ЛАД написав:И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут. Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
чмут (хоча я його дуже поважаю, не менше ніж стерненка) в останньому інтервью визнав, що ПЖ прошляпив тему дронів в 2023 (а стерненко - ні). коли треба було збирати на ФПВ, вони збирали мільйони на забезпечення снайперів. я ще десь в коментах тоді йому писав що це помилка, бо запакований пікап для снайперів із майном на хуліарди легко горить від фпв за 500 доларів. так і сталось.
і чому ви вважаєте що стерненко не спеціаліст по дронам? його експертиза закупівель і отримання фідбеку від військових безцінна.
а завдяки тому що стерненко збирав великі гроші, на цих зборах по суті сформувались декілька великих виробників, які потім почали постачати дрони вже за державні кошти.
Letusrock написав:Прийшов на посаду міноборони молодий, розкручений, діджіталізований, кого ж йому взяти як не стерненка? Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
який же ви недалекий... можете підсказати, хто із цивільних в Україні краще розуміється на дронах, ніж Стерненко? Берлінська хіба..
ЛАД написав:Информации о переговорах маловато и это естественно. Никаких подписанных соглашение от вчерашней встречи я лично не ожидал. За один лень можно согласовать условия капитуляции, а не мирного договора. Сказать, что переговоры сорваны не могу. Радует хотя бы то, что назначена следующая встреча. И не через месяц или "когда-нибудь", а всего через неделю. С обеих сторон достаточно серьёзные делегации. И мне слабо верится, что единственный нерешённый вопрос это вывод ЗСУ из Донецкой области. Буду сильно удивлён, если это действительно так. Требования Путина были значительно шире. Или всё остальное уже согласовано? И вопрос НАТО? И репарации? И многое другое.
Краткое содержание - Российские и украинские переговорщики завершили второй раунд переговоров при посредничестве США в Абу-Даби. - В заявлениях трех сторон не было объявлено о достижении каких-либо соглашений. - Москва и Киев заявляют о готовности к дальнейшим переговорам. - Новый раунд переговоров состоится в следующее воскресенье в Абу-Даби, сообщил американский чиновник. - Зеленский говорит, что встречи могут возобновиться уже на следующей неделе. .......«Мы увидели много уважения между сторонами в зале, потому что они действительно стремились найти решения», — сказал чиновник (американский), говоривший на условиях анонимности. Говоря о предстоящих на следующей неделе переговорах в Абу-Даби, американский чиновник выразил надежду на дальнейшие переговоры, возможно, в Москве или Киеве. «По нашему мнению, подобные встречи должны состояться до того, как мы сможем провести двусторонние переговоры между (президентом России Владимиром) Путиным и Зеленским, или трехсторонние переговоры с Путиным, Зеленским и президентом Трампом. Но я думаю, что мы не так уж далеки от этого», — сказал чиновник. ....... Представитель США заявил, что предложенные протоколы безопасности были восприняты многими как "очень и очень надежные". «Украинцы и многие советники по национальной безопасности всех европейских стран ознакомились с этими протоколами безопасности. И все до единого, включая представителей НАТО, в том числе (генерального секретаря НАТО) Марка Рютте, заявили, что никогда не видели столь надежных протоколов безопасности», — сказал чиновник. ........... Требование Путина о том, чтобы Украина уступила оставшиеся 20% Донецкой области — около 5000 кв. км (1900 кв. миль) — стало серьезным препятствием для заключения любой сделки.
Якраз результати "переговорів" більш-менш очевидні - залишилась фактично єдина перешкода миру - залишки Донбасу. І як на мене - невирішувальна проблема. Очевидно що путіну потрібен весь Донбас, інакше він просто продовжуватиме війну. Очевидно що Зеленський не здасть територію "просто так" бо це однозначно вб'є його рейтинг до нуля.
Я ще в 23/24 писав що ця війна - це війна за території. З мене тоді сміялись, що я нічого не розумію, путіну потрібна сфера впливу, вся Україна і т.д. Але по факту проблемним місцем став відносно маленький кусочок території, на якому зараз проживає 250К народу, а незабаром буде проживати біля нуля тому що я думаю літом буде чергова спроба підкорення Донбасу з відповідними наслідками.
ЛАД написав:Water ... По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
а хто сказав, що Україна розвинена країна? знову щось вигадали, а тепер заперечуєте? в України є можливість стати розвиненою країною. а в Біларусі немає, там шлях Венесуели,й то, поки є дотація від Раші.
ти казав що після майдану в україни появились ознаки розвинутої країни. А я спитав які саме? Поки відповіді щось не чути.
вчитесь читати - я казав, що у країни Є можливість стати розвиненою країною - але з такою кількістю Бандерлогів та ЛАДів - шлях буде довгий
а без майдану в нас було б "все буде Донбас" та диктатура Яників - як в Сирії...
Правда. Точнее, помогают поддерживать хоть какую-то их работу. И им это сегодня нужно, чтобы мы продолжали воевать. Как и что будет после войны, хтозна. А разбитые эл-станции можно отстроить за год?
які саме - теплові, як були? напевне ні. й потрібно, в нас до війни в ТЕС був чималий надлишок потужностей, вони працювали, доки не вийдуть зі строю. а більш компактні генерації гадаю за рік побудувати можливо.
що буде після війни - побачимо. я вже казав, ми знаємо де не буде нічого - на окупованих територіях...
чим ти пропонуєш теплові заміняти? Сес?
чого ти мене питаєш - ти ж начебто дотичний до енергетики? чи й тут тобі треба розповідати? може АЕС ще побудуємо, може трохи газової генерації. теплова генерація мобільна є? щось будуть балансувати ГЕС та ГАЕС. варіантів багато. старі ТЕС відбудовувати не будуть...
не хочеться розганяти твої повітряні замки, але в "щита європи а-ка сталевого дикобраза" інші задачі ніж ставати розвиненою країною.