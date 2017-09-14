|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:29
fox767676 написав:
один солдат пуерторіканець чи ліберієць у армії США для них дорожче 10 українських доцентів чи 100 посполитих песикітів
И это правильно, согласитесь.
Возможно, часть из нас, не запятнавшая себя особым лицемерием и диванной кровожадностью- в будущей жизни реинкарнируется в какую-нибудь толстую негритянку в США, и это будет просто квантовый скачок по качеству жизни по сравнению с жизнью белого гетеросексуального мужчины-миллионера в Украине, бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1196
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:36
Господар Вельзевула написав:
бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК
«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5185
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:41
‼️В ОАЕ відбулися не лише тристоронні, а й прямі двосторонні переговори між делегаціями України та росії, — Axios
За даними видання, американські посередники організували спільну зустріч із представниками обох сторін, а також пройшли окремі прямі контакти між українськими та російськими перемовниками без участі США.
Крім того, переговорні делегації провели зустріч із президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом.
«Перемовини, що тривали у п’ятницю та суботу, проходили в конструктивній і позитивній атмосфері та включали безпосередній діалог між українськими й російськими представниками щодо інших елементів запропонованої США мирної ініціативи, а також заходи зі зміцнення довіри на шляху до всеосяжної угоди», — представник уряду ОАЕ.
Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, — Axios з посиланням на американського чиновника
Зазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі «продуктивними».
«І путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу», — додав представник США.
‼️Рф наполягає на виведенні ЗСУ з неокупованої Донеччини, Україна – проти: зʼявилися деталі тристоронніх переговорів
Прогресу у політичній частині немає (!), проте його досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали:
• можливе розведення сил;
• механізми моніторингу припинення бойових дій;
• створення центру контролю та координації режиму тиші;
• визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням.
А с шейхом о чём?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:44
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс
"Ржавый бункер - моя свобода,сладкий пряник засох давно"
Про старшину и г***о интереснее
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|195567
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|397529
|
|
|6076
|1103800
|
|