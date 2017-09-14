RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16576165771657816579
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:35

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.

Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год.
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться.
Плюс вартість проїзду.
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?

а в китаї які ціни за 400 км? :lol: Брешуть люди що там ціна 5 доларів за 100 км . Може це тому що в них ідеї майдану не перемогли? І в керівників стало розуму на площі вивести танки?

Ну не подобається порівняння поїздами давай інше,
допустим зате ми будуєм найкращі літаки.
Нє? Не будуєм? Кораблі в нас роблять?
Автомобілі?
Теж ні?
То скажи свій параметр по чому видно, що Україна розвинута країна? Ну крім гейпарадів і гідності бо я ці ознаки за розвинутість не признаю.
Та і ти, я думаю, вибрав б при змозі іншу країну для проживання.

Китай. Зараз потяги не їздять зі швидкістю 400 км/год, але 350 їдуть.
400 км/год планують, потяг Fuxing CR450.
Зараз вартість другого класу Шанхай → Пекін (1318 км): від $79
АЛЕ це другий клас, сидячі особисто я не люблю на великі відстані, мені оцей Хюндай не дуже, я краще полежу у купе. Купе не знаю чи існують на таких швидкостях. В Європі купе в принципі існють, але ціни на них сурйозно вищі, ніж всю ніч сидіть, краще вже літаком.

Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.
Water
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:37

Знов про Баканова , Наумова і атомні електростанції



чому в СБУ, поліції чи прокуратурі( про митницю і податкову взагалі мови немає) стільки зрадників і корупціонерів? тому що гроші не тхнуть

Banderlog- якщо слухаєш російський Шансон чи ходиш до рпц -це не має значення?

до речі, Баканов ходить теж до рпц
prodigy
 
Повідомлень: 13155
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:47

  Water написав:
  Banderlog написав:Ну крім гейпарадів


Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.

Якщо людина постійно пише про гей-паради, то він латентний гомосексуаліст

Старик Фройд не дасть збрехати про це
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13218
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відтепер російські дипломати, співробітники консульських установ, адміністративно-технічний чи обслуговуючий персонал дипломатичних місій або консульських установ та члени їхніх сімей мають щонайменше за 24 години повідомляти про поїздку чи транзит державі-члену ЄС, в якій у них немає акредитації.

Повідомлення повинно містити, зокрема, інформацію про транспорт, пункт в'їзду на територію країни та дату, а також пункт і дату виїзду.

"Це зобов'язання спрямоване на забезпечення обізнаності держав-членів на тлі дедалі більш ворожої розвідувальної діяльності, яка підтримує агресію Росії проти України", - зазначалося у рішенні Ради ЄС від 23 жовтня. Ворожа розвідувальна діяльність, додали у ЄС, включає шпигунство, поширення дезінформації про війну РФ проти України з метою спотворення громадської думки.
https://www.dw.com/uk/u-es-nabuli-cinno ... a-75648701
Water
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:04

  pesikot написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Ну крім гейпарадів


Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.

Якщо людина постійно пише про гей-паради, то він латентний гомосексуаліст

Старик Фройд не дасть збрехати про це


а якщо хлопець з Кавказу і перше кохання це коза, друге товариш, а потім 10 дітей (від 4 дружин), то це джигіт, вай какой маладец

prodigy
 
Повідомлень: 13155
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:13

  Water написав:

АЛЕ це другий клас, сидячі особисто я не люблю на великі відстані, мені оцей Хюндай не дуже, я краще полежу у купе. Купе не знаю чи існують на таких швидкостях. В Європі купе в принципі існють, але ціни на них сурйозно вищі, ніж всю ніч сидіть, краще вже літаком.

Стосовно гей-парадів, поки в нас таке відношення до інших людей, в нас і буде все так хєрово. Толерантніше потрібно з людьми і можливо вони не будуть проводить паради, а просто собі жить.

Та мені байдуже на паради, і на тих хто в них бере участь.
І я не обязаний бути толерантнішим з вами хто проти миру і не йде воювати.
З якої радості ви Україну відносите до розвинутих країн коли айфон роблять у комуністичному вєтнамі?
По чім розвиток міряєте? По толерантності до чужинців? До мов? Культур? Релігій?
А ви точно стали толерантнішими? Може якісь інші критерії є розвинутості? Допустим середня тривалість життя? Не підходить? Ну тоді повернемось до поїздів.
Особисто я краще з чернівців до одеси поїду другим класом чи навіть стоячи. Чим першим класом з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса. Мені здається такий маршрут це не ознака розвинутості країни..
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4544
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13218
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:з чернівців на франківськ потом львів потом київ і аж тоді одеса.

погано розумієш логістику-пряма дорога тільки через територію Молдови(на авто)

24 січня в МЗС Росії заявили, що Москва, мовляв, наполягає на припиненні переслідування Києвом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), як «умову для миру» в Україні.

Представники Кремля, повторюючи свої пропагандистські наративи, часто вимагають, щоб будь-яке військове або дипломатичне завершення війни враховувало її «першопричини».

Як зазначають в Інституті вивчення війни, Кремль давно контролює духовну доктрину РПЦ і використовує УПЦ МП як інструмент гібридної війни, навʼязуючи російську ідеологію українському суспільству та переслідуючи релігійні меншини на окупованій території України.



ти перший заважаєш укладення миру, якби не ходив до рпц(упц), контора закрилась сама (збанкрутувала), а ти своїми грошима підтримуєш не тільки бізнес, а контр-українську пропаганду і московську ідеологію
prodigy
 
Повідомлень: 13155
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16576165771657816579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 196055
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 398042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1104497
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10616)
25.01.2026 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron