Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:15
тут вже пропонується, що треба не звертати, яка влада у сусідів. але що ж робити, коли в сусідів - відверто ворожа влада. тут форумчани пропонують Україні змиритися та шукати як замиритися. а питання, чому сусіди не поважають нашу владу та наш вибір - це поза дужками...
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 28 січ, 2026 11:20, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:16
budivelnik написав:
ВІДСУТНІ спроможності одночасно погасити світло в ДВОХ містах мільйонниках України...
Ну супер, наверное. Но вопрос-то на "повестке дня" - другой: смогут ли в ОДНОМ городе 3.6-миллионнике?.. И чуть более широкий - "примерно на половину - уже смогли. Еще на половину - смогут?".
_hunter
Профіль
_hunter
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:24
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс
По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.
О Херсоне и Запорожье речь не идёт.
Но то, что он захватил, отдавать не собирается.
сейчас не идет, а потом пойдет. так само як 8 років 3,14*** не піднімали питання "кордонів" донецької та луганської "республік", а свої вимоги заявили уже після повномаштабного вторгнення, визнавши ці утворення в межах визначених Україною областей.
як мінімум, кацапи повинні закріпити в своїй "конституції" відсутність прав на ті частини областей які вони не контролюють. це не гарантія звичайно, але хоч щось. прецедент із заявленням прав на території які вони не змогли захопити це доволі унікальний рейдерський прийомчик, по якому вони завтра можуть заявити права і включити в свою конституцію будь які території
trololo
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:28
budivelnik написав:
Коли росіяни на переговорах в Абу-Дабі щось починали говорити про територію,
Буданов звертався до того, хто говорив:
— Простите, а напомните Вашу фамилию?
І записував щось у блокнотик. Більше про територію росіяни не говорили.»
А про каву в Криму є щось у тому блокнотику?
Andrey2512
Профіль
