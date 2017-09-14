|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:47
pesikot написав:
То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?
1
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:48
Water написав: Banderlog написав:
Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.
......
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії
.......
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?
Так в этом и смысл
- развитым странам же эти колії - рептилоиды дарят...
Это где такие цены?
- Берлин-Париж - где-то 150 евро...
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:52
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
припиняйте на мене накидати.
або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті..
Те шо ти, парторг, мене сюди не посилав. [url][/url]якщо людей не рахувати - а коли на Раші зважали на людей?
здобутки майдану - твій давній фетиш. але коли почнеш їх формулювати - то побачиш ознаки нормалбної розвиненої країни. но то таке, щось
якої якої країни?
це Україна розвинена?
І по чом видно?
Розвинена країна зараз для прикладу китай.
Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.
То кажеш в Україні влада зважає на людей і рахує? Чого ж дані про втрати засекретила ?
Щоб мобілізація легше йшла і дезертирів не було?
Так представ собі інформація і так до людей доходить, як ви на них зважаєте. Доводиться вже кількість сзч секретити
Мож зря ви цього рахівника поставили ? Мож краще не рахувати та й все. От карта тільки вам мішає, треба діпстейт та набу закрити, біда вони на американців працюють.
так ми ще не стали розвиненою країною
в нас лише є можливість. що буває, коли немає можливості, бачимо на прикладі Венесуели та Ірану.
а поїзда 400 км/ч. й що? багато китайців на них іздять? ми вже жили в країні з найбільшими ракетами та літаками, а в туалеті використовували газетки. й головне - Китай так піднявся, бо Ден започаткував співпраця з Заходом. після цього ці поїзди й виникли. але ти цього так й не розумієш. можеш подивитися через кордон від Китаю, коли співпраці немає - КНДР. яка там зараз пайка рису на день?..
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:54
Banderlog написав: pesikot написав:
То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?
бачиш, тримають. а ти ще коли розповідав, що треба слухати руських, й українським ти не довіряєш?
