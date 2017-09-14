|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 10:48
sashaqbl написав: flyman написав:
свободу росіянам
Чим менше людей в РФ - тим менший мобілізаційний резерв у х....
А кваліфікованих працівників - я б ще доплдачував щоб вони виїжджали з РФ.
Все, що ослаблює х... - нам на користь.
а в Україні навпаки, чим більше - тим на користь.
Л - логіка
flyman
Повідомлень: 42185
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
1
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 10:51
Hotab написав:
Я так розумію читати закон ЧГ про іноземців 2026 ти не будеш, це не твоє, ти живеш 2015 роком
конечно я не буду читать законы российской помойки
тех русских, которые осели там с начала 2000х стало слишком много, они натура, лизовались, паспортизировались и стали слишком влиятельны, поэтому черногорцы наверное что-то там задергались чтобы окончательно не потерять страну.
замолчи уже с оффшорами
Украина считается оффшорной ИТ-страной, в Черногории таких схем значительно больше, поэтому "еврокомиссары" упоминают ее в своих докладах как проблемную серую зону, а русские именно в ней пытались создать классические оффшоры
fox767676
Повідомлень: 5170
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 10:54
fox767676 написав:
замолчи уже с оффшорами
Hotab написав:
Я так розумію читати закон ЧГ про іноземців 2026 ти не будеш, це не твоє, ти живеш 2015 роком
Уф який суровий!
А ніжкою топнув для більшої переконливості?
Я так розумію більше нічого не буде? Просто пустобрехальство?)))
Добре, бувай, зашорений))
поэтому "еврокомиссары" упоминают ее в своих докладах как проблемную серую зону
В 2017
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17694
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 10:58
Hotab написав: fox767676 написав:
замолчи уже с оффшорами
Hotab написав:
Я так розумію читати закон ЧГ про іноземців 2026 ти не будеш, це не твоє, ти живеш 2015 роком
Ці який суровий!
А ніжкою топнув для більшої переконливості?
Я так розумію більше нічого не буде? Просто пустобрехальство?)))
Добре, бувай, зашорений))
да ты смешон со своими мелочными придирками что черногория не классический оффшор а относительный
это как-то отменяет факт что ты выбрал страну с максимальной концентрацией русских, сербов-руссофилов ?
потопай ножкой на них на улицах будвы напротив какого-гнибудь дома с рос.триколором, вот это будет серьезный разговор
fox767676
Повідомлень: 5170
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:03
sashaqbl написав:
По ходу, європейці трохи зачухалися
.
одне судно (балкер) італійці, один танкер-французи
писав про це ще 2 роки тому, що завжди легко знайти причину для перевірки судна, якщо судно більше раз на рік змінює флаг і порт приписки-щось там не гаразд
prodigy
Повідомлень: 13130
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:03
fox767676
да ты смешон со своими мелочными придирками
Так давай вже щось немаловажне, бо щось все мимо каси
На тобі «після 2017р»
⸻
🇪🇺 Європейська комісія (щорічні звіти щодо Чорногорії)
Звіт Єврокомісії про прогрес Чорногорії (2022, 2023, 2024)
“Montenegro has continued to improve tax collection and reduce the informal economy through strengthened tax administration and digitalisation.”
(Чорногорія продовжила покращувати податкові надходження та зменшувати тіньову економіку завдяки посиленню податкової адміністрації та цифровізації.)
Також у звітах прямо зазначається:
• впровадження електронних фіскальних кас (e-fiskalizacija);
• зменшення готівкових розрахунків;
• посилення контролю за ПДВ;
• кращий обмін даними між податковою, митницею і фінансовою поліцією.
⸻
🧑💼 Олівер Вархеї (Oliver Várhelyi)
Єврокомісар з питань розширення (2019–2024)
2023 рік, заява після міжурядової конференції ЄС–Чорногорія:
“Montenegro has delivered tangible results in the area of economic governance, including tax reform and the fight against the grey economy.”
Українською по суті:
Чорногорія показала відчутні результати в економічному врядуванні, зокрема у податковій реформі та боротьбі з тіньовою економікою.
Вархеї неодноразово підкреслював, що фіскальна дисципліна — одна з причин, чому Чорногорія лишається «лідером розширення» серед балканських країн.
⸻
🧑💼 Йоганнес Ган (Johannes Hahn)
Колишній єврокомісар з питань розширення (до 2019 р.)
Оцінка реформ Чорногорії (2018–2019):
“Montenegro has taken important steps to align its tax legislation with the EU acquis and to curb tax evasion.”
Тобто:
• гармонізація податкового законодавства з acquis communautaire;
• боротьба з ухиленням від сплати податків визнається реальною, а не формальною.
⸻
🏛 Європейська рада / Рада ЄС
У висновках Ради ЄС щодо розширення (2022–2024):
“Efforts to tackle the informal economy and improve tax compliance in Montenegro are acknowledged and should be further sustained.”
Ключове слово тут — acknowledged:
тобто ЄС офіційно визнає досягнення, але наполягає на продовженні реформ.
⸻
💶 Європейський парламент
Резолюція ЄП щодо Чорногорії (2023):
“The European Parliament welcomes progress in tax transparency and the reduction of the informal economy, while stressing the need for continued enforcement.”
Тобто:
• прогрес у податковій прозорості — позитив;
• але контроль і застосування норм мають бути постійними.
⸻
📌 Узагальнення (коротко)
Європейські політики та інституції консистентно визнають, що Чорногорія:
✅ реформувала податкове законодавство
✅ запровадила фіскалізацію та цифровий контроль
✅ зменшила частку «сірої» економіки
✅ підвищила збір ПДВ і податку на прибуток
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17694
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:03
sashaqbl написав: Hotab написав:
Я ні до чого не чіпляюсь, я лише коментую що пишеш ти
Тобто вже не «офшор», тут ти все зрозумів.
Що там нове? Ага, «люблять росіяни».
Ну давай це розберемо.
Якщо чесно, така собі історія.
Особисто я за те, щоб максимально спростити вивід людей і грошей з РФ. Хай уйобують.
І максимально прикрутити введення грощей назад в РФ.
Якщо максимально спростити вивід людей, вони будуть як і ті малочисельні проводити ниття "то все не росіяни, а х..., а в Україні корупція і церкву женуть" і так як на полі бою їх більше, так і у ЄС ви підірвите наше фінансування. Простий росіянин має сидіти у себе вдома і нити своєму х... на колінах що все погано.
Через крипту все вони виводять і притомні їдуть до Турції, Балі.
stm
Повідомлень: 6141
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:06
Hotab написав:
blablal
Российская диаспора в Черногории — одна из самых крупных в Европе, составляющая около 10% населения страны (с учетом мигрантов из СНГ — до 20%). Основными центрами проживания являются Будва, Бар и Херцег-Нови, где русскоязычные жители активно занимаются бизнесом, недвижимостью и работают удаленно, пользуясь поддержкой местного населения.
Ключевые особенности российской диаспоры:
Численность и состав: Доля граждан РФ, проживающих в Черногории постоянно или долгосрочно, значительно выросла после 2022 года.
ВНЖ (Boravak): Многие россияне получают временный вид на жительство на основании владения недвижимостью, открытия фирмы (даже без реальной деятельности в первые годы) или трудоустройства.
Черногория остается популярным направлением из-за комфортного климата, понятной культурной среды и относительно простой процедуры легализации.
fox767676
Повідомлень: 5170
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:10
fox767676 написав: Hotab написав:
blablal
Российская диаспора в Черногории — одна из самых крупных в Европе, составляющая около 10% населения страны (с учетом мигрантов из СНГ — до 20%). Основными центрами проживания являются Будва, Бар и Херцег-Нови, где русскоязычные жители активно занимаются бизнесом, недвижимостью и работают удаленно, пользуясь поддержкой местного населения.
Ключевые особенности российской диаспоры:
Численность и состав: Доля граждан РФ, проживающих в Черногории постоянно или долгосрочно, значительно выросла после 2022 года.
Так а оте все «сіра зона», «офшор» вже всьо?
Ну так ясно, що поки не щемили, то понаїхали. Тепер назад їдуть.
За последние 2 года Черногорию покинули почти 6000 граждан России, сообщает газета «Дан» со ссылкой на данные МВД. Основными причинами оттока стали санкции, усложнившие жизнь и бизнес, что побудило многих россиян переехать в Сербию из-за более простых условий получения ВНЖ и регистрации компаний. В настоящее время в Черногории остаются около 21 153 россиян.
Загалом населення ЧГ 650 тис
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17694
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:15
budivelnik написав: ЛАД написав:
Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
...... наприклад від поляків - українці заслужили....
Правда це було важко.
Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..
І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза
Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче...
......
Ооо, началось... - ты про вот этот момент - не тут тихонечко на форуме шепчи - а пойди на центральную площадь проповедовать. С удовольствием почитаю новость о задержании
_hunter
Повідомлень: 11360
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
