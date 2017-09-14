RSS
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:50

  andrijk777 написав:

7 років за 2 пляшки пива і крабові палички і чіпси - це якась жесть. Прям сталінські часи настали.

андрийк
Я рад что у тебя все просто как всегда)
только вот воровство и открытый грабеж это немного разные вещи
хотя согласен, в вашем простом моске это сложно переварить...
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:58

а какая разница?

https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018158/

ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:24

  Water написав:У Вашингтоні просувають надання Україні ракет Tomahawk для створення стратегічного важеля в переговорах. Колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс обговорив цю ініціативу з очільником Пентагону Пітом Хеґсетом. Використання ракет із дальністю 4000 км має змусити Кремль до поступок через вразливість глибокого тилу Росії.
https://www.kyivpost.com/uk/post/68756


це вброс, для кого? для путіна

має змусити Кремль до поступок
має сумнів, що наявність десятка ракет вплине на шизофреніка, підвищить ставки? яз хз?

Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:32

  Прохожий написав:https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018158/

ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...

letusrock давно озвучил свою позицию, если рашисты подойдут к хребту, он будет бежать, оставляя за собой коричневый след

Что ему мешает сейчас переплыть Тису, как он призывает цитированием других о переплытие Днистра, непонятно.
Ему всё время что-то мешает, то Тиса холодная, то не такая широкая, то ещё что-то.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:53

  pesikot написав:
  Прохожий написав:https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018158/

ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...

letusrock давно озвучил свою позицию, если рашисты подойдут к хребту, он будет бежать, оставляя за собой коричневый след

Что ему мешает сейчас переплыть Тису, как он призывает цитированием других о переплытие Днистра, непонятно.
Ему всё время что-то мешает, то Тиса холодная, то не такая широкая, то ещё что-то.

памперс в воде разбухает и мешает плыть, хотя с другой стороны поддерживает плавучесть)))
...но коричневый след "по фарватеру" привлекает внимание погранцов :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:04

  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:

7 років за 2 пляшки пива і крабові палички і чіпси - це якась жесть. Прям сталінські часи настали.

андрийк
Я рад что у тебя все просто как всегда)
только вот воровство и открытый грабеж это немного разные вещи
хотя согласен, в вашем простом моске это сложно переварить...


судячи з незадоволення, "еліта бомонду" (с) форуму вважає, що дядьку потрібно було вручити грамоту з найщирішими вітаннями :D
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:22

навіть тут труть як не в себе, про шо балакать на форумі?
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:проти державної влади України

Не державної, її термін вже сплив (хоча я проти повних виборів). І проти той влади потужні вже попрацювали, як з санкціями вигаданими на порошенка, на суд якого потужний вже рік не може принести ніяких документів, куди ще більше проти державної влади?

Доречі у потужного якби була політична воля, він би вже склав мандат. Чи є вона, і чи достатньо потужності.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:33

  _hunter написав:
  Xenon написав:
  _hunter написав:Что-что я слышу? - "коалиция охочих поговорить" не факт, что миротворцев введет/гарантии даст? :lol:

если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое

Потужно... Я бы даже сказал православно...


Это фигня. Тут один пользователь предлагал подорвать наши АЭС, если мы начнем проигрывать, что бы прям всему миру лажу кинуть.
"Покончив с собою,уничтожить весь мир" :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:предлагал подорвать наши АЭС

не перекручивайте , это совершенно разное
