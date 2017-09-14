|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:14
fox767676 написав: Xenon написав:
кацапам на переговорах показали руку по локоть по поводу сдачи Донбасса ))
Перемовини в Абу-Дабі завершилися.
Переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли «позитивно» та «конструктивно», - Axios.
Про це повідомили українські офіційні особи. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.
когда уже вы из окопа кацапам полруки будете показывапть
А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:15
katso написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...
пианист играет - как умеет...
Как мы вообще можем видеть как и где он играет, если имеем информацию только ту что специально для нас подготовлена? "Следя за монеткой не забывать наблюдать за руками фокусника" (с)
переговоры - трехсторонние - замахаются подготавливать...
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:20
Господар Вельзевула написав:
Все будет. Я вот камин в 2022 ставил,летом, а использую только в 2026. Все о чем думалось изначально-приходит, но с огромным временным отрывом.
Будет и полруки в окопе. Ну, в смысле, жест такой.
та тоже генератор 2 года отдыхал
а когда актуализировался, то проблемы снежным комом что уже как мертвому припарки
лично у ксенона будет не жесть, а буквально
запомнит этот твит
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:26
fox767676 написав: Hotab написав:
А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.
а что не так?
надо как те ничтожества на мазохисткой ветке палатки с горелками ставить и свечки в церкви за погоду? Хихикали тут надо мной переможники
я буду жить в комфорте
Но будешь жить сцикливо )
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:29
fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:42
pesikot написав:
Опять навешиваешь ярлыки, что говорит о том, что ты сам мониторишь тцк, боишься ))
как бы я по Украине перемещался если бы боялся ?
ребята , пробиваете дно
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:49
fox767676 написав: pesikot написав:
Но будешь жить сцикливо )
"cцикливо" это во всем поддакивать официальной пропаганде как ты, или смотреть по сторонам мониторя тцк как бетон
я всегда жил в согласии с совестью, свободно и честно, и мне возздается
Добрий вечір .
Бажаю всім Здоров,я .
Вас треба постійно читати....
Дуже тяжко зрозуміти коли "рюмаху накатили ", а коли "величіє душі" ...і обов,язкове альтернатиивне мислення .....щоб ЗНАЛИ
...натхнення ...
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:50
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
хотаб ты уткнулся в полное дно
ночи без сна повредили не только твой интеллект, но и все моральные устои
в Ужгороде с обьектами все Ок кстати
а в Киеве нет. Может кто своим триколорным дружкам по службе в Крыму или совместному отдыху в ЧГ стучит ?
Еще где-то летом
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:53
pesikot
Вітаю Вас .
Бажаю вам усього найкращого ,маю надію що все відремонтують і місто буде не у скруті .
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:54
_hunter написав: Hotab написав:
І на пропозицію зробити спільний донат
Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?
а, ти лише особистих донатів уникаєш? коли Василь-Рівне питав про донат, що там бігунець співав - якось без мене?..
