Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:22

  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:Water ты на фронте? Воюешь?

ще один виліз... ти хто такий, щоб питання задавати? ти взагалі з України?

А якщо він з росії то шо? Ти підеш добровольцем захищати ідеали майдану?
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:25

  Banderlog написав:То шо мішає тобі зараз піти на війну? Страх? Вважаєш себе ціннішим за комбайнерів яким крутять ласти і посилають воювати за європейський вибір?

Я не комбайнер шоби в ластах шастать.
Але поржав з запропонованої тобою вакансії водія у Саші.
А так трішечки потяг рухається, не знаю чи колись буду у Паризі, ніколи не був і шось не тягне. В Берліні був, десь 2020 рік.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:Water ты на фронте? Воюешь?

ще один виліз... ти хто такий, щоб питання задавати? ти взагалі з України?

А якщо він з росії то шо?

Так і запиши- москаль з гей-параду, зараз їде на ЛГБТ форум до Парізу.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:28

Shaman я форумчанин ) как и ты. А вылазят глисты из одного места. Ты глист?

Вопрос задал по одной простой причине: рассказывая как плохо при Яныке было и как хорошо сейчас, ты должен понимать какой ценой это даётся.

Врядли тем, что имеет каждый из нас сейчас можно оправдать потери от войны. И человеческие, и экономические.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:29

  Hotab написав:
  Banderlog написав: ти до цих пір віриш що все можно відновити за рік і що партнери вкладуться в мирну Україну? а ми їм шо взамін? Гідність?


Вони вже вкладають і відновлюють. Шлють обладнання .

в голове у прихожанина МП просто не укладывается что можно помогать без "взамен"...

"партнери G7+ мають передати понад 6 000 одиниць великого енергообладнання"
https://lb.ua/economics/2026/01/25/7187 ... mayut.html
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:30

Banderlog

Нє, він за гарний курс долара готовий пожертвувати життями інших українців. Бо його це не торкається
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:34

  Water написав:
  Banderlog написав:То шо мішає тобі зараз піти на війну? Страх? Вважаєш себе ціннішим за комбайнерів яким крутять ласти і посилають воювати за європейський вибір?

Я не комбайнер шоби в ластах шастать.
Але поржав з запропонованої тобою вакансії водія у Саші.
А так трішечки потяг рухається, не знаю чи колись буду у Паризі, ніколи не був і шось не тягне. В Берліні був, десь 2020 рік.
не почув внятної відповіді чого не воюєш?
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:38

  Andrey2512 написав:Banderlog

Нє, він за гарний курс долара готовий пожертвувати життями інших українців. Бо його це не торкається

Тут більшість таких диванних патріотів.
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:44

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:То шо мішає тобі зараз піти на війну? Страх? Вважаєш себе ціннішим за комбайнерів яким крутять ласти і посилають воювати за європейський вибір?

Я не комбайнер шоби в ластах шастать.
Але поржав з запропонованої тобою вакансії водія у Саші.
А так трішечки потяг рухається, не знаю чи колись буду у Паризі, ніколи не був і шось не тягне. В Берліні був, десь 2020 рік.
не почув внятної відповіді чого не воюєш?

Хтось жеш повинен приймать участь у гей-парадах та шастать у потягах з Берліну до Парізу з квитком за 250 ойро в 1 класі, вірно? Чи ти хочеш шоби TGV збанкрутіло?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:52

  Water написав:Хтось жеш повинен приймать участь у гей-парадах та шастать у потягах з Берліну до Парізу з квитком за 250 ойро в 1 класі, вірно? Чи ти хочеш шоби TGV збанкрутіло?
харош кривлятись. Питання пряме -чого не воюєш? Ти ж ідєйний. Овоча проганяв. То шо мішало за 10 років війни піти на фронт?
2
1
