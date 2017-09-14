|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:18
sashaqbl написав: prodigy написав:
дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом
Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.
стосовно Федорова читав у facebook багато негативу (13 млн персональних даних українців
русняві хакнули з Дії і багато чого), але виходячи з того, президенту не має з кого вибирати (ну так сталося), він має особисто знати кандидата, або Єрмак має знати(привести людину), то нехай буде міністр МО Федоров, ніж вакантна позиція
Одразу зафіксую свою позицію (Ярослав Зелезняк).
Я голосував за Федорова на посаду Міністра оборони. Тому що:
▪️з Михайлом та його командою ми пройшли багато законів (починаючи від єРезиденства і багато по пільгам на дрони). І завжди це була дуже конструктивна співпраця.
▪️точно в країні має бути Міністр оборони.
Дуже хочу не помилитися в цій позиції і довірі конкретній людині.
P.S.
Ну і відверто ми пройшли відносно нещодавно дві історії:
➖скасування ганебного закону від 22 липня про ліквідацію НАБУ та САП
➖звільнення вора Алі-Бабу з посади
В обох кейсах роль Михайла була, мʼяко говорячи, дуже важлива і на світлій стороні.
-
prodigy
1
4
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:19
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.
После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится
. Если и есть суета, то это из за энергетического геноцида, и кровавой бойни которая уже 5 лет.
що черговий раз доводить...
2
4
5
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:20
Міг би розповісти багато цікавого
sashaqbl написав:
Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.
. Але не буду.
Нагадаю лише про "роль кібербезпеки в сучасному світі перебільшена"[/quote]
це все є у інтернет просторі, чи у вас є особиста історія?
1
4
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:25
sashaqbl написав:
Міг би розповісти багато цікавого. Але не буду.
Нагадаю лише про "роль кібербезпеки в сучасному світі перебільшена"
Кібербезпека важлива, але на кожній ланці є люди і є обставини ) Незважаючи на злам Дії на сьогодні мільйони отримують допомогу у один клік, люди і компанії підписують документи у один клік, моно відкриває рахунок ФОП за один день. Все це система людей і Федорів один з них.
То що наскільки ви гарний керівник? ))) Час пішов на не один місяць без водія, чи не так?
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:32
Shaman написав: alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.
После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится
. Если и есть суета, то это из за энергетического геноцида, и кровавой бойни которая уже 5 лет.
що черговий раз доводить...
... что марафоновские учетки один-одному...
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:32
ЛАД написав: budivelnik написав:
.........
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
........
Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
ні, в путіна та його посіпак один з головних аргументів - треба "звільнити" всі території, де розмовляють російською. вони просто не вміють звільняти по-іншому - бо руські.
а от для того, щоб цього аргументу не було, й треба відмовлятися від російської - дехто не розуміє. КАБи "звільнення" все падають та падають.
навіть зараз путін при своїх планах не вважає потрібним захоплювати Західну Україну. але й існування незалежної держави його не влаштовує. звідки всі ці ідеї, щоб ці території забрала Польща...
2
4
5
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:33
ЛАД
Пишет российский блогер и, конечно же, “иноагент” Dmitry Chernyshev:
“Блокадники в своих воспоминаниях рассказывали, что холод был не менее страшным испытанием, чем голод. Холодно было всегда. Согреться было невозможно месяцами. Температура в квартирах опускалась ниже нуля, вода замерзала, а стены покрывались инеем, вынуждая людей спать в одежде, укрываясь всем, что было в доме
Из-за прекращения подачи электроэнергии и тепла квартиры превратились в ледяные склепы. Люди сжигали все, что могло гореть: мебель, книги, деревянные перекрытия. Чтобы хоть немного согреться. Всего лишь 3% ленинградцев погибло от бомбежек, остальные 97% - от голода и холода.
Помню как советские книжки про блокаду проклинали проклятых фашистов, прицельно бомбивших электростанции и водонапорные станции.
Женевские конвенции категорически запрещают умышленное нападение на гражданское население. Мирные жители, их дома, медицинские объекты и критическая инфраструктура не могут быть целями атак. Бомбежки электростанций являются тяжелейшим военным преступлением.
В Украине сейчас очень холодно. Тысячи домов вымерзают. А знаете, почему? Потому что российская армия ведет себя как фашисты. Говорят, что вы сейчас про Холодомор шутите, да? Над Голодомором вы в своих ресторанах уже насмеялись?
Никому больше не рассказывайте про ужасы блокады в прошлом потому, что вы поступаете точно так же в настоящем. Вы воюете с людьми, которые не хотят жить под фашистами. Вы притерпелись, а вот они не хотят жить с вами в одной стране. И я их прекрасно понимаю. Я тоже не хочу жить с вами в одной стране. Потому, что вы — фашисты…”
ЛАД, жодного випадку голодної смерті у Ленінграді серед партійних працівників (всіх рангів)(з 12ї хвилини для вас )
1
4
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:37
А это потужно, кстати
від початку повномасштабної війни загалом проти України застосувала 412 ракет Х-22/Х-32, з яких раніше було збито лише 3 і ще 9 знищили саме під час цієї атаки, – заявив начальник управління комунікації командування ПС
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:37
Shaman написав: tumos написав:
...
Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.
а ви готові до такого обговорення?
Если у вас есть желание дать ответ, я его выслушаю. Ну а решение для себя, если ли необходимость мне вступать в обсуждение - после прочтения.
Востаннє редагувалось tumos
в Суб 24 січ, 2026 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:37
_hunter написав:
... что марафоновские учетки один-одному...
Хантер, що там з вашими кредитами? У Німеччині ) Перший мій буде закрито 01.02.2026, моя повага до ЄБРР за 7% для бізнесу безмежна.
Знання може німецької покращили? Вважаю що ні. Барометр переживательності зашкалює а вихлопу 0. Я подрузі у Німеччину вислала подарунок на ДР, що вислали ви своїм батькам окрім слів підтримки? )
НП мої кращі, і бізнес який працює на генераторах також. А такі як ви моя біль - не собі, не людям...
