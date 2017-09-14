RSS
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 16:48

  Wirująświatła написав:
На переговорах в ОАЕ немає жодних ознак компромісу між Україною та рф, — Reuters

США та росія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас.

На відміну від попереднього складу делегації рф — практично ніхто з росіян не намагався «ламати комедію» й перетворювати розмову на лекцію про печенігів та половців.

Сьогодні Вже розпочався другий день перемовин України, США та рф в ОАЕ, зустрічі проходять у різних форматах, — росЗМІ


1938-й рік ...

Історія вчить тому, що ніхто не вчить історію ...
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 16:48

  budivelnik написав:
  Shaman написав:тому ЛАД давай. правильно написав - після укладення перемир'я - будуємо укріпрайони, мині поля та загородження з колючим дротом. а років через 40 наші діти подивляться - й оновлять загорожу :lol:
А до укладення перемирья обговорюємо потужності двигуна січкарки яка посіче окупанта на квадратики 3*4 см навіть разом з автоматом
Також як правильніше виливати коктель молотова (за шию ,чи в глотку) і чи потрібно спочатку виливати а потім запалювати , чи спочатку запалювати а потім виливати)
Для дітей ввести урок- як найсильніше завдати шкоду окупанту
і там розглядати куди вливати розплавлений свинець чи царську водку....
на якій підкові коня задній лівій чи задній правій карбувати тризуб який повинен буде відбитись точно по центру лоба окупанта...

І так далі і таке подібне
і ці всі посібники розповсюдити в бурятських школах під загальною назвою
Що чекає бурята в Україні...

Повірте - кількість бажаючих воювати -зменшиться відразу

а якщо серйозно, я бачу трохи інше майбутнє. Раша зараз намагається знищити якнайбільше цих меншин, та й живуть вони набагато гірше за руських. але вони повернуться. й гадаю, скоро настане час, коли вони виставлять руським всі накопичені рахунки. й тоді те, що написане перестане бути жартом. що вони можуть, українці вже побачили - невдовзі дізнаються й росіяне. а ми будемо жахатися й згадувати карму...
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 16:51

  katso написав:

  katso написав:
  Shaman написав:якщо жити з сусідом, який хоче тебе знищити, які відносини? ось приклади - Ізраіль-Іран

Гы, Израиль с Ираном стали соседями :mrgreen:

можеш ще погигикати - оточуючим буде зрозуміло, з ким мають справу. Іран - головний ворог Ізраіля. й саме на його гроші існують Хезболла, ХАМАС та інші терористи (не лише його, але іранських там достаньо). фінансує всіх місцевих терористів, а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 16:54

  Shaman написав:

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а, ти лише особистих донатів уникаєш?

еще один стрелочник... - если уж подгавкивать решил - тоже можешь ссылку поискать :roll:

так пошукай в себе пошті

Ты снова ничего не понял :lol:
там стрелочник пишет, что он что-то оплатить обещал:
  _hunter написав:
  Hotab написав:І на пропозицію зробити спільний донат

Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 16:57

  _hunter написав:

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:еще один стрелочник... - если уж подгавкивать решил - тоже можешь ссылку поискать :roll:

так пошукай в себе пошті

Ты снова ничего не понял :lol:
там стрелочник пишет, что он что-то оплатить обещал:
  _hunter написав:Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?

який ти слизький, все намагаєшся перекрутити. гадаю твій статевий орган з п'яти букв такий же гнучкий та слизький.

коли ТЕБЕ запитали, чи ти не задониташ, ти швиденько - без мене, без мене. й так ледве на пиво вистачає ;) зараз ти найкумедніший персонаж з ІПСОшників :lol:
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:00

  Wirująświatła написав:
На переговорах в ОАЕ немає жодних ознак компромісу між Україною та рф, — Reuters

США та росія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас.

На відміну від попереднього складу делегації рф — практично ніхто з росіян не намагався «ламати комедію» й перетворювати розмову на лекцію про печенігів та половців.

Сьогодні Вже розпочався другий день перемовин України, США та рф в ОАЕ, зустрічі проходять у різних форматах, — росЗМІ


Так все уже...
У Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, делегації США та РФ завершили переговори, повідомляють російські медіа. Вони були закритими і тривали понад 12 годин.

Зазначається, що спільна заява за підсумками переговорів буде опублікована завтра, 25 березня.

но чем оно закончилось - уже понятно: жаль Рошен...
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:01

  Shaman написав:

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:так пошукай в себе пошті

Ты снова ничего не понял :lol:
там стрелочник пишет, что он что-то оплатить обещал:
  Hotab написав:І на пропозицію зробити спільний донат


коли ТЕБЕ запитали, чи ти не задониташ, ти швиденько - без мене, без мене.

Пруфы этой брэхни есть?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:17

Хантер, валізи вже пакуєш?

  _hunter написав:Так все уже...
У Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, делегації США та РФ завершили переговори, повідомляють російські медіа. Вони були закритими і тривали понад 12 годин.
Зазначається, що спільна заява за підсумками переговорів буде опублікована завтра, 25 березня.

но чем оно закончилось - уже понятно: жаль Рошен...

"Після 4 березня 2027 року Європейський Союз планує припинити дію механізму тимчасового захисту для громадян України. Це означає, що автоматичне право на проживання в країнах ЄС буде скасовано, а подальше перебування українців залежатиме від національних міграційних процедур кожної держави.Після завершення дії тимчасового захисту українці матимуть два базові сценарії:
Оформлення національного дозволу на проживання в країні фактичного перебування.
Добровільне повернення в Україну.
У країнах ЄС діють різні підходи до легалізації:
в одних державах ключовою вимогою є стабільний дохід і трудовий контракт;
в інших — наявність житла, знання мови або проходження інтеграційних курсів."
Джерело: https://slovoproslovo.info/yes-skasovui ... ntsiv-2027
hunter, краще вчіть мову (іноземну або українську :wink: ) та шукайте роботу, поки "пенделя" не отримали.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:20

  Hotab написав:

  Hotab написав:fox767676


я буду жить в комфорте


А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅


а якщо київської? своїм військовим корєшкам, що залишилися в криму, чи триколорному сусіду по чорногорській дачі?😅😅😅
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:25

  fler написав:

  fler написав:
  _hunter написав:Так все уже...
У Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, делегації США та РФ завершили переговори, повідомляють російські медіа. Вони були закритими і тривали понад 12 годин.
Зазначається, що спільна заява за підсумками переговорів буде опублікована завтра, 25 березня.

но чем оно закончилось - уже понятно: жаль Рошен...

"Після 4 березня 2027 року Європейський Союз планує припинити ......

А смысл паковать - что бы они еще год стояли? :shock:
Да и планує - то дело долгое :lol:
