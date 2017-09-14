Water написав:Хтось жеш повинен приймать участь у гей-парадах та шастать у потягах з Берліну до Парізу з квитком за 250 ойро в 1 класі, вірно? Чи ти хочеш шоби TGV збанкрутіло?
харош кривлятись. Питання пряме -чого не воюєш? Ти ж ідєйний. Овоча проганяв. То шо мішало за 10 років війни піти на фронт?
Та ну дай хоч одним оком подивитись через задній прохід на ЛГБТ-форум. А так чому-б мені не піти начальником охорони Ч..о...нерго? Ну там генерального охоронять від посторонніх ліц, хтось повинен управу охоронять, вона сама себе не охороняє. Плани-заходи разом з СБУ по попередженню терористичних актів на вручених мені об`єктах. Плюс премія, плюс недалеко від географічного центру Європи. Ось тільки з бджолами у мене не задалось.
Banderlog написав:коли я писав в жовтні минулого року що в києві буде армагедець.
Підсумовуємо 4+ рік війни.. за весь час... По Закарпаттю - 2 удари По Галичині - 277 ударів ..... Зараз бють по Києву, раз в три дні по 300 + шахедів.....
Висновок Все що може педерація на 4+ році війни це запустити 100+ шахедів в день , які НЕ В СТАНІ погасити енергозабезпечення ОДНОГОміста... Той самий Київ ,має проблеми приблизно в 30% будівель міста+ має планові відключення десь по 12 годин в день....
Тобто ВСЕ ЩО МОЖУТЬ москалі це створити відносно серьозні проблеми для 1 млн мешканців Києва і то при умові зовнішньої температури нижче 10 градусів... Це по ударам по цивільній інфраструктурі І при цьому на четвертий день після ОСНОВНОГО удару - ситуація покращується в рази... а так як влада зрозуміла , що удари просто концентруються на якесь ОДНЕ місто , то перекинувши з міфст по яким удари не проводяться додаткову кількість комунальтників на протязі місяця ( і це більше залежить від температури) повернуть в більш-менш нормальне( як для війни ) русло життя в будь-якому місту України яке не знаходиться в прифронтовій зоні.
Тепер по фронту 3,14доболи з секти можем павтарить грозять Європі... а самі захлинулись кровью під Купянськом-Покровськом..... І якби не пройоб влади в лютому 2022 року , то сьогодні москалі займають менше території України ніж вони займали в жовтні-листопаді 2022 року.. Тобто якби тоді збирались не на шашлики а воювати - то сиділа б москальня на кордоні 22 лютого 2022 року....
Таким чином Всі алярми ладів і бандерлогів- це просто позиції неадекватних людей один совком був совком і залишиться другий переживає що розженуть його кормушку ( і те що він отримував там на халяву явно більше ніж те що він отримує сьогодні як майор ЗСУ - того його й криє)
Shaman написав:Китай розвинений, бо співпрацював з Заходом. так, студентів танками подавив, але на Захід молився. а зараз, коли вирішив побикувати - подивимось, що станеться з китайським дивом.
шаманчик, тебе вже не тільки гугл забанив, а і чат опаті?
Китай за підсумками 2025 року зафіксував рекордний торговельний профіцит у розмірі майже $1,2 трлн на тлі зростання експорту до країн Азії, Африки та Європейського Союзу, попри торговельні обмеження з боку Сполучених Штатів.
а якийсь дурник (не впевнений що саме ти) писав тут про капут тому Китаю ))
це тобі потрібен ШІ, я й без нього деякими речами володію. й як це заперечує той факт, що успіх Китаю почався та розвивався на співпраці з Заходом? без неї нічого цього не було.
а трильйон профіциту при експорті 3,8 трильйона - це має деякі ризики, особливо про продажі в Африку - але цього ти вже не зрозумієш
prodigy При средней 367 долл. вряд ли 1200+ имели 15%, думаю, заметно меньше. Но в любое время есть какой-то % хорошо зарабатывающих. И сегодня есть люди, которые зарабатывают миллионы. А кто-то в это же время воюет на фронте.
Кернес "міняв сторону". Но по итогу сделал много, чтобы в Харькове не было ХНР. И сделал это относительно мирным путём, без стрельбы и пожаров. Я не выставляю его ангелом или пламенным патриотом, говорю только о результатах его деятельности. Сколько наезжали на Терехова, что он говорил на русском. Да и бог с ним. Но жизнь в Харькове он обеспечивает лучше, чем многие другие мэры в более благополучных городах.
Shaman написав:.......... в Європу звісно... отак пропагуємо одне, а живемо там де краще. а там де жінки в паранджі, без освіти й заміж в 12 років (Афганістан той же) - чомусь ніхто не хоче туди їхати... але й виїхати не можуть...
А причём тут пропаганда? Действительно, живут лучше в одних местах, а размножаются лучше совсем в других.
prodigy написав:ще одна консерва (типа потерпав від влади путіна) Евгений Кісельов, офіцер кгб зі стажем 45 років
О том, что Евгений Киселёв "офіцер кгб зі стажем 45 років" в ролике нет ни слова. Зачем вы придумываете? А Юнус красиво излагает, но у него самого однозначно звучит "азербайджанский Карабах", "агрессия Армении". Так что ему лучше бы разобраться со своими взглядами.
prodigy написав:ЛАД первое золотое правило чекиста: окупируй соседнюю страну и назови окупацию "гражданской войной", именно єто вы продвигали в 2014-18 годах (отрицали наличие регулярных войск в Донбассе)
[youtube]0n9OGMAB1vc[/youtube.
Простите, но ваши почти часовые ролики смотреть не буду, времени жалко. Если там есть конкретные доказательства, то напишите об этом хотя бы в двух словах и укажите тайминг.
ЛАД написав:.............. У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:
В ноябре 2006 года средняя заработная плата в Киеве составляла 1855,44 гривен, увеличившись на 2,8% сравнительно с октябрем. ....... В целом по Украине в ноябре средняя заработная плата увеличилась на 1,5% по сравнению с октябрем до 1103,90 гривны в месяц.
По сравнению с ноябрем 2005 года средняя зарплата в ноябре 2006 года выросла на 23,1%, или на 207,32 гривны с 896,58 гривны.
забули, ще раз нагадаю - в Україні дуже великий розмір тіньової економіки. навіть зараз реальна зп може й не в два рази вище, але близько. в 2005 році - в три рази. 350 дол - це зп вже з досвідом, але майже на рядових посадах - й це не Київ. 2005-2007 роки - це пік доларових зп в Україні. й ІТ тоді як такого ще масового не було, це почалося вже в 2010-2015 роках
У вас плохо со зрением? Я привёл цифру именно по Киеву. Да, тень у нас была и есть, но это нам обсуждать бесполезно, вы скажете в 3 раза, а я скажу "процентов на 20". И то, и другое будет голословно. "ІТ тоді як такого ще масового не було". но вообще ІТишники уже были. И не единичные. Но вообще-то речь была не о том. Говорили о том, что в РФ заработки были выше и довольно заметно. Надеюсь, с этим вы спорить не будете.