Banderlog написав:То шо мішає тобі зараз піти на війну? Страх? Вважаєш себе ціннішим за комбайнерів яким крутять ласти і посилають воювати за європейський вибір?
Я не комбайнер шоби в ластах шастать. Але поржав з запропонованої тобою вакансії водія у Саші. А так трішечки потяг рухається, не знаю чи колись буду у Паризі, ніколи не був і шось не тягне. В Берліні був, десь 2020 рік.
не почув внятної відповіді чого не воюєш?
Хтось жеш повинен приймать участь у гей-парадах та шастать у потягах з Берліну до Парізу з квитком за 250 ойро в 1 класі, вірно? Чи ти хочеш шоби TGV збанкрутіло?