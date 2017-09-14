Додано: Суб 24 січ, 2026 16:13

ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД

Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.



Ще раз питаю. Війну цю, як будь яку іншу, в школі кацапи вчити будуть? Однозначно. Фільми вже знімають і будуть знімати. Лінія там однозначна: хохли погані, визволителі ванюші гарні.

Умовно завтра підписують мир . Не суть важливі територіальні моменти, але влада ця як мінімум до перевиборів, ми від своєї історії і трактовок війни не відмовляємось , для нас це війна і далі оборонна і справедлива, кацапам ми приписуємо і далі роль агресорів і сволоти . (чи треба переписати? Ви як вважаєте?)

Не очень понимаю, что вам не ясно в моём ответе.

И учтите, я не Нострадамус и никогда на это не претендовал. Например, честно признаю, что в войну не верил до последнего момента. В отличие от некоторых здесь, которые после начала рассказывают, что они всё это предвидели.

Так, могу высказать мысли по поводу.

1. Через 10 лет (а, возможно, и раньше) РФ вполне может назвать эту войну ошибкой. Изменение оценок и политики в истории самых разных государств совсем не редкость.

2. Думаю, что "ми від своєї трактовки війни не відмовимось". Хотя можем несколько скорректировать и признать и свои ошибки.

Если опять вспомнить финнов, не читал их школьные учебники, но уверен, что они не объясняли Зимнюю войну финской агрессией и точно не испытывали радости от поражения в 1940 и 1944. Но приняли результаты, смирились с ними и оставили всё в прошлом. И вполне нормально жили и дружили с Союзом. Так и надо. если вспоминать старые свары, то воевать придётся постоянно. Причём, со всеми. И зависит это от политиков.

Хороший пример - Польша. Пришли к власти соответствующие силы и начинают опять раскручивать вопрос "волынской резни". Ну давайте сейчас вспомним старые взаимные обиды и что? Начнём польско-украинскую войну? Если оценивать те события как Будивельник ("Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..

І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза

Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче") или как нынешний польский президент, то вполне можно готовиться.

3. Надо отличать межгосударственные и общественные отношения от личных.

На личном уровне очень долго будет широкий спектр - от горячей и непримиримой ненависти до вполне дружеских отношений. И это будет зависеть от многих причин - начиная от личных потерь до черт характера и интеллектуального развития человека. Кто-то способен "понять и простить" (просто по характеру), кто-то нет. Кто-то может различать Скабееву и обычного человека, кто-то нет. Да много факторов.

Простой пример. В 1990-е, когда начался массовый выезд евреев, многие ехали не в Израиль, а в Германию, которая тогда начала принимать евреев на хороших условиях в качестве компенсации за Холокост (примерно как сейчас наших беженцев). Но у многих были проблемы с родителями, которые помнили и не хотели ехать в Германию. Но кто-то ехал более-менее спокойно.



Всё это сегодня обсуждать рано. Очень много будет зависеть от конкретных условий мира. Вряд ли они будут хорошими для нас, но придётся принять.

И продолжать жить. Не мечтами о возврате и мести, а обычной жизнью. И налаживать пусть не дружеские, но приемлемые отношения. Если жить с соседом, придерживаясь вражды, то с большой вероятностью это может закончится новой войной.

Конечно, это зависит от обеих сторон.

На эту тему можно писать очень много, но сегодня об этом говорить просто рано. Тут бы пока войну закончить, а потом разберёмся с отношениями.

той жемене питає, а чого я постійно розповідає про звірства та агресію Раші. так саме для цього - щоб люди чітко розуміли з ким ми маємо справу, й не розповідали цю маячню про шукати шляхи для спілкування. що власней робить.які 10 років? коли я згадую про денацифікацію Німеччині, мені що кажуть? так, про капітуляцію Німеччини. а якщо Раша не капітулює, з чого їм змінювати парадигму? й далі будуть розповідати про хохлів-бандерівців. й навіть коли в них почнеться смута (а вона почнеться), то владу там захоплять ніякі не ліберали, а такі собі Цапки-Пригожіни, яким теж ця націоналістична риторика теж стане у нагоді. забудьте за 10 років. років сорок, два покоління - й це не гарантія, що будуть зміни. без дерашизації Раші нічого не зміниться, самі вони це не зроблять...які наші помилки, що за чергова маячня? ми винні, бо вовку/Раші хочеться їсти?Фінляндія чітко показала, як вона вивчила уроки. в 1991 році послала Рашу з їх угодою, а після початку війни з Україною - вступила в НАТО. так, висновки зробили правильні..якщо жити з сусідом, який хоче тебе знищити, які відносини? ось приклади - Ізраіль-Іран, Корея-КНДР, Пакістан-Індія. будемо щось обирати з цього. мені більше подобається приклад Ізраілютомудавай. правильно написав - після укладення перемир'я - будуємо укріпрайони, мині поля та загородження з колючим дротом. а років через 40 наші діти подивляться - й оновлять загорожу