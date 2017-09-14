fox767676 написав:один солдат пуерторіканець чи ліберієць у армії США для них дорожче 10 українських доцентів чи 100 посполитих песикітів
И это правильно, согласитесь. Возможно, часть из нас, не запятнавшая себя особым лицемерием и диванной кровожадностью- в будущей жизни реинкарнируется в какую-нибудь толстую негритянку в США, и это будет просто квантовый скачок по качеству жизни по сравнению с жизнью белого гетеросексуального мужчины-миллионера в Украине, бегающего между банками с кульками наличных,спасаясь от ТЦК
‼️В ОАЕ відбулися не лише тристоронні, а й прямі двосторонні переговори між делегаціями України та росії, — Axios
За даними видання, американські посередники організували спільну зустріч із представниками обох сторін, а також пройшли окремі прямі контакти між українськими та російськими перемовниками без участі США.
Крім того, переговорні делегації провели зустріч із президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом.
«Перемовини, що тривали у п’ятницю та суботу, проходили в конструктивній і позитивній атмосфері та включали безпосередній діалог між українськими й російськими представниками щодо інших елементів запропонованої США мирної ініціативи, а також заходи зі зміцнення довіри на шляху до всеосяжної угоди», — представник уряду ОАЕ.
Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, — Axios з посиланням на американського чиновника
Зазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі «продуктивними».
«І путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу», — додав представник США.
‼️Рф наполягає на виведенні ЗСУ з неокупованої Донеччини, Україна – проти: зʼявилися деталі тристоронніх переговорів
Прогресу у політичній частині немає (!), проте його досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали: • можливе розведення сил; • механізми моніторингу припинення бойових дій; • створення центру контролю та координації режиму тиші; • визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням.