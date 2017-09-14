RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:19

може погандлювати в ганделику

  _hunter написав:
  budivelnik написав: ВІДСУТНІ спроможності одночасно погасити світло в ДВОХ містах мільйонниках України...

Ну супер, наверное. Но вопрос-то на "повестке дня" - другой: смогут ли в ОДНОМ городе 3.6-миллионнике?.. И чуть более широкий - "примерно на половину - уже смогли. Еще на половину - смогут?".

ще трохи може погандлювати в ганделику
1
4
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:26

.... )

Ексочільника ДПСУ Дейнеко звільнили з військової служби за рішенням ВЛК, – журналіст Глагола з посиланням на джерела.

«Підстава – стан здоров’я, його визнано непридатним до військової служби». Нагадаю, минулого тижня НАБУ вручили йому підозру в систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/dejneko-zvil ... alist.html
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:33

  budivelnik написав:От і виходить
ВВП -однакове
якість життя в педерації в РАЗИ гірше ніж в Польщі.
але для того щоб замаскувати цю істину
лад починає приводити якісь штучні питання типу випуск танків...
Так для довідки
По танках то найкраще жилось в СРСР
а якщо по металу - то в Китаї часів мао... правда тоді навіть горобці вже не мали що їсти

Тут такий прикол що те що ти описав якраз дає величезну перевагу РФ над Польщею(Заходом). Польща спрямовує(і повинна спрямовувати) своє ВВП в добробут населення а РФ спрямовує(може) в ВПК.
Саме тому Корея дала/продала РФ більше снарядів ніж уся Європа Україні з її 1700 разів більшим ВВП!
Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом. "халявне ВВП" - це прибутки від нафти/газу і інших ресурсів.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:34

  Hotab написав:

которые все током ампер так 20 начнут заряжать "до полного" за два часа




«Током 20» це подається потужність в 1 кВт на батарею 48В. На 24В відповідно ще вдвічі менше .

Полу-промышленных инверторов у нарида действительно не много. Но вполне обычный (1 к.у.е.) блюэти 100 - берет из сети киловатт. 200я серия - два...
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:36

  Xenon написав:.... )

Ексочільника ДПСУ Дейнеко звільнили з військової служби за рішенням ВЛК, – журналіст Глагола з посиланням на джерела.

«Підстава – стан здоров’я, його визнано непридатним до військової служби». Нагадаю, минулого тижня НАБУ вручили йому підозру в систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/dejneko-zvil ... alist.html

От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Сибига, видимо, не понимает, что генераторами, может быть, запитают его кабинет и квартиру, но всю Украину так обеспечить ээ не удастся.
Не хочется употреблять эпитеты, но приличных слов нет.

дивно, невже ви почали помічати о при владі брехуни й популісти?
Если вы считали, что я в восторге от нашей влади, то вы сильно ошибались. :)
Причём, все 35 лет.
Другое дело, что я понимаю действия Зеленского во время войны и не вижу других кандидатов, которые могли бы заметно изменить ситуацию. Да и его предвоенную политику тоже понимаю, хотя и не одобряю. Но хтозна, может, если бы он сделал иначе, было бы ещё хуже, хотя вряд ли - хуже войны ничего не придумаешь.
А во время войны у него практически цугцванг.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:46

  _hunter написав:От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔

это както отменяет то что Дональдак х..ло и поехавший кукухой?
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:55

  Xenon написав:
  _hunter написав:От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔

это както отменяет то что Дональдак х..ло и поехавший кукухой?

У вас путін, Трамп, Сі - х..ли. 3 ТОП світових лідери у вас х..ли. :D :D
Може це і так, не буду спорити.
Але вам точно потрібно переоцінити сьогоднішній світовий порядок і прийняти існуючу реальність, а не обзивати усіх підряд "х..лами".
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:57

д'Артарьян

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
  _hunter написав:От проклятые союзники вообще - и Трамп в частности. Я правильно понял? 🤔

это както отменяет то что Дональдак х..ло и поехавший кукухой?

У вас путін, Трамп, Сі - х..ли. 3 ТОП світових лідери у вас х..ли. :D :D
Може це і так, не буду спорити.
Але вам точно потрібно переоцінити сьогоднішній світовий порядок і прийняти існуючу реальність, а не обзивати усіх підряд "х..лами".

Якщо ти д'Артарьян, а від всіх тхне не парфумами, може, ти набздюрив? (с)(тм)
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:02

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:От і виходить
ВВП -однакове
якість життя в педерації в РАЗИ гірше ніж в Польщі.
але для того щоб замаскувати цю істину
лад починає приводити якісь штучні питання типу випуск танків...
Так для довідки
По танках то найкраще жилось в СРСР
а якщо по металу - то в Китаї часів мао... правда тоді навіть горобці вже не мали що їсти

Тут такий прикол що те що ти описав якраз дає величезну перевагу РФ над Польщею(Заходом). Польща спрямовує(і повинна спрямовувати) своє ВВП в добробут населення а РФ спрямовує(може) в ВПК.
Саме тому Корея дала/продала РФ більше снарядів ніж уся Європа Україні з її 1700 разів більшим ВВП!
Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом. "халявне ВВП" - це прибутки від нафти/газу і інших ресурсів.

Високий рівень життя - це великий мінус для м'ясних атак. бо гнати на забій можна лише дуже бідних людей.

й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?

а КНДР продавала снаряди, які виробляла останні кілька десятків років. різницю між корейськими та європейськими снарядами теж не бачите?..
