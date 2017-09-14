RSS
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:42

здобули

  _hunter написав:Ого, потужные заявы пошли...
Українці мають навчитись і навчити дітей, онуків й правнуків жити в умовах, коли в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, — радниця секретаря Ради Нацбезпеки з питань енергетики Бабій

із сральником на вулиці, змотивовано
flyman
Повідомлень: 42220
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
1
4
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:44

  fler написав:
  _hunter написав:Ого, потужные заявы пошли...
..жити в умовах, коли в будь-який момент може не стати світла, тепла і води.

На кацапії цим нікого не здивуєш (хіба москву і пітер), у них таке трапляється де завгодно і без війни, особливо взимку.
Часто бываете в "кацапії"?
И регулярно потерпаєте без світла, тепла і води?
Вас це дуже непокоїть?
ЛАД
Повідомлень: 38493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:45

  budivelnik написав:
  prodigy написав:30 днів-це дуже оптимістично, до 1 квітня -більш реальний термін, якщо ситуацію втримають під контролем
1 Я орієнтувався на перше березня....
2 Одесу втримали і Київ втримають

Зверніть увагу
Спочатку били постійно по Одесі....
Потім чомусь основний удар перенесли на Київ..
Напевно тому що таб більше скупчення населення і меншими витратами можна досягнути кращого(з точки зору педераційників) результату...
Але навіть це говорить про одне - в педерації ВІДСУТНІ спроможності одночасно погасити світло в ДВОХ містах мільйонниках України...

Єдине що їм вдалось це залишити Донецьк без води і світла з туалетами....


скажу вам, що не припинили бити по Одесі (і портам великої Одеси: Чорноморськ (два порти), Південний, сама Одеса)

вчора були страшні руйнування в середині міста, сьогодні вночі -атакували всі порти,
вночі густий туман(видимість до 100м), як наші хлопці бачать цю наволоч і влучають (бо як вибухає шахед(чи інше) поруч було гучно

prodigy
 
Повідомлень: 13165
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:46

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но добиться длительных отключений удаётся вполне. И не в 2 городах. Сегодня это и Киев, и Харьков, и Одесса, и Днепр. Да и во многих других городах свет отключают.
які не дають навіть зменшити ВВП України...
А финансовые вливания "союзников" - точно-точно ни при чем? ;)
И то: данных за 25й еще нет, а недавние обстрелы - уже в 26м будут отражены...
1 Вливання союзників були і в 2022 і в 2023 і в 2024 і в 2025 і будуть в 2026 і в 2027
ВВП
рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року
2022___5191028_______161990
2023___6537825_______181220____19230_____________11.9%
2024___7658659_______190740_____9520______________5.3%
То як ріст ВВП є чи ти осліп?
При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився
2 Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху педерації?
Чи в тебе також
нЄ всЬо тАк АднАзнАчнА ?
budivelnik
Повідомлень: 27857
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:48

  Shaman написав:Високий рівень життя - це великий мінус для м'ясних атак. бо гнати на забій можна лише дуже бідних людей.

й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?

а КНДР продавала снаряди, які виробляла останні кілька десятків років. різницю між корейськими та європейськими снарядами теж не бачите?..

Якраз картинка в тему про "ефективність":
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fe4m04e8ds3gg1.jpeg
Скільки там років супер-пупер ефективні США брали(не змогли) В'єтнам? :D :D
andrijk777
Повідомлень: 7328
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:скажу вам, що не припинили бити по Одесі (і портам великої Одеси: Чорноморськ (два порти), Південний, сама Одеса)

вчора були страшні руйнування в середині міста, сьогодні вночі -атакували всі порти,
Ще раз
На дворі Війна, тому не дивно що на один удар по Львову є десять по Одесі і 50 по Києву.....
Але фактом є те , що всі ці 50+10+1 не досягають мети на протязі 4 років війни, хоча й приносять збитки.
budivelnik
Повідомлень: 27857
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:49

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Орбан, например, тоже не большой друг Украины. Предлагаете объявить его врагом и разорвать дипотношения с Венгрией?

Краще війною йому пригрозити. "Будапешт за 3 дні" - думаю цілком реально, Буданов справиться.
Зачем войной?
Можно просто выкрасть Орбана. Как Мадуро.
Думаю, Буданов легко справится. :)
ЛАД
Повідомлень: 38493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:50

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Високий рівень життя - це великий мінус для війн а не плюс! Саме тому РФ є достатньо ефективна в веденні війн. Хоча звичайно відсталість і корупція роблять своє, але "халявне ВВП" має велике значення і дає серйозну перевагу РФ над Заходом.

А згодом ти будеш робити великі очки і писати, що ти ніколи-ніколи не вихваляв РФію ))

там така каша в казані вариться
prodigy
 
Повідомлень: 13165
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:із сральником на вулиці, змотивовано

"діди ходили!" (с)
негаразди загартовують націю
а то обелоїлись
fox767676
Повідомлень: 5192
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.

а КНДР продавала снаряди, які виробляла останні кілька десятків років. різницю між корейськими та європейськими снарядами теж не бачите?..
Кто запрещал Западу "виробляти снаряди останні кілька десятків років"?
И вы знаете, сильно подозреваю, что солдату всё равно, убьёт его качественный европейский снаряд или некачественный корейский. Тем более, не уверен, что он настолько уж не качественный.


РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
наглая ложь , чи віткрита пропаганда

-4 країни: Беларусь, Пів.Корея, Іран, Китай -допомагають вести війну (всі по різному, хто теріторією(як григорич), хто снарядами(Корея), Дронами і ракетами (рсзо)-Іран,
Китай -електронікою і взагалі основний імпортер сировини(а це млрд грошей)
-корейці 10к+ воювали
-48 національностей досі в лавах рф
На боці Росії у війні проти України воюють найманці та добровольці щонайменше з 48 країн світу, включаючи громадян Непалу, Куби, Шрі-Ланки, країн Центральної Азії (Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) та Африки.

Основні країни та регіони, звідки походять найманці:
Азія: Непал, Шрі-Ланка, Китай, Індія, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан.
Африка: Гана, Камерун, Сенегал, Нігерія, Того, Сомалі.
Латинська Америка: Куба, Венесуела.
Близький Схід: Сирія, Єгипет, Алжир, Іран, Ірак, Туреччина.
Європа: Сербія, Білорусь, Латвія, Болгарія, Італія, Франція.
Повідомлень: 13165
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
1
4
2
