным контролем

Основные изменения:
• обязательная проверка на санкционные списки (ЕС + США),
• анализ реального бизнеса, а не «фирма ради ВНЖ»,
• налоговая и полиция проверяют:
• есть ли контракты,
• реальная ли деятельность,
• откуда деньги,
• фиктивные IT-компании → частая причина отказа или непродления.

📌 IT-компаниям теперь нужно доказывать экономическую пользу, а не просто «мы айти».



3️⃣ Релокация сотрудников российских компаний

⚠️ Самый чувствительный пункт.

Если:
• компания юридически или фактически связана с РФ,
• бенефициары — граждане РФ,
• доход идёт из России,

то:
• ВНЖ часто не продлевают,
• могут отказать без подробной мотивации,
• банки отказывают в обслуживании счетов.

📌 На практике:
• лучше проходят кейсы, где:
• компания перерегистрирована в ЕС/США,
• нет российских бенефициаров,
• расчёты — не через РФ.



4️⃣ Digital Nomad (ожидания vs реальность)

Закон о «цифровых кочевниках» формально есть, но:
• применяется ограниченно,
• россиянам получить статус сложнее, чем гражданам ЕС/США,
• банки часто отказывают в счетах, даже при одобренном ВНЖ.

👉 Пока это не рабочая массовая схема именно для россиян.



5️⃣ Банки — узкое горлышко

Даже при легальном ВНЖ:
• счета россиянам открывают выборочно,
• часто:
• требуют ВНЖ + долгую проверку,
• закрывают счета без объяснений,
• переводы из РФ — практически невозможны.

📌 Многие IT-релоканты используют счета:
• в Сербии,
• ЕС (если есть),
• финтех (Wise, Paysera — тоже нестабильно).



6️⃣ Продление ВНЖ — главный риск

Если первый ВНЖ ещё можно получить, то:
• продление — самый проблемный этап,
• с 2024–2025 гг. именно на продлениях идёт «фильтрация».

Частые причины отказа:
• «не доказана экономическая целесообразность»,
• «недостаточная интеграция»,
• «риски для общественного порядка» (формулировка расплывчатая).



7️⃣ Итог по россиянам и IT-релокации

Что реально изменилось:
• ❌ Черногория больше не «тихий хаб» для россиян
• ❌ ВНЖ ≠ гарант продления
• ⚠️ РФ-происхождение бизнеса — минус
• ⚠️ Банковские риски постоянные

Кто ещё проходит:
• IT-специалисты с:
• нероссийским работодателем,
• контрактами в ЕС/США,
• прозрачным доходом,
• компании с реальной деятельностью в Черногории.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:37

це

  sashaqbl написав:
  fox767676 написав:бо не знають коріння, бо "малороси", хоч зараз кинулися імітувати бурну русофобію з диванів.

Таких випадків в історії багато. Хоч сперечатися з х... про пєчєнєгів - прапор тобі в руки. От тільки це нічого не міняє.

принесли угрофінам православну віру - відмовились,
навчили їх руської мови і письма - канцельнули,
були переможцями у ВВВ та 2СВ - захейтили,
мали індустріальний спадок від СРСР - декомунізували,
був ВПК та армія - розтягнули.

понадусе
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:
Тобто вже не «офшор», тут ти все зрозумів.
Що там нове? Ага, «люблять росіяни».
Ну давай це розберемо.

Якщо чесно, така собі історія.
Особисто я за те, щоб максимально спростити вивід людей і грошей з РФ. Хай уйобують.
І максимально прикрутити введення грощей назад в РФ.
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
Когда сидишь в тёплом доме в 1000 км от фронта.
Вот только почему-то в стране не хватает электроэнергии, действуют графики отключения. А часть людей сидит без отопления.
Ти москальську використовуєш
То чого жалієшся що вони вирішили тебе визволити?
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
І чим більше ти вимагаєш капітулювати - тим більше тобі на голову прилетить..
Парторги звичайно не знають народних приказок..
Ось тобі на ніч одна
Приходить збирач податків до володаря,
володар і питає
Що роблять люди - плачуть відповідає збирач...
володар
йди збирай далі
проходить час , та сама сцена
володар
що роблять люди
збирач
плачуть
Збирай далі
......

володар
що роблять люди
сміються-відповідає збирач
Переставай збирати , ти вже все зібрав

ПС
як тільки дійде про що я - може кількість бомб на твою голову і зменшиться.
ППС
Ти в Харкові чого?
Робітник ти вже давно аховий
Живеш без електрики і води
може приїзжай у Львів... я тобі влаштую хатинку з вишневим садом... от тільки з москальською буде важко, якщо будеш і далі просувати
нє всЬО тАк Адназначна - то спалять і хатинку і тебе в хатинці....
Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
Хто у нас на букву М - покаже час....
Але право не отримувати на голови каби і так далі наприклад від поляків - українці заслужили....
Правда це було важко.
Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..
І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза
Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче...
А тепер сам собі дай відповідь
Москалі Вас різали і дусили голодом.... чи є в них в голові запобіжник
що і їх можуть?
Немає
Тому вони ЗАРАЗ спокійно бомблять Харків розуміючи що внуки парторгів на букву М після Війни не повторять москалям Бучу в Курську...
Зтерпилами а-ля ти , так і поводяться і чим більше ви плачете тис сильніше бажання психопатів в яких вавка в голові цілої нації над вами познущатись...
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:40

свободу

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:
Тобто вже не «офшор», тут ти все зрозумів.
Що там нове? Ага, «люблять росіяни».
Ну давай це розберемо.

Якщо чесно, така собі історія.
Особисто я за те, щоб максимально спростити вивід людей і грошей з РФ. Хай уйобують.
І максимально прикрутити введення грощей назад в РФ.

свободу росіянам

а що українцям ти пропонуєш, навпаки
оксюморонний парадокс
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
Меня по-настоящему радует и даже бодрит не сам факт появления Трампа в Давосе, а то удовольствие, с которым он там [u]крошит европейскую глупость в фарш...

Мене дивує, що людина, яка вважає себе циніком і реалістом, одягає рожеві окуляри, щойно чує, те, що їй хочеться чути.
Трам звісно, красавчик. А по факту просто старий маразматичний нарцис, який втратив береги.
З великою ймовірністю він рідкісний корупціонер, такий, що з наших можна зрівняти хіба що з федоровичем. Або бабаюля.
Він постійно бреше, але через маразм з часом сам починає вірити в свою брехню.
Він тупий. І він не прикидаєтсья, він реально тупий, ви просто послухайте його виступи.
Ви вірите, що він завершить нашу війну і провчить погану Європу, яка заважає нам жити?
По факту, він просто прагне домовитися з х.... А ми і Європа йому заважаємо. Він би з задоволенням закатав усіх вас в бетон і забув.

Меня по-настоящему радует и даже бодрит
ти не перший раз робиш камінгаут, тут цим вже нікого не здивуєш


В нього нема ідеології. Так, він більше консерватор, але тільки тому що він расист, шовініст і сексист. Якби woke ідеологія включала сильну президентську владу, він би вже давно пофарбував свою чуприну в кольори веселки і чмудив Венса на дивані.
Він вже розказував, що завершить війну за 24 години. Пройшло більше року. Звісно, винен Зеленський, що Трамп п***.
Він хотів нобелівську премію миру, бо її отримав Обама. Тому й "завершив" 8 воєн, а по факту завершилась тільки вірмено-азербаджанська, і то тільки тому, що Азербайджан переміг. Він образився, що йому не дали нобелівської премії.
Зараз в Трампа нова іграшка - Гренландія. Ви можете тішитись, як він строїть мякозадих європейців, але по факту, нам від цього тільки гірше. І США гірше - бо бути гегемоном вони самостійно вже не в стані, а з Європою Трамп вирішив побити склянки.
Ще цікавий момент, Трамп влаштував особисту армію, грозиться всьому світу. Але більше половини американських військовослужбовців - це мігранти або їх потомки.



Він тупий. І він не прикидаєтсья, він реально тупий, ви просто послухайте його виступи.


вчора намагався додати пруф цього, але зникла енергія, ось пруф

Трам відповідаючи на просте питання: що таке Декларація незалежності?
він каже що це unity-love-and respect, то як сказали потім політики- ніякого єднання (unity)(з Британією), скоріше це можна назвати Свідоцтвом про розірвання шлюбу? тобто Трамп невіглас, чи стає ним (при причині деменції), він не орієнтуються в Географічних назвах і географії взагалі, в економіці також (про його результат тарифів (14% порівняно з Байденовськими 5-10%) вже згадував
його 8 війн, ви написали
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:

Чим менше людей в РФ - тим менший мобілізаційний резерв у х....
А кваліфікованих працівників - я б ще доплдачував щоб вони виїжджали з РФ.
Все, що ослаблює х... - нам на користь.
  sashaqbl написав:
  Hotab написав:
Тобто вже не «офшор», тут ти все зрозумів.
Що там нове? Ага, «люблять росіяни».
Ну давай це розберемо.

Якщо чесно, така собі історія.
Особисто я за те, щоб максимально спростити вивід людей і грошей з РФ. Хай уйобують.
І максимально прикрутити введення грощей назад в РФ.

Це окрема історія. Але її жувати нема сенсу, бо у фокса потужна шора, і пояснювати ще і те, що в Європи тікають в більшості саме ті, хто не згоден з політикою пітуна - то марна справа.
:D

Але я підтримую політику Європи і нових кандидатів в ЄС не пускати росіян. Менше цієї сволоти в світі, всім спокійніше. В ЧГ пабліках кацапи виють , куди далі ? В Сербію? Так і вона планує в ЄС і теж почне синхронізувати законодавство.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:

Їм спокійніше. Але не нам. В короткостроковій перспективі це виглядає саме так.
Л - логіка

  sashaqbl написав:
  flyman написав:

Чим менше людей в РФ - тим менший мобілізаційний резерв у х....
А кваліфікованих працівників - я б ще доплдачував щоб вони виїжджали з РФ.
Все, що ослаблює х... - нам на користь.

а в Україні навпаки, чим більше - тим на користь.
Л - логіка
