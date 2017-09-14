|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:26
Ч
Shaman написав:
......ЛАД
, я вже питав тебе - а чого ти не захищаєш? ЛАД
каже - закон дозволяє вже не захищати. але я так розумію, закон дозволяє лише ЛАД
у, для інших він не писаний - так ЛАД
?
..........
удак.
Когда вам исполнится 75, я посмотрю, как вы будете реагировать на предложение "в окоп". Независимо от закона.
приклад - Ізраіль-Іран, .... мені більше подобається приклад Ізраілю
Странно, а Израилю почему-то не нравится.
У Израиля с самого начала были враждебные отношения со всеми арабскими странами. Не было даже дипотношений. И он этому не радовался, а пытался их нормализовать. Со скрипом, с помощью США это постепенно удаётся. Тянется медленно и долго, но тем не менее. Со многими арабскими странами отношения нормализованы. По крайней мере уже не ставят цель "сбросить в море".
Если вам нравится режим фортеці, то вперед и с песней. Но не надо навязывать такую модель всей стране.
Да, пока война надо воевать. И желательно не языком. А после войны надо стараться укреплять мир по мере возможности, а не откладывать это на 40 лет, перекладывая на детей и внуков. Армию при этом укреплять тоже надо. Степень укрепления зависит от того, насколько удастся нормализовать отношения с соседями. Со всеми.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38452
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:28
холява написав:fox767676
Пам,ятаєте три признаки псіхопата ?
Я нещодавно вам писав ...
ну не знаю
наверное истеблишменту удобно когда большинство - безропотная скотина максимум способная на бессмысленные челобитные "закрити небо","дати тепло"
но цивилизацию двигает другой тип людей, можете называть его как хотите. даже "психопотами"
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 24 січ, 2026 17:30, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5175
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:29
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
а якщо київської?
Ту ти перед івкуацією злив
прикольно як 2 переляки, німецький і ужгородський, сплелися в екстазі))
Один правда за легендою щось донатив, а німецький репутацію перед кацапами не псував))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 січ, 2026 17:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17703
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:30
Shaman написав:
........
а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...
Вы недавно их Ирана?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38452
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:33
Hotab написав:
Ту ти перед івкуацією злив
кому і навіщо? в мене військових корєшків в мо рф нема, тим більше триколорних сусідів по чорногорській дачі
інтереси в зовсім іншому геополітичному векторі
і донатив нормально, десь 2 середньокиївських авто
якщо б ви так теж донатили, то може і продовжував би.
а так поки доганяйте
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 24 січ, 2026 17:35, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5175
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:34
fox767676 написав:
наверное истеблишменту удобно когда большинство - безропотная скотина максимум способная на бессмысленные челобитные "закрити небо","дати тепло"
Судя по вашим диалогам с оппонентами, я бы не назвал их "безропотными".
Лаются как алкаши возле наливайки.
С остальным по сути согласен.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1189
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|195468
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|397429
|
|
|6076
|1103660
|
|