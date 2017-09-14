Shaman написав:тому ЛАД давай. правильно написав - після укладення перемир'я - будуємо укріпрайони, мині поля та загородження з колючим дротом. а років через 40 наші діти подивляться - й оновлять загорожу
А до укладення перемирья обговорюємо потужності двигуна січкарки яка посіче окупанта на квадратики 3*4 см навіть разом з автоматом Також як правильніше виливати коктель молотова (за шию ,чи в глотку) і чи потрібно спочатку виливати а потім запалювати , чи спочатку запалювати а потім виливати) Для дітей ввести урок- як найсильніше завдати шкоду окупанту і там розглядати куди вливати розплавлений свинець чи царську водку.... на якій підкові коня задній лівій чи задній правій карбувати тризуб який повинен буде відбитись точно по центру лоба окупанта...
І так далі і таке подібне і ці всі посібники розповсюдити в бурятських школах під загальною назвою Що чекає бурята в Україні...
Повірте - кількість бажаючих воювати -зменшиться відразу
а якщо серйозно, я бачу трохи інше майбутнє. Раша зараз намагається знищити якнайбільше цих меншин, та й живуть вони набагато гірше за руських. але вони повернуться. й гадаю, скоро настане час, коли вони виставлять руським всі накопичені рахунки. й тоді те, що написане перестане бути жартом. що вони можуть, українці вже побачили - невдовзі дізнаються й росіяне. а ми будемо жахатися й згадувати карму...
Shaman написав:якщо жити з сусідом, який хоче тебе знищити, які відносини? ось приклади - Ізраіль-Іран
Гы, Израиль с Ираном стали соседями
можеш ще погигикати - оточуючим буде зрозуміло, з ким мають справу. Іран - головний ворог Ізраіля. й саме на його гроші існують Хезболла, ХАМАС та інші терористи (не лише його, але іранських там достаньо). фінансує всіх місцевих терористів, а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...
У Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, делегації США та РФ завершили переговори, повідомляють російські медіа. Вони були закритими і тривали понад 12 годин. Зазначається, що спільна заява за підсумками переговорів буде опублікована завтра, 25 березня.
но чем оно закончилось - уже понятно: жаль Рошен...
"Після 4 березня 2027 року Європейський Союз планує припинити дію механізму тимчасового захисту для громадян України. Це означає, що автоматичне право на проживання в країнах ЄС буде скасовано, а подальше перебування українців залежатиме від національних міграційних процедур кожної держави.Після завершення дії тимчасового захисту українці матимуть два базові сценарії: Оформлення національного дозволу на проживання в країні фактичного перебування. Добровільне повернення в Україну. У країнах ЄС діють різні підходи до легалізації: в одних державах ключовою вимогою є стабільний дохід і трудовий контракт; в інших — наявність житла, знання мови або проходження інтеграційних курсів." Джерело: https://slovoproslovo.info/yes-skasovui ... ntsiv-2027 hunter, краще вчіть мову (іноземну або українську ) та шукайте роботу, поки "пенделя" не отримали.
У Саудівській Аравії, в Ер-Ріяді, делегації США та РФ завершили переговори, повідомляють російські медіа. Вони були закритими і тривали понад 12 годин. Зазначається, що спільна заява за підсумками переговорів буде опублікована завтра, 25 березня.
но чем оно закончилось - уже понятно: жаль Рошен...
"Після 4 березня 2027 року Європейський Союз планує припинити ......
А смысл паковать - что бы они еще год стояли? Да и планує - то дело долгое