Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Один живе по підвалам, інший втік за хребет.

Обидва - патужні "розумники" ))

Третій морозиться від ЗСУ.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.

На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радують.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13223
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:06

ВВП
рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року
2022___5191028_______161990
2023___6537825_______181220____19230_____________11.9%
2024___7658659_______190740_____9520______________5.3%
То як ріст ВВП є чи ти осліп?
При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився
В 2025 будет 220 млрд (или даже больше).
Офигительный рост экономики! Страна процветает!
Надо продолжать воевать!
С такими темпами роста мы скоро догоним самые развитые страны. Надо посчитать, может, по ВВП на душу уже обогнали?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 січ, 2026 18:07, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:06

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Один живе по підвалам, інший втік за хребет.

Обидва - патужні "розумники" ))

Третій морозиться від ЗСУ.

Тобто, до отих двох у тебе питаннь немає ?
Я собі це запишу )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13223
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:08

  ЛАД написав:Больше миллиона "ждунів" в одном только Харькове не забагато?

Хто і як їх рахував? Соловйов і Скабєєва?
Як же ЗСУ вдалося випиzdувати ворога з Харківщини, якщо там "понад мільйона ждунів" лише у місті?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6107
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:10

  ЛАД написав:
Дополнено в 20:43. Три человека погибли в результате атаки тремя БпЛА типа «Герань-2» на пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, беспилотники ударили по поезду вблизи села Языковое Барвенковской громады. Два попадания зафиксировали возле состава, еще одно — в вагон. Произошел пожар. В поезде было более 155 пассажиров.

Дополнено в 22:02. Фрагменты пяти тел обнаружены на месте «прилетов». Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз, сообщили в областной прокуратуре.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/01/27/shahedami-atakovala-rf-poezd-na-harkovshhine-voznik-pozhar-raneny-passazhiry/

понять и простить?
Прохожий
 
Повідомлень: 14271
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:12

  ЛАД написав:Надо продолжать воевать!

Який у нас є інший вибір (крім капітуляції)?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6107
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:15

  ЛАД написав:
1 Вливання союзників були і в 2022 і в 2023 і в 2024 і в 2025 і будуть в 2026 і в 2027
ВВП
рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року
2022___5191028_______161990
2023___6537825_______181220____19230_____________11.9%
2024___7658659_______190740_____9520______________5.3%
То як ріст ВВП є чи ти осліп?
При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився
2 Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху педерації?
Чи в тебе також
нЄ всЬо тАк АднАзнАчнА ?
В 2025 будет 220 млрд (или даже больше).
Офигительный рост экономики! Страна процветает!
Надо продолжать воевать!
С такими темпами роста мы скоро догоним самые развитые страны. Надо посчитать, может, по ВВП на душу уже обогнали?
Я якось не зрозумів
Це ми напали чи на нас напали?
Якщо на нас
То це добре що навіть під час нападу у нас росте ВВп чи погано?
Як бачимо я не помилився з ладом..
йому прямо таки пече що ми можемо ВІДБИТИСЬ....
І відбиваючись збільшуємо ймовірність розвалу педерації... а розвал педерації - це автоматичне зникнення роССійської культури і мІра в глобальному масштабі...

ПС
До речі прикинь
Якщо нас зараз 30 млн а ВВП 190740 млн доларів то скільки там на душу в 2024 році?
190740/30=6358
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27858
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:21

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:путін - ТОП 3 світових лідерів розсмішив. тоді вже "торпеда" на побігушках в Сі...

Саме так. По військовому потенціалу це ТОП3 країни/лідери в світі. У тебе хто ТОП3?

бачиш, вже по військовому потенціалу. тепер давай подивимось на військовий потенціал - друге місце Раші чим обумовлено? стратегічна ядерна зброя, яка залишилась в спадок від срср. в якому вона стані - невідомо, може давно не працює. виявляється плутоній теж треба регулярно оновлювати чи щось таке. власні наработки Раші або не літають, або вибухають прям в шахті.

а якщо без ЯЗ. США зрозуміло, там руські навіть на рипаються. Китай. Індія. Франція та Великобританія - навіть цікаво. за рахунок кількості Раша звісно більша, за рівнем технологічності зброї - далеко позаду. але це треба занурюватися в озброєння, це вже до профільних експертів. та навіть Туреччина - не певен, що без ЯЗ Раша вивезе. тому без ЯЗ Раша далеко не в ТОП 3 навіть по військовому потенціалу. зараз Німеччина трошки "розправить плечі" - Ворошилов з Буденным починають крутитися... :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11487
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:21

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:із сральником на вулиці, змотивовано

"діди ходили!" (с)
негаразди загартовують націю
а то обелоїлись

Один живе по підвалам, інший втік за хребет.

Обидва - патужні "розумники" ))


Пес, я в Украине, у себя дома
Просьба релоцироваться исходила от официальных властей Киева и бизнеса
А вот что ты за фрукт, еще надо выяснить
Проверить, почему ни ты, ни твой сын с автомобильными правами никак не участвуют в защите Украины, при том что ты активно топишь против мирных инициатив Вашингтона
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
