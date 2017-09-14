|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:26
Shaman написав:
, я вже питав тебе - а чого ти не захищаєш? ЛАД
каже - закон дозволяє вже не захищати. але я так розумію, закон дозволяє лише ЛАД
у, для інших він не писаний - так ЛАД
удак.
Когда вам исполнится 75, я посмотрю, как вы будете реагировать на предложение "в окоп". Независимо от закона.
приклад - Ізраіль-Іран, .... мені більше подобається приклад Ізраілю
Странно, а Израилю почему-то не нравится.
У Израиля с самого начала были враждебные отношения со всеми арабскими странами. Не было даже дипотношений. И он этому не радовался, а пытался их нормализовать. Со скрипом, с помощью США это постепенно удаётся. Тянется медленно и долго, но тем не менее. Со многими арабскими странами отношения нормализованы. По крайней мере уже не ставят цель "сбросить в море".
Если вам нравится режим фортеці, то вперед и с песней. Но не надо навязывать такую модель всей стране.
Да, пока война надо воевать. И желательно не языком. А после войны надо стараться укреплять мир по мере возможности, а не откладывать это на 40 лет, перекладывая на детей и внуков. Армию при этом укреплять тоже надо. Степень укрепления зависит от того, насколько удастся нормализовать отношения с соседями. Со всеми.
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:28
холява написав:fox767676
Пам,ятаєте три признаки псіхопата ?
Я нещодавно вам писав ...
ну не знаю
наверное истеблишменту удобно когда большинство - безропотная скотина максимум способная на бессмысленные челобитные "закрити небо","дати тепло"
но цивилизацию двигает другой тип людей, можете называть его как хотите. даже "психопотами"
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:29
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
а якщо київської?
Ту ти перед івкуацією злив
прикольно як 2 переляки, німецький і ужгородський, сплелися в екстазі))
Один правда за легендою щось донатив, а німецький репутацію перед кацапами не псував))
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:30
Shaman написав:
........
а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...
Вы недавно их Ирана?
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:33
Hotab написав:
Ту ти перед івкуацією злив
кому і навіщо? в мене військових корєшків в мо рф нема, тим більше триколорних сусідів по чорногорській дачі
інтереси в зовсім іншому геополітичному векторі
і донатив нормально, десь 2 середньокиївських авто
якщо б ви так теж донатили, то може і продовжував би.
а так поки доганяйте
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:34
fox767676 написав:
наверное истеблишменту удобно когда большинство - безропотная скотина максимум способная на бессмысленные челобитные "закрити небо","дати тепло"
Судя по вашим диалогам с оппонентами, я бы не назвал их "безропотными".
Лаются как алкаши возле наливайки.
С остальным по сути согласен.
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:41
Господар Вельзевула написав:
Судя по вашим диалогам с оппонентами, я бы не назвал их "безропотными".
они накопившийся рессентимент изливают на кого-то безопасного.
как им кажется
но человеческий капитал теряем, да
даже может и не выпивая, люди деградируют от птср, пропаганды и стресса от последующего краха иллюзий ей навеянной
заходишь на ветку, ожидая уровня собеседников каким он был хотя бы как в 2021, а он уже редуцировался до уровня шинка 18 ст.
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:41
fox767676 написав: Hotab написав:
Ту ти перед івкуацією злив
кому і навіщо? в мене військових корєшків в мо рф нема, тим більше триколорних сусідів по чорногорській дачі
інтереси в зовсім іншому геополітичному векторі
Ага, у власній величності та молитвах на святого Трампонія )
2
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:43
Shaman написав: katso написав: Shaman написав:
якщо жити з сусідом, який хоче тебе знищити, які відносини? ось приклади - Ізраіль-Іран
Гы, Израиль с Ираном стали соседями
можеш ще погигикати - оточуючим буде зрозуміло, з ким мають справу. Іран - головний ворог Ізраіля. й саме на його гроші існують Хезболла, ХАМАС та інші терористи (не лише його, але іранських там достаньо). фінансує всіх місцевих терористів, а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...
Это да, но между ним и Израилем как бы еще 2 страны есть, и расстояние как от Украины до Сирии
Так що оточуючі вже зрозуміли що в Вас нема мапи
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:45
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Судя по вашим диалогам с оппонентами, я бы не назвал их "безропотными".
они накопившийся рессентимент изливают на кого-то безопасного.
как им кажется
но человеческий капитал теряем, да
даже может и не выпивая, люди деградируют от птср, пропаганды и стресса от последующего краха иллюзий ей навеянной
заходишь на ветку, ожидая уровня собеседников каким он был хотя бы как в 2021, а он уже редуцировался до уровня шинка 18 ст.
Ну так ты о себе и написал )
Сидишь в погребе, вином заливаешься по сами крокви, деградировал до возвеличивания себя, ни хрена не видишь реальности и ожидаешь какой-то дискуссии )
