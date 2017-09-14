|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 січ, 2026 18:57
Banderlog написав: Shaman написав:
а поїзда 400 км/ч. й що? багато китайців на них іздять? ми вже жили в країні з найбільшими ракетами та літаками, а в туалеті використовували газетки. й головне - Китай так піднявся, бо Ден започаткував співпраця з Заходом. після цього ці поїзди й виникли. але ти цього так й не розумієш. можеш подивитися через кордон від Китаю, коли співпраці немає - КНДР. яка там зараз пайка рису на день?..
та це понятно.
не понятно чого захід співпрацює з китаєм ?
А не з розвиненою Україною? Чого комуністичний вєтнам робить айфон а капіталістична Україна з гейпарадами тільки соняшникову олію? Чи які там ще ознаки розвинутості?
бо Китай почав співпрацювати з Заходом, коли ви ще червоний галстук зав'язували або взагалі було в проєкті або поза проєктом...
ви реально не розумієте причини? чи так вмикаєте дурника? бо на початку в Китаї була необмежена кількість бажаючих працювати, кількість сільського населення була велика. й працювати по 6/12 в нас теж не так розповсюджено.
чого до нас не йде Захід? а чому хтось досі бажає мати щось спільне з руськими? Польща пішла на Захід - є результат, ми вошкалися з Рашею - теж маємо результат.
й ще варіант - скільки коштує отримати нове під'єднання по еенергії - це ж твоя тема? від розміру хабаря очі лізуть на лоба? а як інакше Бандерлог з колегасиками буде жити, ще й церкву утримувати? а потім - а чого в нас немає нового виробництва?..
Banderlog
Додано: Нед 25 січ, 2026 18:58
flyman написав:
цікаво, це ж сепарація
ты бы какое купе выбрал если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:00
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
та нормально все з покровськом, ситуація контрольована скоро зеля туди приїде сфоткається. Ти не хочеш туди перед ним заїхати? Шашлики пожарити?
бачиш, тримають. а ти ще коли розповідав, що треба слухати руських, й українським ти не довіряєш?
Да ти моцно тримаєшси
за пропирдяний диван
.
як ти тему не переводь, а все ти тоді накинув не по темі. але визнати помилку - "справжні" чоловіки так не роблять...
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:03
Wirująświatła написав: flyman написав:
цікаво, це ж сепарація
ты бы какое купе выбрал если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?
питання нелогічно-безсенсовне
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:03
Banderlog написав:
А тепер пане психолог берем карту, відкриваєм деталі маршруту і малюєм пункт за пунктом а потом думаєм який він к чортячій матері прямий?
а зачем вам в Одессу? в Румынию нужно бежать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 25 січ, 2026 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:04
Wirująświatła написав:
если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?
Так він не їздить в купе з мужланами.
PS: Психологиня, хто вас випустив з Психів?
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:06
Water написав: Wirująświatła написав:
если бы в обычное не было билетов, а в женское и детское не проходил фейсконтроль?
Так він не їздить в купе з мужланами.
PS: Психологиня, хто вас випустив з Психів?
̶у̶б̶е̶й̶с̶я̶ хорошего вечера.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 25 січ, 2026 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:07
Banderlog написав:
Water написав: Banderlog написав:
Коли тут поїзда будуть їхати з швидкістю 400 км на годину тоді будеш розказувати яка Україна розвинена.
Не у всіх розвинених країнах потяги їздять 400 км/год.
Шоби в нас так їздили, потрібні відповідні колії. Також це тільки пасажири так їздять, вантажні тихенько крадуться.
Плюс вартість проїзду.
Ти поїдеш потягом з Чернівців в Одесу за 10 тисяч гривень?
а в китаї які ціни за 400 км?
Брешуть люди що там ціна 5 доларів за 100 км . Може це тому що в них ідеї майдану не перемогли? І в керівників стало розуму на площі вивести танки?
як це я такий перл пропустив. ще раз повторюю для тебе, бо схоже одного разу мало. Китай розвинений, бо співпрацював
з Заходом. так, студентів танками подавив, але на Захід молився. а зараз, коли вирішив побикувати - подивимось, що станеться з китайським дивом.
країни, де Майдан не вийшов - Біларусь, Венесуела чи Іран. обирай, де б легше ІСНУВАТИ...
свої особисті проблеми від Майдану не намагайся розтягнути на всю країну...
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:11
Water написав: Banderlog написав:
Та мені байдуже на паради, і на тих хто в них бере участь.
І я не обязаний бути толерантнішим з вами хто проти миру і не йде воювати.
Тобто, ви вважаєте шо гей-паради проти миру, та учасники не хочуть йти воювать?
З якої радості ви Україну відносите до розвинутих країн коли айфон роблять у комуністичному вєтнамі?
Китай вони ж теж комуняки.
Айфон роблять й в Індії, шо це означає, виробництво айфонів це ознака розвинутості держави? А якщо у Європі, Австралії айфони не виробляють?
По чім розвиток міряєте? По толерантності до чужинців? До мов? Культур? Релігій?
Саме так.
А ви точно стали толерантнішими?
До гей-парадів? Так.
Я особисто знаю хто з моїх знайомих їздив на антимайдан за гроші, хто потім почав працювать на москалів.
Ну й трішки обізнаний за ваших москальських господарів, за якими ви дуже сумуєте, тримаючи під подушкою румунський паспорт, обіцяючи виїхать до кума у Португалію.
в мене нема господаря, я вільнонайомний. А я знаю учасників антимайдану хто пішов добровольцем в 22му і кому вже руки повідривало поки ви потужнічали в поїзді париж берлін.
чого під подушкою румунський паспорт? Нормально я його тримаю, разом з грошима і запасними обоймами до зброї
да, я вважаю що прихильники майдану і "європейських" цінностей ухиляються.
От візьмем для прикладу вас? Ви учасник майдану? Як ставились до тих подій? Зараз воюєте?
