RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16561165621656316564
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Опять навешиваешь ярлыки, что говорит о том, что ты сам мониторишь тцк, боишься ))


как бы я по Украине перемещался если бы боялся ?
ребята , пробиваете дно
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:49

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Но будешь жить сцикливо )

"cцикливо" это во всем поддакивать официальной пропаганде как ты, или смотреть по сторонам мониторя тцк как бетон
я всегда жил в согласии с совестью, свободно и честно, и мне возздается


Добрий вечір .
Бажаю всім Здоров,я .

Вас треба постійно читати....
Дуже тяжко зрозуміти коли "рюмаху накатили ", а коли "величіє душі" ...і обов,язкове альтернатиивне мислення .....щоб ЗНАЛИ

...натхнення ...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:50

  fox767676 написав:
  Hotab написав:fox767676


я буду жить в комфорте


А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅


хотаб ты уткнулся в полное дно
ночи без сна повредили не только твой интеллект, но и все моральные устои
в Ужгороде с обьектами все Ок кстати
а в Киеве нет. Может кто своим триколорным дружкам по службе в Крыму или совместному отдыху в ЧГ стучит ?

Еще где-то летом :(
_hunter
 
Повідомлень: 11367
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:53

pesikot
Вітаю Вас .
Бажаю вам усього найкращого ,маю надію що все відремонтують і місто буде не у скруті .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:с треба постійно читати....
Дуже тяжко зрозуміти коли "рюмаху накатили ", а коли "величіє душі" ...і обов,язкове альтернатиивне мислення .....щоб ЗНАЛИ

У вас дефекты клавиатуры поразительно похожи на одного метилового паренька, которому в школе учительница русского челюсть сломала, что он теперь не на рідній, не на ворожій не может
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:54

  _hunter написав:
  Hotab написав:І на пропозицію зробити спільний донат

Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?

а, ти лише особистих донатів уникаєш? коли Василь-Рівне питав про донат, що там бігунець співав - якось без мене?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11425
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 15:56

fox767676

Пам,ятаєте три признаки псіхопата ?
Я нещодавно вам писав ...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 16561165621656316564
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195382
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1103573
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.