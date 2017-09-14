RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:29

  fox767676 написав:один солдат пуерторіканець чи ліберієць у армії США для них дорожче 10 українських доцентів чи 100 посполитих песикітів


И это правильно, согласитесь.
Возможно, часть из нас, не запятнавшая себя особым лицемерием и диванной кровожадностью- в будущей жизни реинкарнируется в какую-нибудь толстую негритянку в США, и это будет просто квантовый скачок по качеству жизни по сравнению с жизнью белого гетеросексуального мужчины-миллионера в Украине, бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК :(
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК

«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:41

‼️В ОАЕ відбулися не лише тристоронні, а й прямі двосторонні переговори між делегаціями України та росії, — Axios

За даними видання, американські посередники організували спільну зустріч із представниками обох сторін, а також пройшли окремі прямі контакти між українськими та російськими перемовниками без участі США.

Крім того, переговорні делегації провели зустріч із президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом.

«Перемовини, що тривали у п’ятницю та суботу, проходили в конструктивній і позитивній атмосфері та включали безпосередній діалог між українськими й російськими представниками щодо інших елементів запропонованої США мирної ініціативи, а також заходи зі зміцнення довіри на шляху до всеосяжної угоди», — представник уряду ОАЕ.

Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, — Axios з посиланням на американського чиновника

Зазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі «продуктивними».

«І путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу», — додав представник США.


‼️Рф наполягає на виведенні ЗСУ з неокупованої Донеччини, Україна – проти: зʼявилися деталі тристоронніх переговорів

Прогресу у політичній частині немає (!), проте його досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали:
• можливе розведення сил;
• механізми моніторингу припинення бойових дій;
• створення центру контролю та координації режиму тиші;
• визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням.



А с шейхом о чём?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31353
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:42

  fox767676 написав:«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс


"Ржавый бункер - моя свобода,сладкий пряник засох давно" :D
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:44

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс


"Ржавый бункер - моя свобода,сладкий пряник засох давно" :D


"Враги народа бредут в ночи"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:44

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:«Свобода — це усвідомлена необхідність» (с) Ф.Енгельс


"Ржавый бункер - моя свобода,сладкий пряник засох давно" :D

Про старшину и г***о интереснее
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31353
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Мінцифри і Держспецзв'язок це різні структури. Функціональні обов'язки будь ласка, як Мінцифри могло контролювати Держспецзв'язок?
То який ви керівник, скільки місяців без водія?

Розберіться в питаннях.
Комплектація підрозділу не входить до моїх посадових обовязків.
А кого з корупціонерів колии і чому Федоров призначав головою Держспезвязку - то вже питання...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:11

  budivelnik написав:Напевно тому що 3% з обороту більше від 5% від обороту.. бо ПДВ все одно платить споживач

По всей видимости в цитате заключена ирония. Однако, указанный момент не отменяет,
того, что по факту ПДВ оплачивает конечный потребитель.

Про стратегию выбора 5% или 3%+ПДВ в следующих заметках.

Як вибрати між 5% без ПДВ та 3% з ПДВ для ФОП на 3 групі єдиного податку?
https://bip.net.ua/articles/yak-vibrati ... p-3-grupi/

Єдинники гр. 3: коли краще з ПДВ? - iFactor
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 18015.html
tumos
 
Повідомлень: 2135
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:21

  sashaqbl написав:
  stm написав:Мінцифри і Держспецзв'язок це різні структури. Функціональні обов'язки будь ласка, як Мінцифри могло контролювати Держспецзв'язок?
То який ви керівник, скільки місяців без водія?

Розберіться в питаннях.
Комплектація підрозділу не входить до моїх посадових обовязків.
А кого з корупціонерів колии і чому Федоров призначав головою Держспезвязку - то вже питання...

Голова Держспецзв'язку призначається Кабінетом Міністрів України.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6145
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Голова Держспецзв'язку призначається Кабінетом Міністрів України.

Нагадаєте від якого числа?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
