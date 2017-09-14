RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16573165741657516576>
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:40

Banderlog

Справа в зелі. зеля відмовився від миру.


справа не Зелі, а в твоїй голові, бо там багато гів*а
тобі вже ніщо не допоможе позбутися своїх гундяєвських мракобосій
ти таким і помреш, шкода твоїх дітей
prodigy
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:41

  Shaman написав:
  Banderlog написав:ви знаєте що я конституції не читаю?)
Це декларативні елементи. Збір хотєлок.
Блондиність чи брюнетість, ані шерсті ні підшорстка, на демографічний фронт не впливає.
Вам мішає вища освіта, ще й напевно не в першому поколінні..
та "комфортне" життя в великому місті.
В києві люди бояться навіть в очі одне одному дивитись
не те що дітей заводити. )
Своїх я вивезу.

в Європу звісно

Суть-то - не "в куда", а _откуда_ ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:42

  Shaman написав:
від миру ще ніхто не відмовився. ви очікували, що перемовини будуть один день? тому казати про зрив перемовин зарано. те, що Раша продовжить терор з метою змусити Україну до своїх умов - оце відкрили секрет Полішенеля.

тому не підігравайте нашим ворогам, а наші представники нехай й далі намагаються відстоювати інтереси країни та її населення. 8)

Напомню забудькуватим що пройшов не один день, а скоро 4 роки як в нас шашлики жарять.
Нема ніяких "нас" і нема ніяких "ми".
Ці казки про єдність розказуйте одне одному з будівельником.
Хочете воювати далі? Ок.
Демобілізовуйте тих що вже навоювались і вперед з лопатами на москву, блекаут робити. А через 4 роки поговорим може я тоді теж буду за екзистенційну війну.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:47

  ЛАД написав:
  prodigy написав:................
працював у 2005-2011 з росіянами (їх було 20, 2 українця, 1 румун,1(2) грузина)
ще у 2006р я соромив молодого старпома(30років) Андрія:
ви почали називати путіна царем, знаєте куди це вас приведе, до диктатури


відповідь:
он обеспечивает благосостояниє, в Питере середня зарплата 1500+дол, страна багатєєт


(у нас в Одесі була 1000+дол, в Києві десь 1200+)
..........
У кас уже начались ложные воспоминания?
У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:
В ноябре 2006 года средняя заработная плата в Киеве составляла 1855,44 гривен, увеличившись на 2,8% сравнительно с октябрем.
.......
В целом по Украине в ноябре средняя заработная плата увеличилась на 1,5% по сравнению с октябрем до 1103,90 гривны в месяц.

По сравнению с ноябрем 2005 года средняя зарплата в ноябре 2006 года выросла на 23,1%, или на 207,32 гривны с 896,58 гривны.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/12/27/4410952/
Курс тогда был 5,05, т.е. ср. зарплата в Киеве была 367 долл.

забули, ще раз нагадаю - в Україні дуже великий розмір тіньової економіки. навіть зараз реальна зп може й не в два рази вище, але близько. в 2005 році - в три рази. 350 дол - це зп вже з досвідом, але майже на рядових посадах - й це не Київ. 2005-2007 роки - це пік доларових зп в Україні. й ІТ тоді як такого ще масового не було, це почалося вже в 2010-2015 роках
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:49

  Shaman написав:

  Banderlog написав:
В твоїх дописах не подобається що вони не з окопу. Хочеш воювати? Воюй місцця на передку вже є і черг в воєнкоматі нема.

щось ти забагато на себе взяв, херр майор. отримаєш генерала, тоді спробуєш пограти у володаря доль... от твої дописи не з окопу, з фронту - але вибач - суцільна маячня. що далі?..
взяв я на себе достатньо. далі іди в армію якщо хочеш воювати. А там подивимси чи ти на шос крім окопа годишси. Теж мені генерал знайшовси...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:49

  Banderlog написав:
  Shaman написав:від миру ще ніхто не відмовився. ви очікували, що перемовини будуть один день? тому казати про зрив перемовин зарано. те, що Раша продовжить терор з метою змусити Україну до своїх умов - оце відкрили секрет Полішенеля.

тому не підігравайте нашим ворогам, а наші представники нехай й далі намагаються відстоювати інтереси країни та її населення. 8)

Напомню забудькуватим що пройшов не один день, а скоро 4 роки як в нас шашлики жарять.
Нема ніяких "нас" і нема ніяких "ми".
Ці казки про єдність розказуйте одне одному з будівельником.
Хочете воювати далі? Ок.
Демобілізовуйте тих що вже навоювались і вперед з лопатами на москву, блекаут робити. А через 4 роки поговорим може я тоді теж буду за екзистенційну війну.

от коли ви знайдете хоч мій один допис, що я за війну - тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. ;) або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. 8) ані руські, ані ваш патріарх тут ні до чого...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:53

  stm написав:
  flyman написав:як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?

У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.

й ця тема для іншої гілки - а чи взагалі має бути 2-3 дитини в сім'ї? нас вже скільки - 8 млрд людей? чи не забагато на одну планету? може ми дійшли до стадії, що населення має стабілізуватися?

єдина проблема, що велика диспропорція. розвинені країни вже так скорочують населення - а різні бідні, неосвічені країни - збільшують. завдяки досягненням саме РОЗВИНЕНИХ країн в них й дитяча смертність впала, й є що їсти. а до цього ці 6-8 дітей компенсувалося тим, що дорослими ставало 2-3...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:56

  Shaman написав:
  stm написав:
  flyman написав:як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?

У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.

й ця тема для іншої гілки - а чи взагалі має бути 2-3 дитини в сім'ї? нас вже скільки - 8 млрд людей? чи не забагато на одну планету? може ми дійшли до стадії, що населення має стабілізуватися?
......

Так две - это ровно "чуть меньше уровня стабилизации" ;)
А текущая пенсионная система, например, фиговенько работает даже со стабильным населением - не говоря уже про падающее...
_hunter
 
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:58

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:ви знаєте що я конституції не читаю?)
Це декларативні елементи. Збір хотєлок.
Блондиність чи брюнетість, ані шерсті ні підшорстка, на демографічний фронт не впливає.
Вам мішає вища освіта, ще й напевно не в першому поколінні..
та "комфортне" життя в великому місті.
В києві люди бояться навіть в очі одне одному дивитись
не те що дітей заводити. )
Своїх я вивезу.

в Європу звісно

Суть-то - не "в куда", а _откуда_ ;)

саме куди. ти ж не в Афганістані, Ірані й навіть не в Раші. навіть в Прибалтиці пересічному руському живеться краще. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:00

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  stm написав:У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.

й ця тема для іншої гілки - а чи взагалі має бути 2-3 дитини в сім'ї? нас вже скільки - 8 млрд людей? чи не забагато на одну планету? може ми дійшли до стадії, що населення має стабілізуватися?
......

Так две - это ровно "чуть меньше уровня стабилизации" ;)
А текущая пенсионная система, например, фиговенько работает даже со стабильным населением - не говоря уже про падающее...

це не з тобою обговорювати, ти окрім хайпових заголовків з інету, ні на чому детально не знаєшся 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16573165741657516576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397933
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1104366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15452)
25.01.2026 15:06
Ринок ОВДП (10613)
25.01.2026 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.