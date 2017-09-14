RSS
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:40

  ЛАД написав:Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс.

По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:42

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"? Только без красивых слов?
Я привёл примеры обраиного. А вы сможете привести примеры "більшої розвинутості" Польши?
ПО фідбекам користувачів, польська бронетехніка, артилерія і ПЗРК зараз трохи кращі за російські.
Людина в якої в голові наявність ядерної зброї - перекриває необхідність туалетів в приміщенні - висуне море паралельних реальностей..
Для лада
В самому бідному селі Польщі - жити краще ніж в бараках Нижнього Новгорода..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс.

По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.

Так только вчера ж было:
Россия предложила Украине совместно пользоваться электроэнергией Запорожской атомной электростанции сообщает Politico со ссылкой на слова американских чиновников по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби.
https://www.politico.com/news/2026/01/2 ... e-00745581
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 26 січ, 2026 16:47, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ти давай свої пропозиції. а то вже притомили цією грою - дурень валить мудреців купою тупих питань.

з чого це в Європі буде дефіцит газу, вже якось живе. а от Раша продовжує гріти повітря своїми факелами, та закриває скважини 8)

пропозиції в мене прості. Зеленський має піти. Разом з усім армовіром. Нам треба мир і демобілізація. А не підняття цін для населення на електроенергію бо ахметову не вистачає для інвестицій в європу та діткам на молочко.
То шо в раші гірше ще не означає автоматично що українцям краще.

а хто ж має прийти? віряне гундяєва на чолі з Медведчуком? добре, Зе піде, прийде Залужний або Притула - не бачу проблеми 8)

за ціни населенню платить Енергоатом, тобто держава - ти цього не знав? ти в енергетиці на такому рівні? а от коли ціна населенню занижена, то починається шахер-махер, з якого бандерлоги в обленерго мають діткам на молочко :lol:

й треба визначитися - хочеш розвинену країну - то ціна на енергоносії має бути ринкова. а то чого в нас країна ніяк не розвинеться - бо не робить те, що треба для розвитку ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:47

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:почекаємо на подробиці - й потім побачимо, як багато ти разів помилявся 8)

Я багато чого стверджую/прогнозую, тому звичайно можу помилятись.
Ти ж нічого не стверджуєш і нічого не прогнозуєш, просто бла-бла-бла. Тому і помилятись ти не можеш. :D :D

я так бачу , ти половину того, що я пишу не розумієш - тут я тобі допомогти не можу :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:48

  _hunter написав:Так только вчера ж было:
Россия предложила Украине совместно пользоваться электроэнергией Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, сообщает Politico со ссылкой на слова американских чиновников по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби.
https://www.politico.com/news/2026/01/2 ... e-00745581

Є тільки один момент. Українська енергосистема синхронізована з ЄС. Російська - нє.
НЕ вийде ввімкнути АЕС одночасно в дві енергосистеми. Або нам треба повертатися до синхронізації з рашкою.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:49

Тільки Поляки , тільки Києву
За 10 днів 60 000 поляків здали 80 млн злотих (майже 2 млн євро).
Зокрема, столиця отримала:
• 1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт
• 1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт
• 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен
• 108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.
Загальна потужність переданого обладнання — 2 376 кВт.

А ще 3 млн зібрали Чехи і в найближчий час і від них прийде
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:52

  ЛАД написав:
тому з точки зору економіки Польща звісно більш розвинена країна, ніж Раша. на Раші ще й нафта з газом є. але навіть те, що є зараз розвалюється через війну Раші.
И что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"? Только без красивых слов?
Я привёл примеры обраиного. А вы сможете привести примеры "більшої розвинутості" Польши?

И так далее.
В каждом посте или искажение слов собеседника, или демагогия, или просто ложь.
И на всё это отвечать?

а розмір ВВП та середня зп вже не є ознакою розвиненості? ;)

те, що в Раші ще є радянські залишки не означає її розвиненість. все, що ви назвали, без імпорту Раша не створить - й імпортує вона критичні елементи.

дідусь, тебе треба знову повозити обличчям - знову замість аргументів особисті накиди? охолонь трохи. або аргументи, або не накидай на мене, теж знайшлася гучна моська... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:56

  budivelnik написав:Тільки Поляки , тільки Києву
Загальна потужність переданого обладнання — 2 376 кВт.

А ще 3 млн зібрали Чехи і в найближчий час і від них прийде

Потужно... Всего две ТЭЦ одного только Киева:
по словам Кучеренко, ситуация стала еще хуже: «С электричеством полностью все понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна — 800 мегаватт, вторая — 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы».
_hunter
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 17:02

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:ти давай свої пропозиції. а то вже притомили цією грою - дурень валить мудреців купою тупих питань.

з чого це в Європі буде дефіцит газу, вже якось живе. а от Раша продовжує гріти повітря своїми факелами, та закриває скважини 8)

пропозиції в мене прості. Зеленський має піти. Разом з усім армовіром. Нам треба мир і демобілізація. А не підняття цін для населення на електроенергію бо ахметову не вистачає для інвестицій в європу та діткам на молочко.
То шо в раші гірше ще не означає автоматично що українцям краще.

а хто ж має прийти? віряне гундяєва на чолі з Медведчуком? добре, Зе піде, прийде Залужний або Притула - не бачу проблеми 8)

за ціни населенню платить Енергоатом, тобто держава - ти цього не знав? ти в енергетиці на такому рівні? а от коли ціна населенню занижена, то починається шахер-махер, з якого бандерлоги в обленерго мають діткам на молочко :lol:

й треба визначитися - хочеш розвинену країну - то ціна на енергоносії має бути ринкова. а то чого в нас країна ніяк не розвинеться - бо не робить те, що треба для розвитку ;)
не треба нам лапшити хто за що платить.
Держава це МИ.
При януковичу хто платив і чого має за це зараз платити населення?
Бо такі ідеали майдану ? Ніщє населення?
Може ознака розвинутої держави це багате населення? А не багатий ахметов який виводить гроші в європу? І за одно розкажи мені майданівець як це головний спонсор ригів остався у вас білим й бухнастим?
Зеленський хоче продовження війни тому щоб був мир він має піти. Окрім того щоб не було узурпації влади депутатську недоторканість треба повернути.
Banderlog
Аватар користувача
 
Заблокований
