Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:22

  Banderlog написав:справа а Зелі. Він переговори забороеив усім крім себе.

Які саме переговори?
Хто хотів переговорюватись, ти чи хто?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:26

  Water написав:
  Banderlog написав:справа а Зелі. Він переговори забороеив усім крім себе.

Які саме переговори?
Хто хотів переговорюватись, ти чи хто?

Хотіли ті кому заборонили. :wink: може й я. А ти шо хотів робити ? Просто воювати? :lol: так в чому справа? Он вакансія водія є в безпілотників іди повоюй, а через три роки поговорим з тобою мож і ти захочеш переговорів.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:27

  Banderlog написав:Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.

Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год.
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться.
Плюс вартість проїзду.
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:29

  budivelnik написав:

Так повір , тоді тебе як майора ЗСУ - розстріляють першого.

Перших повісять твоїх синочків
вони ж як волонтери зробили для переиоги більше за якогось майора.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А ти шо хотів робити ? Просто воювати?
1 Я хочу миру...
Тим більше що для мене у Львові - нічого не зміниться заберуть донбас москалі чи ні.....
Відстань до Хорватії з Львова -менша ніж в Крим....
2 Але
Поки мої співвітчизники МОЖУТЬ воювати - я БУДУ їм допомагати (навіть усвідомлюючи що в мої 60 - плодами перемоги які виникнуть після розвалу педерації - я все одно скористатись вже не зможу, навіть якщо це відбудеться завтра)

Напевно цим я відрізняюсь від майора ЗСУ (хоча дивлячись як він себе веде в мене все частіше виникає питання - а може цей майор ЗСУ одночасно є капітаном ФСБ ? )

  Banderlog написав:Перших повісять твоїх синочків
вони ж як волонтери зробили для переиоги більше за якогось майора.
Приємно що ти реально усвідомлююєш СВОЮ користь для ЗСУ в порівнянні з користю від моїх синів
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:32

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== pesikot ===---
Хто там писав, що рашисти перестали бити по енергетиці ?
---=== ===---
я писав і писав що в випадку якщо зеля зірве переговори вдарять.

Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись

Удари по енергетиці були ? Були.

Справа не в Зелі, справа в рашистах

Справа в зелі. зеля відмовився від миру.
Війна продовжується.

То так "Путін хоче миру"(с) твій, так хоче, що саме путін продовжує війну
Ти ж путіна виправдовуєш ...
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:35

  Banderlog написав:
  Water написав:Які саме переговори?
Хто хотів переговорюватись, ти чи хто?

Хотіли ті кому заборонили. :wink: може й я.

Ось тому Зе і заборонив вести переговори особисто з уйлом всім, крім себе.
АЛЕ... йлу це дуже не сподобалось.
І цю тему підтримуєш саме ти.
Біситься йло і чомусь саме ти.
А ти шо хотів робити ?

Я не збирався вести переговори особисто з уйлом, у мене нема ніяких повноважень на такі переговори, плюс у мене нема досвіду дипломатії.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:35

  Banderlog написав:і пропонує не тільки рф, умови рф погоджені в сша
і сша буде їх продавлювати через підконтрольні їм засоби.

Де погоджені ? ким погоджені ?
Не живи в світі рожевих поні і церковного кагору

Твої фантазії вже набридають )

  Banderlog написав: Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.

"Поки не змогла" за майже 4 роки ?

За чей час вже ВВВ закінчилась, а росія все ще не змогла захопити

То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:42

  Shaman написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)

І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))

схоже, що так - у хустці. релігійні фанатики бувають не лише серед мусульман. й ставлення до жінок - схоже. таке враження, що Домострой їм в одному місці викладали :D

При цьому, він каже, що він європеєць, ніякий не московит ...

але ж, триндіти - не мішки таскати ))
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:43

  Water написав:
  Banderlog написав:Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.

Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год.
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться.
Плюс вартість проїзду.
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?

а в китаї які ціни за 400 км? :lol: Брешуть люди що там ціна 5 доларів за 100 км . Може це тому що в них ідеї майдану не перемогли? І в керівників стало розуму на площі вивести танки?

Ну не подобається порівняння поїздами давай інше,
допустим зате ми будуєм найкращі літаки.
Нє? Не будуєм? Кораблі в нас роблять?
Автомобілі?
Теж ні?
То скажи свій параметр по чому видно, що Україна розвинута країна? Ну крім гейпарадів і гідності бо я ці ознаки за розвинутість не признаю.
Та і ти, я думаю, вибрав б при змозі іншу країну для проживання.
