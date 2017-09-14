RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:47

  pesikot написав:


То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4544
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:48

  Water написав:
  Banderlog написав:Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.

......
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії.......
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?

Так в этом и смысл :wink: - развитым странам же эти колії - рептилоиды дарят...
Это где такие цены? :shock: - Берлин-Париж - где-то 150 евро...
_hunter
 
Повідомлень: 11380
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:52

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:припиняйте на мене накидати. ;) або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті..

Те шо ти, парторг, мене сюди не посилав. [url][/url]якщо людей не рахувати - а коли на Раші зважали на людей?

здобутки майдану - твій давній фетиш. але коли почнеш їх формулювати - то побачиш ознаки нормалбної розвиненої країни. но то таке, щось :lol:
якої якої країни?
це Україна розвинена?
І по чом видно?
Розвинена країна зараз для прикладу китай.
Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.
То кажеш в Україні влада зважає на людей і рахує? Чого ж дані про втрати засекретила ?
Щоб мобілізація легше йшла і дезертирів не було?
Так представ собі інформація і так до людей доходить, як ви на них зважаєте. Доводиться вже кількість сзч секретити :lol:
Мож зря ви цього рахівника поставили ? Мож краще не рахувати та й все. От карта тільки вам мішає, треба діпстейт та набу закрити, біда вони на американців працюють. :wink:

так ми ще не стали розвиненою країною ;) в нас лише є можливість. що буває, коли немає можливості, бачимо на прикладі Венесуели та Ірану.

а поїзда 400 км/ч. й що? багато китайців на них іздять? ми вже жили в країні з найбільшими ракетами та літаками, а в туалеті використовували газетки. й головне - Китай так піднявся, бо Ден започаткував співпраця з Заходом. після цього ці поїзди й виникли. але ти цього так й не розумієш. можеш подивитися через кордон від Китаю, коли співпраці немає - КНДР. яка там зараз пайка рису на день?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11456
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:54

  Banderlog написав:
  pesikot написав:То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?

бачиш, тримають. а ти ще коли розповідав, що треба слухати руських, й українським ти не довіряєш?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11456
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:01

  Shaman написав:


а поїзда 400 км/ч. й що? багато китайців на них іздять? ми вже жили в країні з найбільшими ракетами та літаками, а в туалеті використовували газетки. й головне - Китай так піднявся, бо Ден започаткував співпраця з Заходом. після цього ці поїзди й виникли. але ти цього так й не розумієш. можеш подивитися через кордон від Китаю, коли співпраці немає - КНДР. яка там зараз пайка рису на день?..
та це понятно.
не понятно чого захід співпрацює з китаєм ?
А не з розвиненою Україною? Чого комуністичний вєтнам робить айфон а капіталістична Україна з гейпарадами тільки соняшникову олію? Чи які там ще ознаки розвинутості?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4544
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:01

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?

бачиш, тримають. а ти ще коли розповідав, що треба слухати руських, й українським ти не довіряєш?

Він цього ніколи не визнає ... )

У нього доволі альтернативні новини та альтернативний погляд на події, через церковний кагор
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13218
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:02

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:То як там з Покровськом ? В оточенні ? Коли ти путіна туди привезеш ? )
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?

бачиш, тримають. а ти ще коли розповідав, що треба слухати руських, й українським ти не довіряєш?

Да ти моцно тримаєшси
за пропирдяний диван :lol: .
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4544
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:22

  _hunter написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.

......
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії.......
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?

Так в этом и смысл :wink: - развитым странам же эти колії - рептилоиды дарят...
Это где такие цены? :shock: - Берлин-Париж - где-то 150 евро...

Практично, так, але трішечки не так:
2nd Class
Second Class : €146.49, Cannot be modified

2nd Class
Second Class : €233.20, Modifiable subject to conditions

1st Class
1st Class : €229.89, Cannot be modified
Only 7 seats at this price

1st Class
1st Class : €365.90, Modifiable subject to conditions
Only 7 seats at this price
Water
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:27

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:......
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії.......
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?

Так в этом и смысл :wink: - развитым странам же эти колії - рептилоиды дарят...
Это где такие цены? :shock: - Берлин-Париж - где-то 150 евро...

Практично, так, але трішечки не так:
2nd Class
Second Class : €146.49, Cannot be modified

Ну да - я трішечки сумму до копеек не запоминал. А теперь смотрим на удаленность :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11380
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:я ці ознаки за розвинутість не признаю


ось коли будуть розвинуті громадяни, які не ходять до секти гундяя, і які не голосують "хоч поржом" як долярчик, може щось по троху почне мінятись

до речі, Айдер Муждабаев два роки тому почав кричати криком-навіщо українські канали кличуть в ефір "гарних руське" (курбанова, голованов, гордон, лихман) додайте список самі: фейгін, каспаров, ходорковский, парфенов

prodigy
 
Повідомлень: 13155
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16576165771657816579>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

