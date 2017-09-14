|
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:15
тут вже пропонується, що треба не звертати, яка влада у сусідів. але що ж робити, коли в сусідів - відверто ворожа влада. тут форумчани пропонують Україні змиритися та шукати як замиритися. а питання, чому сусіди не поважають нашу владу та наш вибір - це поза дужками...
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:16
budivelnik написав:
ВІДСУТНІ спроможності одночасно погасити світло в ДВОХ містах мільйонниках України...
Ну супер, наверное. Но вопрос-то на "повестке дня" - другой: смогут ли в ОДНОМ городе 3.6-миллионнике?.. И чуть более широкий - "примерно на половину - уже смогли. Еще на половину - смогут?".
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:24
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс
.
По-моєму тоді путін трохи "вспилил", тобто переборщив. Вирішив що він(РФ) проковтне такий великий кусок.
Але я вже давно не чув розмов про Херсон/Запоріжжя.
О Херсоне и Запорожье речь не идёт.
Но то, что он захватил, отдавать не собирается.
сейчас не идет, а потом пойдет. так само як 8 років 3,14*** не піднімали питання "кордонів" донецької та луганської "республік", а свої вимоги заявили уже після повномаштабного вторгнення, визнавши ці утворення в межах визначених Україною областей.
як мінімум, кацапи повинні закріпити в своїй "конституції" відсутність прав на ті частини областей які вони не контролюють. це не гарантія звичайно, але хоч щось. прецедент із заявленням прав на території які вони не змогли захопити це доволі унікальний рейдерський прийомчик, по якому вони завтра можуть заявити права і включити в свою конституцію будь які території
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:28
budivelnik написав:
Коли росіяни на переговорах в Абу-Дабі щось починали говорити про територію,
Буданов звертався до того, хто говорив:
— Простите, а напомните Вашу фамилию?
І записував щось у блокнотик. Більше про територію росіяни не говорили.»
А про каву в Криму є щось у тому блокнотику?
budivelnik написав:
не моє.... хоч і возвеличення, але подобається
Жаль, что первоисточник - Инстаграм/Фейсбук...
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:10
budivelnik написав: prodigy написав:
30 днів-це дуже оптимістично, до 1 квітня -більш реальний термін, якщо ситуацію втримають під контролем
1 Я орієнтувався на перше березня....
2 Одесу втримали і Київ втримають
Зверніть увагу
Спочатку били постійно по Одесі....
Потім чомусь основний удар перенесли на Київ..
Напевно тому що таб більше скупчення населення і меншими витратами можна досягнути кращого(з точки зору педераційників) результату...
Але навіть це говорить про одне - в педерації ВІДСУТНІ спроможності одночасно погасити світло в ДВОХ містах мільйонниках України...
Єдине що їм вдалось це залишити Донецьк без води і світла з туалетами....
Хорошая логика когда свет есть 24 часа в сутки и дома выше чем плюс 10.
А слабо без водички и заряжая телепон от генератора(стоп, есть же потужна СЭС, от неё щас весь автопарк Лифов заряжается!) в палатке незламности пожить при плюс 0 в квартире с замёрзшим наглухо толчком? ну хоть до 9 мая, как и многие сотни тыщщ в Киеве сейчас, и те М25-60, кто потужно взял повестку или не удрал от бусика, и таки пошёл на рубежи 1991року(в отличии от трёх вгодованих М25-60 у-ви-Львиви)?
prodigy написав: budivelnik написав:
Через 30 днів, про генератори ніхто згадувати не буде, як це було взимку 2025,2024,2023
30 днів-це дуже оптимістично, до 1 квітня -більш реальний термін, якщо ситуацію втримають під контролем
до речі, подивився ціну на зарядні станції -станом на вчора ціна підскочила на 20-22% від різдвяних продажів, не всі мали кошти купувати по 40-45к, а тим більше 60к
вірніше у кого є кошти -вже придбали ще у 2022році, сьогодні багаті роблять upgrade на більш потужні і сучасні ЗС.
гарні станції для будинку від 110-120к грн,
хоч мають колеса, важкі для одної людини 80к+ вага
которые все током ампер так 20 начнут заряжать "до полного" за два часа
Як завжди говорить по те, чого не бачив в очі.
«Током 20» це подається потужність в 1 кВт на батарею 48В. На 24В відповідно ще вдвічі менше .
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:10
барабашов написав:
Что будет с сетями на скрутках, трансформаторами
на них можно будет зажарить кабана
