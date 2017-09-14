|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:38
Banderlog написав:
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.
Не може контролювати Україну, поки що не може. Більш правильно писати так )
Але Олексій мені не відповів про вивід військ і здачу Краматорську. А Ви як?
Просто Херсонська і Запорізька теж у конституції оркостану. Що робити? Здати одразу чи через час?
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:46
Wirująświatła написав:
А с шейхом о чём?
він активно допомагає і вже не перший рік в плані обміну полоненими і повернення тіл загиблих
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:49
Shaman написав:
й знову приходимо до складного питання - якщо ціна твого власного виживання - життя ста інших людей - то це як? я так розумію для Letusrock це взагалі не питання, відповідь очевидна...
вчора писав про камінгаут Letusrock
він пропонує бути під*ром нам всім, бо для себе він визначився з орієнтацією
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:00
Shaman написав:
я скажу що - дуже ЛАДу не подобається, що я регулярно показую, що сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології. отут він не тихо, а дуже голосно розповідає про хароших руських, й як їх трошки обдурили... а хто ж їх обдурив? чи може путін й є те, що хоче звичайний руський - 76% так точно?
писав вже не один раз, ще раз повторюю
працював у 2005-2011 з росіянами (їх було 20, 2 українця, 1 румун,1(2) грузина)
ще у 2006р я соромив молодого старпома(30років) Андрія:
ви почали називати путіна царем, знаєте куди це вас приведе, до диктатури
відповідь:
он обеспечивает благосостояниє, в Питере середня зарплата 1500+дол, страна багатєєт
(у нас в Одесі була 1000+дол, в Києві десь 1200+)
а как со свободами, цензура? смотрите куда вас заведет моль через 5-10 лет
в 2017році переписувався останній раз, бачите як у вас сьогодні -немає свободи слова
відповідь: давайте про футбол, хокей...про політику не варто, бо до мене може постукати фсб (а чого ти боїшся, ти в Сінгапурі зараз-бо вайбер -все прослуховується, о така *уня малята
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:04
stm написав: Banderlog написав:
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.
Не може контролювати Україну, поки що не може. Більш правильно писати так )
Але Олексій мені не відповів про вивід військ і здачу Краматорську. А Ви як?
Просто Херсонська і Запорізька теж у конституції оркостану. Що робити? Здати одразу чи через час?
Поки вимоги виводу військ лише з донбасу.
Контролювати україну? Це надто розпливчато, не розумію що ви маєте на увазі... щось типу російського набу для захисту російських інвестицій?
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:06
flyman написав: stm написав: Banderlog написав:
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.
Не може контролювати Україну, поки що не може. Більш правильно писати так )
Але Олексій мені не відповів про вивід військ і здачу Краматорську. А Ви як?
Просто Херсонська і Запорізька теж у конституції оркостану. Що робити? Здати одразу чи через час?
як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?
А робот бойовий?
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:08
flyman написав:
як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?
У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:08
ЛАД написав:
И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.
так, правда, Ізраїль кожного року донатив мільони власних грошей, а палентинці гроші беруть, а Ізраїль знищити не припиняють
то чому ви, Лад, думаєте, що с русней можна домовитись? Звісно , що ситуація така, що Україна буде вести переговори (90% ціль-щоб Дони не образився не почав помсту), полонених міняти, балакати про "розграничение"(розведение войск).
Переговорщики в АБУДАБІ, хоч і мають генеральські погони-але вони пішаки (пешки в шахматах), вони нічого не вирішують і також тягнуть процес-це така театральна вистава для рудого Донні. (Доні це теж гарно розуміє, але це трохи рятує його імідж миротворця)
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:11
stm написав: flyman написав:
як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?
У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:15
prodigy написав: ЛАД написав:
И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.
так, правда, Ізраїль кожного року донатив мільони власних грошей, а палентинці гроші беруть, а Ізраїль знищити не припиняють
то чому ви, Лад, думаєте, що с русней можна домовитись? Звісно , що ситуація така, що Україна буде вести переговори (90% ціль-щоб Дони не образився не почав помсту), полонених міняти, балакати про "розграничение"(розведение войск).
Переговорщики в АБУДАБІ, хоч і мають генеральські погони-але вони пішаки (пешки в шахматах), вони нічого не вирішують і також тягнуть процес-це така театральна вистава для рудого Донні. (Доні це теж гарно розуміє, але це трохи рятує його імідж миротворця)
це піаніст все хоче перевести в виставу для рудого, але трамп сам вміє вистави робити. Схоже продовження буде цікавішим ніж в януковича. Лишились варіанти саакашвілі і чеушеску.
