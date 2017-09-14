RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:00

  prodigy написав:Banderlog

Справа в зелі. зеля відмовився від миру.


справа не Зелі, а в твоїй голові, бо там багато гів*а
тобі вже ніщо не допоможе позбутися своїх гундяєвських мракобосій
ти таким і помреш
справа а Зелі. Він переговори забороеив усім крім себе.
До того ж за зовнішню політику відповідає він ОСОБИСТО.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:02

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й ця тема для іншої гілки - а чи взагалі має бути 2-3 дитини в сім'ї? нас вже скільки - 8 млрд людей? чи не забагато на одну планету? може ми дійшли до стадії, що населення має стабілізуватися?
......

Так две - это ровно "чуть меньше уровня стабилизации" ;)
А текущая пенсионная система, например, фиговенько работает даже со стабильным населением - не говоря уже про падающее...

це не з тобою обговорювати

А это не тебе решать :lol:
Ссылку когда найдёшь, кстати? Или предыдущий оператор не передал задание?..
_hunter
 
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:в Європу звісно

Суть-то - не "в куда", а _откуда_ ;)

саме куди. ти ж не в Афганістані, Ірані й навіть не в Раші. навіть в Прибалтиці пересічному руському живеться краще. 8)

А ты много случаев переезда из ЕС/Штатов в "эту страну" знаешь? Даже до введения ВП? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Так две - это ровно "чуть меньше уровня стабилизации" ;)
А текущая пенсионная система, например, фиговенько работает даже со стабильным населением - не говоря уже про падающее...

це не з тобою обговорювати

А это не тебе решать :lol:
Ссылку когда найдёшь, кстати? Или предыдущий оператор не передал задание?..

що я буду з ким обговорювати - вирішувати саме мені. 8) те, що ти не маєш відповідних знань - це констатація факту.

яке посилання, яке в твоїй пошті, тому що його видалили? твоя пошта - ти й шукай ;) а інші прочитали й в черговий раз переконалися щодо тебе :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:14

  Shaman написав:
тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. ;) або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. 8) .

Те шо ти, парторг, мене сюди не посилав. :lol: Це я і без нагадувань знаю...
А шо мені писати я якось сам розберусь, без твого чуткого руководства. Шоб ти потом не розказував тут шо заключити мир вам не дають люди з армії.
Бо вони протів. І всі як один, хотять продовження війни за зеленського і здобутки майдану.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:19

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:це не з тобою обговорювати

А это не тебе решать :lol:
Ссылку когда найдёшь, кстати? Или предыдущий оператор не передал задание?..

що я буду з ким обговорювати - вирішувати саме мені. те, що ти не маєш відповідних знань - це констатація факту.

яке посилання, яке в твоїй пошті, тому що його видалили?

сливаться с темы ты можешь под каким угодно предлогом - суть слива это не меняет :lol:

Снова брешеш :lol: - то, которое ты придумал, констататор :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11378
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:25

  Banderlog написав:
  Shaman написав:тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. ;) або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. 8) .

Те шо ти, парторг, мене сюди не посилав. Це я і без нагадувань знаю...
А шо мені писати я якось сам розберусь, без твого чуткого руководства. Шоб ти потом не розказував тут шо заключити мир вам не дають люди з армії.
Бо вони протів. І всі як один, хотять продовження війни за зеленського і здобутки майдану.

святоша, ти вже теж починаєш плутати? чи воно само плутається? коли ти зібрався в СЗЧ, я тобі що казав? роби що хоч, головне потім не пожалкувати - й ти диви, замість СЗЧ пішов на майора ;) тому розбирайся звісно сам, а розумні поради - то таке :lol:

я тобі нічого тут не розказував. перемир'я ми не можемо досягнути через Рашу, бо вони помилково вважають, що справи в них йдуть чудово. якщо людей не рахувати - а коли на Раші зважали на людей?

здобутки майдану - твій давній фетиш. але коли почнеш їх формулювати - то побачиш ознаки нормалбної розвиненої країни. но то таке, щось ти втратив через майдан, тому й нервуєш. не дають тобі бодяжний кагор виробляти? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
