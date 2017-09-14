RSS
  #<1 ... 16582165831658416585>
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:25

  Hotab написав:
  Banderlog написав: ти до цих пір віриш що все можно відновити за рік і що партнери вкладуться в мирну Україну? а ми їм шо взамін? Гідність?

Шлють обладнання .

В дар? Или в кредит? 🤔
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:31

  Shaman написав:Китай розвинений, бо співпрацював з Заходом. так, студентів танками подавив, але на Захід молився. а зараз, коли вирішив побикувати - подивимось, що станеться з китайським дивом.

шаманчик, тебе вже не тільки гугл забанив, а і чат опаті?
Китай за підсумками 2025 року зафіксував рекордний торговельний профіцит у розмірі майже $1,2 трлн на тлі зростання експорту до країн Азії, Африки та Європейського Союзу, попри торговельні обмеження з боку Сполучених Штатів.


а якийсь дурник (не впевнений що саме ти) писав тут про капут тому Китаю ))
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:42

  Water написав:
  Banderlog написав:на якому паливі міні тец?


У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива

https://ukranews.com/ua/news/1018115-u- ... va-klychko

Погортав вас... ну явно до зсу відношення ти не маєш жодного. Судячи з повідомлень катаєшся десь по європі. То де я не прав шо ви майданівці заварили цю кашу і смахали?
Ну й на це повідомлення натрапив. де ти піддакуєш флер коли я писав в жовтні минулого року що в києві буде армагедець.
То шо там з генераторами на різних типах палива? Шось пішло не так?
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:01

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:на якому паливі міні тец?

У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива

https://ukranews.com/ua/news/1018115-u- ... va-klychko

Погортав вас... ну явно до зсу відношення ти не маєш жодного. Судячи з повідомлень катаєшся десь по європі. То де я не прав шо ви майданівці заварили цю кашу і смахали?

Не вгадав.
Ну й на це повідомлення натрапив. де ти піддакуєш флер коли я писав в жовтні минулого року що в києві буде армагедець.
То шо там з генераторами на різних типах палива? Шось пішло не так?

А ти хотів увесь Київ за рік перевести на генератори? Яке паливо? Окремі будинки- без питань, все місто, ще й під обстрілами?
UPD: В новинах написано- критична інфраструктура, також це не означає шо не обстріляли.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:10

  Banderlog написав:
  Water написав:

Коли москалі, за допомогою Завгара та Кровосісі, вкрали купу Обленерго, ти це називаєш інвестори?
Потім ти топиш за шапкокрада шо він злякався Майдану та зря чкурнув в одних капцях до сусідів. А так би жили при баті і бакси павісім і вже давно знайомому патріархаті.
шо роганого в баксі по 8 і депозитах на бакс по 12? Значить москалі при завгарі вкрали? А ахметов з суркісами купив за кревно зароблені?

Погано те шо ти купляв на 800 гривень, інші купляли на 800 лімонів і виводили з країни. А бакс по 12 на депозити це вже вроді при полінявшому завгарі, Гонтарева керувала, хто розміщував такі депозити, сбєрбанк, ти вкладався?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:13

  Shaman написав:як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?

Мы - Украина. И как ни крути, тесно связаны с постсоветскими странами. К тому же, не знаєм какие подвязки с Москвой денежные были у Яныка и ко.

И да, Манданы и прочее напрямую связаны с этой войной. Не можешь понять причинно-следственную связь?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:14

Water ты на фронте? Воюешь?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:16

  Andrey2512 написав:
  Shaman написав:як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?

Мы - Украина. И как ни крути, тесно связаны с постсоветскими странами. К тому же, не знаєм какие подвязки с Москвой денежные были у Яныка и ко.

И да, Манданы и прочее напрямую связаны с этой войной. Не можешь понять причинно-следственную связь?

ти її спочатку сформулюй, а потім щось питай. й маю надію, що це просто описка, а не рівень граматики... Ми Україна - й наш шлях - Європа. все, що було пов'язано, померло років 15 тому...
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:17

  Andrey2512 написав:Water ты на фронте? Воюешь?

ще один виліз... ти хто такий, щоб питання задавати? ти взагалі з України?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:20

  Water написав:
Погано те шо ти купляв на 800 гривень, інші купляли на 800 лімонів і виводили з країни. А бакс по 12 на депозити це вже вроді при полінявшому завгарі, Гонтарева керувала, хто розміщував такі депозити, сбєрбанк, ти вкладався?

В дельті було по 14,5 на 5р до полинявшого. Я встряв но мінусу не було. Так шо це не лічне. І в аванті
Вони виводять і зараз, під час війни, нічого не змінилось. )
То шо мішає тобі зараз піти на війну? Страх? Вважаєш себе ціннішим за комбайнерів яким крутять ласти і посилають воювати за європейський вибір?
