Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:03
что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"?
Доля обійшла, ніколи не був в кацапії. В Польщі ясна справа багато разів.
Сьогодні їхав в Кременчуці з таксистом з Харкова (зразу чомусь згадав ЛАДа), переїхав на початку широкомасштабного.
Людина дуже далека від європейських поглядів, щось там лопотів про Америку яка зіштовхнула лобами славян і підкидає палива в багаття (очевидно мав на увазі гроші і зброю для України).
Але про Росію згадав цікаво.
Каже бував там з десяток років тому. Причому не глибока глибинка, а якесь місто. Каже, що був дуже здивований брудом, пьянством, занедбаністю всього, лінню, не бажанням щось робити для власного комфорту. Відмічав, що «ми» (очевидно харківчани) зовсім інші.
Ну от я його розповідь можу накласти на польське не столичне місто , типу Перемишль, Ржешів. Останній мені взагалі дуже сподобався.
6
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:04
_hunter написав:
Потужно... Всего две ТЭЦ одного только Киева:
1 Я використовую в добу 10 квт*год електрики на особу ( це заражаючи електромобілі _ без авто це 2 квт*год на особу на добу для житла.
2 В Києві без електроенергії 600 000 осіб... тобто треба 1 200 000 квт*год/доба
3 2376 квт потужності*20 годин ( бо цим генераторам треба передих кожних 6 годин)
Це стандартна потреба в електроенергії для 25000.....
Тобто те що москалі гасять витрачаючи мільярди - наші союзники перекривають витрачаючи в 10 разів менше
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:04
Banderlog
тобі теж сподобалося тицяти "Скарга"?
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:09
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
---=== Shaman ===---
ти давай свої пропозиції. а то вже притомили цією грою - дурень валить мудреців купою тупих питань.
---=== ===---
пропозиції в мене прості. Зеленський має піти. Разом з усім армовіром. Нам треба мир і демобілізація. А не підняття цін для населення на електроенергію бо ахметову не вистачає для інвестицій в європу та діткам на молочко.
То шо в раші гірше ще не означає автоматично що українцям краще.
а хто ж має прийти? віряне гундяєва на чолі з Медведчуком? добре, Зе піде, прийде Залужний або Притула - не бачу проблеми
за ціни населенню платить Енергоатом, тобто держава - ти цього не знав? ти в енергетиці на такому рівні? а от коли ціна населенню занижена, то починається шахер-махер, з якого бандерлоги в обленерго мають діткам на молочко
й треба визначитися - хочеш розвинену країну - то ціна на енергоносії має бути ринкова. а то чого в нас країна ніяк не розвинеться - бо не робить те, що треба для розвитку
не треба нам лапшити хто за що платить.
Держава це МИ.
МИ - це хто ?
Бо якщо ми - то це і ти, і budivelnik, і Shaman, і trololo, і ЛАД, і я )
Banderlog написав:
Зеленський хоче продовження війни тому щоб був мир він має піти. Окрім того щоб не було узурпації влади депутатську недоторканість треба повернути.
Продовження війни хоче Путін.
А ти намагаєшся впарити повне фуфло
Про депутатську недоторканість ... так вона і зараз існує
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:14
budivelnik написав: _hunter написав:
Потужно... Всего две ТЭЦ одного только Киева:
1 Я використовую в добу 10 квт*год
...... наші союзники перекривають витрачаючи в 10 разів менше
Там мощность и количество электроэнергии перепутанно...
Проблема-то в том, что киевляне по пол-дня/день (световой) без света сидят - со всеми вытекающими... А не в том, что союзники еще 2 (из оставшихся 1006ти) без проблем докинут.
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:15
Banderlog написав:
Держава це МИ.
При януковичу хто платив і чого має за це зараз платити населення?
Бо такі ідеали майдану ? Ніщє населення?
Ти чим думаєш? тим чим сидиш?
Населення багате тоді коли може ЗАРОБИТИ
Заробляє воно на Підприємстві
Тому для того щоб мати можливість БАГАТО ЗАРОБИТИ треба знизити витрати підприємства на купівлю електрики, тоді кожен хто заробить буде не залежним від субсидії..
А чим більше людина незалежна від когось ( в данному випадку від Держави) тим краще їй жити...
Уяви , якщо ти не залежиш від того дадуть тобі субсидію чи ні і можеш сам вирішувати що тобі робити..
Хочеш палиш електрику з ранку до вечора..
а хочеш сидиш при церковній свічці , попиваючи куплений на зекономлені гроші кагор....
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:27
_hunter написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс
.
По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.
Так только вчера ж было:
Ні. Я маю на увазі той факт що Херсон і Запоріжжя - по конституції РФ це РФ. Вони чомусь не вимагають виводу військ з Херсону і Запоріжжя.
Атомна станція - по-моєму зовсім не принципове питання. Вирішать це питання без проблем, наприклад так, як хоче РФ.
Повторюсь - принциповим є залишки Донбасу. Не бачу жодного варіанту вирішення цього питання "по-доброму".
