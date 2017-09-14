|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:09
budivelnik написав:
чим кровожерливіший режим - тим він розвинутіший..
Вмієш будувати бомбардувальники за рахунок власного населення в якого навіть унітазів немає .. - то ти розвинутий....
А живеш спокійним життя, не вбиваєш сусідів, радієш дітям/внукам - то це не розвинута країна...
І цей довбень буде нас чомусь вчити?
Дочого тут кровожерливість до розвитку? Це різні параметри. В нас не виробляються ні унітази ні бомбардувальники .До того ж хто сказав що в нас режим не кровожерливий? Це по яким параметрам видно?
2
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:16
Banderlog написав:
чим ти пропонуєш теплові заміняти? Сес?
Китайці міняють на СЕС , ВЕС і ГАЕС
Так як у нас ТЕС -вибиті, то замість відновлення ТЕС по ціні 2000 доларів за квт генерації
Можна їх міняти на СЕС 500 доларів з 3квт генерації(еквівалент 1 квт Тес бо ТЕС працює цілодобово а СЕС 8 годин)+1500 доларів за 15 квт*год акамуляторна батарея...
Така звязка ПОВНІСТЮ перекриє піки споживання , бо дасть можливість підняти середню генерацію на АЕС
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:19
Banderlog написав:
Дочого тут кровожерливість до розвитку? Це різні параметри. В нас не виробляються ні унітази ні бомбардувальники .До того ж хто сказав що в нас режим не кровожерливий? Це по яким параметрам видно?
Якщо режим витрачає пів-бюджету на силовиків/зброю... то ВВП в нього на душу -високе
А жерти населенню нічого.
А якщо ВВП складається з одягу/жрачки - то в порівнянні з режимом який пів ВВП витрачає впусту - населення одяжно/жрачного ВВП живе досить таки непогано.
Тепер по кровожадності режиму
Москалі поклали +/- 1 млн і навіть не переживають
У нас,після того як на Майдані вбили 100 осіб ( з яких напевно чоловік з 20 були силовиками режиму)- встала вся Україна і поперла бандюковича.
Різницю в стані осягнути?
ПС
Ми б могли напасти на Придністровья з яким у нас кордон довший і в якому проживає більше українців ніж молдаван - мотивуючи тим що молдавани хочуть в Румунію..
Але ж ми цього не робили
Хоча співвідношення сил між нами і Молдовою разів в 5 краще ніж між педерацією і нами.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 26 січ, 2026 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:22
budivelnik написав: Banderlog написав:
чим ти пропонуєш теплові заміняти? Сес?
Китайці міняють на СЕС , ВЕС і ГАЕС
Так як у нас ТЕС -вибиті, то замість відновлення ТЕС по ціні 2000 доларів за квт генерації
Можна їх міняти на СЕС 500 доларів з 3квт генерації(еквівалент 1 квт Тес бо ТЕС працює цілодобово а СЕС 8 годин)+1500 доларів за 15 квт*год акамуляторна батарея...
Така звязка ПОВНІСТЮ перекриє піки споживання , бо дасть можливість підняти середню генерацію на АЕС
Пане калькулятор щож ваші сес не балансують аес зараз?)
як там справи з елетротракторами на мобільних сонячних батареях проект просувається?
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:23
Shaman
ви дома головних енергетиків обленерго бачили?
цікаве питання
гуляю по вулиці з собаком і бачу: два сусіда стоять і перемикають кості місцевій владі (типу все вкрали, енергію продали в Румунію)
кажу їм-ви вночі спите і не чуєте як майже кожного нічні і днів атаки
один каже, я коди працював все було швидко (на вид йому років 73-76), а ким ви працювали?
-головним енергетиком чогось
-а-а-а, так ось звідки у вас гроші на будинок 500+кв.м.(повернувся і пішов до будинку у двір)
як правило, ті хто сам накрав на будинок тихо мовчать і кажуть, що влада краде, чи це вже деменція (коли він пам'ятає себе ще молодим комуністом, а те що 10-15 років тому будував будинок за хабарі вже забув)
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:25
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
чим ти пропонуєш теплові заміняти? Сес?
Китайці міняють на СЕС , ВЕС і ГАЕС
Так як у нас ТЕС -вибиті, то замість відновлення ТЕС по ціні 2000 доларів за квт генерації
Можна їх міняти на СЕС 500 доларів з 3квт генерації(еквівалент 1 квт Тес бо ТЕС працює цілодобово а СЕС 8 годин)+1500 доларів за 15 квт*год акамуляторна батарея...
Така звязка ПОВНІСТЮ перекриє піки споживання , бо дасть можливість підняти середню генерацію на АЕС
Пане калькулятор щож ваші сес не балансують аес зараз?)
як там справи з елетротракторами на мобільних сонячних батареях проект просувається?
Так Китайці БЕЗ війни це роблять ОСТАННІ 30 років...
Ти хочеш щоб я і тебе утримував і СЕС з тракторами будував, розуміючи що я з синами і так на тебе му.ка витрачаю більше ніж від тебе віддачі?Ти ж чомусь у війні не переміг, хоча майора отримав і зарплата в порівнянні з тилом в тебе в рази більша....
І пртензії тил не має кому предявити , на відміну від тебе...
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:26
budivelnik написав: Banderlog написав:
Дочого тут кровожерливість до розвитку? Це різні параметри. В нас не виробляються ні унітази ні бомбардувальники .До того ж хто сказав що в нас режим не кровожерливий? Це по яким параметрам видно?
Якщо режим витрачає пів-бюджету на силовиків/зброю... то ВВП в нього на душу -високе
А жерти населенню нічого.
А якщо ВВП складається з одягу/жрачки - то в порівнянні з режимом який пів ВВП витрачає впусту - населення одяжно/жрачного ВВП живе досить таки непогано.
. В нас основа ввп війна з рф, під умови що ми воюєм сюди заходять гроші з заходу. То якщо основа ввп солдати це кровожерливо чи ні?
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:27
Banderlog написав: Hotab написав:Banderlog Там, де думка постійно повертається до одного й того ж змісту, ми маємо справу не з випадковістю, а з внутрішнім опором
😅
Про «нормальність»:
«Ми не повинні вважати сексуальні відхилення чимось чужим нормальній людині; їхні елементи присутні в кожному».
Хто тобі сказав що в мене повертається? Просто це ЄДИНЕ досягнення майдану. Я півроку питаю шамана яке іще? А він шото соромязливо мовчить
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?
Що вам може відповісти мародьор , міндич-лайт, а то і погірше ?
ну по пьяні може
Hotab написав:
Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без.
budivelnik написав:
Ти хочеш щоб я і тебе утримував і СЕС з тракторами будував, розуміючи що я з синами і так на тебе му.ка витрачаю більше ніж від тебе віддачі?Ти ж чомусь у війні не переміг, хоча майора отримав і зарплата в порівнянні з тилом в тебе в рази більша....
.
Кого ти утримуєш старий муда че?
це збираючи з народу акцизи за бухло і сигарети? Посилай сюди синочків най вони гребуть лопатою, а можеж і сам піти.
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:32
Banderlog написав: budivelnik написав:
Так Китайці БЕЗ війни це роблять ОСТАННІ 30 років...
Ти хочеш щоб я і тебе утримував і СЕС з тракторами будував, розуміючи що я з синами і так на тебе му.ка витрачаю більше ніж від тебе віддачі?Ти ж чомусь у війні не переміг, хоча майора отримав і зарплата в порівнянні з тилом в тебе в рази більша....
І пртензії тил не має кому предявити , на відміну від тебе...
.
Кого ти утримуєш старий муда че?
це збираючи з народу акцизи за бухло і сигарети? Посилай сюди синочків най вони гребуть лопатою, а можеж і сам піти.
Що мудельман- заїло
Для того щоб не заїдало -згадай народну мудрістьНе плюй в колодязь -пригодиться води напится...
Про те що тебе розстріляють пізніше ніж моїх синів - ти сам написав
Тобто
Знає свиня чиє сало зїла..
А раз так- то чого псіхуєш
Чи освіжити тобі память?
То як
Ти майор ЗСУ , чи по сумісництву капітан ФСБ ?
