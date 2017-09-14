просто потрібно більше працювати і платити податків
|
|
|
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:49
просто потрібно більше працювати і платити податків
просто потрібно більше працювати і платити податків
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:58
відправляєте аж бігом, не треба задню давати... от мені цікаво - патріотизм завжди в іронічному сенсі, але вистачає нахабності повчати іншим. тобто ухилянти та зрадофіли тут верещать, аж глохнеш від їх вереску - а я маю що? тихо - це як? що саме не подобається у моїх дописах?
я скажу що - дуже ЛАДу не подобається, що я регулярно показую, що сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології. отут він не тихо, а дуже голосно розповідає про хароших руських, й як їх трошки обдурили... а хто ж їх обдурив? чи може путін й є те, що хоче звичайний руський - 76% так точно?
ще раз - без тотальної перебудови Раші змін не буде - не через десять років, ні через двадцять. й військової поразки так, поки не буде. а що ж тоді буде? подивимось... але поки вони не визнають свої злочини - свалу не буде...
ви так впевнено кажете. а звідки знаєте? чи може вам так хочеться? бо там складна ситуація. поцікавтесь, як євреї намагаються домовитися з палестинцями - дуже здивуєтесь. з Іраном вони домовляються ракетами, з Хезболою пейджерами. й нам так доведеться. й Німеччину вони простили, а окремих німців - ні. шукали й знаходили. й ми теж так маємо робити.
що значить "стараться" - що за дитячі вигадки? Корея старається? Ізраіль з палестинцями старається? ти домовляєшся з тими, хто розділяє твої погляди. а різні диктаторські режими... Раша нападе на Польщу чи Естонію - ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося?
ми не маємо достатньо сил, щоб нав'язувати свою волю. але з ким спілкуватися, а від кого триматися подалі - це вже питання самоповаги. я так розумію, якби 2СВ пішлм по-іншому, то ви б залюбки купували чудові німецькі шкіряні абажури. бо за вашою логікою - це їх справа, з чого вони їх роблять, це ж вас не оминає?..
а оцей накид на США, саме на США - теж цікаве питання. знову ж з вашою логікою, якщо сусід лупцює дружину та дітей - це ж його справа, чого лізти? от коли вб'є, то інша справа, а до того - ні? а на Заході ти бач цікавляться, ще й дітей можуть забрати...
ваша логіка швидко закінчиться коли вас це зачепить. от чомусь жити в країні "де москаляку на гіляку" - вам не подобається. а чого так? може є причини? як ви кажете, не треба лізти в чужі справи
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:59
Снова ненаучная фантастика в ход пошла? 🙄
С если это Избранный - единственный, который Силы Тьмы остановить может - то це як?
Додано: Суб 24 січ, 2026 22:59
перепрограмуй матрицю
Перепрограмуй матрицю:
Сьогодні ти принц,
Завтра - жебрак,
Післязавтра - просвітлений.
Будда, звучить майже як "пробуджений", "воукер", дійсно, так і є.
Сіддгартха Гаутама відомий серед буддистів під різними шанобливими іменами
Будда Ґаутама (санскр. गौतम बुद्ध) означає Пробуджений Гаутама;
Будда Шак'ямуні — «Пробуджений мудрець з роду Шак'їв»
ще кілька днів тому відео було доступне без підписки
Додано: Суб 24 січ, 2026 23:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Господар В" порахував що у випадку більшості українців, навіть заможних, інкарнація у афроамериканську прибиральницю то вже буде квантовий перехід на рівні вище, якого достойні лише ті, хто не піддався диванному імперіалізму у цьому житті. натовп диваноїдів скоріщ за все реінкарнуеться у якісь нижчі форми життя
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 24 січ, 2026 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 23:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
релігія воуків "НьюЕйдж" має за основу буддизм
це антипод християнству згідно послання до ангела Церкви в Лаодікеї
Додано: Суб 24 січ, 2026 23:22
ковбасний емігрант
ми ж розумієм, що він на екзистенційному рівні Сансари, як то кажуть, латентного "ковбасного емігранта"
Додано: Суб 24 січ, 2026 23:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 00:00
Вмикання дурня в тебе добре виходить
От тільки
якщо 3% і 5%
То по ФАКТУ платить підприємець
А те що де -юре в тебе виходить що платить споживач - так це тому що ти нахлєбнік, який НІДЕ не працює.
Бо працював би хоча б двірником - то чітко б знав хто платить ПДВ і чому двірник у фірмі платнику ПДВ отримує менше від такого ж двірника у фірмі не платнику
І чому Свідоцтво платника дають тим хто платить а не тим хто фантазує що платить
В тебе є свідоцтво Алатника ПДВ ?
нема
а в мене з 1997 року
тому якщо ти чинуша то йди попий водички , може попустить
ПС
виписки з творів гетьманцева і компанії - мені по барабану
Вони мають таку саму цінність як і Будапештський меморандум
Де-юре - написано одне
а де-факто нам військом не допомагають....
Додано: Нед 25 січ, 2026 00:06
Для мене при обороті 100 накладних на 1 млн грн -це не складно , Медок+Ексель і пару годин роботи в місяць
Друге питання що заповнення податкових де проста помилка в даті приводить до штрафів....
Але саме найгірше це те що ПДВ на Зарплату і податки з зарплати -створює умови по яким чесна виплата зарплати порівнюється з дохідністю від продажу нарктиків
Бо який ще бізнес може витримати білу зарплату(крім бюджетного з відкатами ) де на кожну 1 грн на руки треба ОФІЦІЙНО сплатити до 0,8 грн податків....
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|